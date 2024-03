Fikk åpenbaring av kommentar: – Oi, shit!

De blir herset med og presset til det ytterste – de 14 kjendisene som deltar i årets sesong av «Kompani Lauritzen».



Og allerede før de ankom Bømoen leir på Voss, ble de kastet ut i det ukjente og fikk virkelig kjenne på det å tøye egne grenser i «baklengsstupet».

Det skal ikke legges skjul på at den plutselige overgangen inn i militærhverdagen var krevende for mange, blant annet for «God morgen Norge»-programleder Vår Staude (57) – som er vant til å forberede seg godt hver dag.

– Det var en ny opplevelse å ikke ha stålkontroll i det hele tatt, forteller hun til TV 2.

– Fortrengt alt jeg var livredd for



Staude forteller at hun faktisk hadde prøvd å ikke tenke for mye på det de skulle gjennom, som det berømte baklengsstupet.

BAKLENGSSTUP: «God morgen Norge»-programlederen Vår Staude forteller at hun ikke tenkte på alt det de skulle gjennom på «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg hadde på en måte fortrengt alt det som jeg var livredd for, og det er jo en hel del ting jeg hadde latt være å se så veldig nøye på i tidligere sesonger. Jeg hadde bare sagt «ja» og så hadde jeg lagt det litt vekk. Men jo nærmere avreise vi kom, jo verre ble det fordi folk minnet meg på det.

Det som også var utfordrende var å ikke ha kontroll over egen hverdag.

– Jeg er jo veldig vant til å få heiarop, og er veldig glad i det, og jeg savnet det veldig raskt. Vi fikk det jo fra hverandre, men så var det en stum grønn fiende på alle kanter, som bare var strenge og du følte at de hundset deg og trykket deg ned – så langt som de kunne, på kortest mulig tid, sier 57-åringen.

Staude beskriver en tilværelse der de også fikk føle på utilstrekkelighet.

– Det var mye, mye mer brutalt. Det tror jeg vi alle følte på. Vi tenkte kanskje at det skulle være litt mer gøy og litt mer sånn hvileskjær innimellom hvor noen sa: «Bra jobb» eller: «Du er flink!».

– Men det var bare sånne steinansikter og alt var liksom galt, følte vi, sier hun.

– Da har vi ikke tid til småprat

Fenrik Geir Aker har forståelse for at rekruttene syns møtet med militæret, kan være brutalt, men at det er for en grunn.

– De er jo helt på merket når de sier at de får sjokk, og vi har jo dårlig tid på å skaffe den utviklingen som den enkelte trenger. Så møtet blir brutalt, det blir det, forteller han og utdyper:

STRENG: Fenrik Geir Aker er kjent for å være streng med kompanirekruttene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det handler om å være veldig til stede og være veldig fokusert på oppgavene som ligger foran oss og det målet som skal nås. Og da må vi skru på litt verktøy som gjør at vi blir effektive og da har vi ikke tid til småprat.

Han forteller dog at han tidligere har opplevd at soldatene opplever befalet som mer «snille» etter hvert.

– Det interessante her er at jeg ofte har møtt soldater som sier at befalet blir mykere etter hvert, men det som i realiteten skjer, er at de kravene vi stiller fra start begynner å bli nådd – og da kan vi slakke av. Det er for å få resultater fort, at vi må by på en ganske stram mine helt i starten, sier fenriken.

«Oi, shit!»

Vår Staude er den eldste av rekruttene i årets sesong. Det hadde hun ikke reflektert så mye rundt før hun kom dit.

– Jeg kunne jo vært mammaen til veldig mange av dem – de aller fleste. Det hadde jeg ikke tenkt så nøye over på forhånd, før Silje Nordnes minnet meg på det på bussen på veien dit: «Hva syns du om å være eldst, da Vår?» forteller hun.

– Da ble jeg litt sånn: «Oi shit. Jeg er eldst.»

I første episode kunne man se at flere fikk det tøft, spesielt Aleksander Sæterstøl (28).

– Jeg så at han trengte en klem og bli passet litt på, forklarer Vår Staude nå i ettertid.

I episoden kan vi se at hun legger armen rundt ham og sier blant annet:

«Jeg tror det er meningen at de skal knekke oss helt, at alle skal føle at det blir en helt jævlig dag, og så blir det bedre. Jeg kan love deg at alle dager ikke kommer til å være sånn som denne».

– Det var jo ikke helt sant, heller, men jeg følte der og da at man måtte forholde seg til situasjonen litt sånn som man gjør når man er på skitur med barn og det er fem kilometer igjen, og du sier at det bare er et lite stykke igjen. Men så ble det jo ikke sånn at neste dag ble bedre. Det ble jo egentlig bare verre, sier hun.

Til orientering: Journalistene i denne saken jobber i samme produksjon som programleder Vår Staude, men gjør uavhengige redaksjonelle vurderinger.