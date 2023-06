Fikk 188 bitt etter hotellopphold: – Store vabler og byller som sprakk

SMERTEMARERITT: Wenche Rasch opplevde å bli bitt av veggedyr, noe som resulterte i 188 vonde bitt over hele kroppen. Foto: Privat

Et hotellopphold i Norge ble til et smertemareritt for Wenche Rasch (67).

Det ble en noe uvanlig og smertefull oppkjøring til sommersesongen for Wenche Rasch. Et helt vanlig hotellopphold på ferie i Norge utviklet seg til et smertemareritt, som utartet seg med 188 infiserte bitt. Hele kroppen ble rammet:

– Jeg våknet om morgenen søndag etter et selskap og var bitt over hele kroppen. Det var ganske sjokkerende, forteller Wenche Rasch til God morgen Norge.

BITT: Slik så det ene beinet til Wenche Rasch ut etter at hun ble bitt av veggedyr. Foto: Privat

Bittene Rasch våknet til kom fra veggedyr. Disse lever av menneskeblod kan være vanskelige å oppdage da de voksne kun er 5-6 mm lange og 3 mm brede, ifølge Folkehelseinstituttet.

Ferske tall fra Storebrand viser at 380.000 nordmenn har hatt veggedyr. Tre av ti er bekymret for å få det i ferien, og seks av ti tar forholdsregler for å unngå å få veggedyr.

– En hel gjeng med veggedyr som har beitet på meg



For Wenches del ringte ikke alarmklokkene da hun så tegnene på sengetøyet.

– Jeg hadde på forhånd sett at det var noen svarte prikker på sengetøyet, og jeg reflekterte over det, men jeg skjønte ikke at det var veggedyr, sier Wenche Rasch og fortsetter:

SORTE PRIKKER: – De svarte prikkene var avføring fra disse veggedyrene, og det har jeg skjønt etterpå, for jeg har satt meg grundig inn i det i ettertid og hvordan disse veggedyrene opptrer, forteller Wenche Rasch. Foto: Privat

– De svarte prikkene var avføring fra disse veggedyrene, og det har jeg skjønt etterpå, for jeg har satt meg grundig inn i det i ettertid og hvordan disse veggedyrene opptrer.

Hun syns det er ekkelt å tenke på i etterkant.

– Jeg har nok hatt veldig mange dyr på meg, i og med at jeg fikk 188 stikk. Og bare den følelsen av at det har vært en hel gjeng med veggedyr som har beitet på meg gjennom natten – det er ganske skrekkelig.

VABLER: Wenche Rasch forteller at det for hennes del utviklet seg til vabler og byller som sprakk. Foto: Privat

Rasch forteller at bittene utviklet seg fort for hennes del.

– Det kom veldig fort. Det endret seg hele tiden. Jeg fikk store vabler og byller som sprakk. Jeg fikk infeksjoner i disse byllene og måtte ha antibiotika og kortison. Jeg fikk feber og legen sa også at: «Hvis du blir enda dårligere nå, så er vi redd for at du kan utvikle sepsis, blodforgiftning, og da må du legges inn på sykehus ganske raskt».

– Og da blir du jo veldig redd i tillegg, for jeg vet at det er en dødelig tilstand, sier hun.

Skuffet over hotellet

Hun hevder at hotellets håndtering ikke var imponerende.

– De mente jeg hadde hatt myggstikk en periode, så sa de fuglelopper og så lurte de på om det var min koffert som var infisert. Det var først da jeg sa at jeg kom til å kontakte kommunelegen at de kom på banen.

Wenche Rasch forteller at det de siste dagene har vært dialog mellom henne og hotellet, som ifølge henne beklager og sier de vil følge opp på en god måte. Rasch ønsker derfor ikke at hotellets navn skal offentliggjøres.



– Hva gjorde du med kofferten og tingene dine etter oppholdet?

– Det måtte da bli hentet av et skadedyrsfirma, så det er fortsatt på et fryselager, og det har jeg ikke fått tilbake ennå.

– Økende problem



Denne parasitten var nesten utryddet i Norge på 50-tallet, men på grunn av resistens mot insektmidler og økt reiseaktivitet, har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Cecilie Tvetenstrand er spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, og bekrefter at veggedyr er et økende problem i Norge i forbindelse med ferier.

– Det er flere turister som kommer til Norge og har det med seg, også reiser nordmenn ut og henter veggedyrene hjem. Det er noe man bør være veldig bevisst på når man er ute og reiser, sier Tvetenstrand.

Hun ber folk være påpasselige.

– Det viktigste du gjør når du er ute og reiser, er å løfte opp overmadrassen på senga og se etter sorte prikker. Se i kantene på sofaen, gå med lommelykten og se om du ser små hvite egg eller sorte prikker. Hvis du oppdager det, da er det bare å henvende seg til resepsjonen og få et nytt rom eller bytte hotell.

VÆR OBS: Cecilie Tvetenstrand fra Storebrand oppfordrer folk til å være påpasselige og sjekke hotellrommet når du er ute og reiser i sommer. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun oppfordrer også folk til å sjekke hva forsikringen deres dekker.

– Det aller viktigste du gjør selv, det er å sjekke at du er forsikret og at det er dekket i forsikringen din. Enkelte innboforsikringer har dekningen, og de fleste husforsikringer – men sjekk at det gjelder også for deg.

– Hvis du er forsikret så tar forsikringsselskapet kontakt med skadedyrselskapet, og de setter ting i system. Det er klart at dette er en vanvittig psykisk belastning også, og det er mye organisering. Du må tømme huset ditt, alt må fryses ned, det er krevende å bli kvitt og du trenger profesjonell hjelp.

Hunden Miss jakter veggedyr

Tor Iljar er daglig leder i Dogpoint, som trener opp hunder innen spesialsøk. De har blant annet spesialisert seg på veggedyr. Han bruker jaktlabradoren Miss i jakten på parasittene.

Han sanerer ikke selv hus og boliger som er utsatt for veggedyr, men kjenner til at det kan være vanskelig å bli kvitt.

JAKTER SKADEDYR: Jaktlabradoren Miss og Tor Iljar er eksperter på å finne veggedyr. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Det varierer veldig. Nå sanerer ikke jeg selv, jeg driver kun med hund, men jeg har hørt om tilfeller hvor de har holdt på i månedsvis for å bli kvitt det – mens det andre steder har vært veldig enkelt. Så det er veldig varierende fra tilfelle til tilfelle, hvor komplekst boligen og huset er, sier Tor Iljar.

– På stående panel og masse gjemmesteder, så blir det plutselig en stor utfordring å bli kvitt det.

Han har holdt på med dette i 13 år. Hunden Miss er spesialtrent for å snuse seg fram til veggedyr.

– En hund er ikke hundre prosent sikkert, det er jo et levende dyr, men i løpet av de årene jeg har holdt på nå så ligger vi på en 80 prosent treffsikkerhet med hundene, forklarer han.

– Burde ringt en bjelle



Wenche Rasch forteller at hun har kommet seg etter veggedyrbittene.

– Nå er det mye bedre, men jeg har fortsatt noen tegn til bitt, sier hun.

OPPLEVDE VEGGEDYR: Hun oppfordrer folk til å sette seg inn i hva veggedyr er, slik at det ringer en bjelle dersom man oppdager tegn på det som kan være veggedyr. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun håper at man i fremtiden tar dette på alvor, både hotellpersonale og privatpersoner.

– Hotell må kjenne sitt ansvar og sørge for at personalet er godt lært opp sånn at de vet hva de skal se etter. Og ta på alvor når det henvender seg en person i resepsjonen, som jeg gjorde, så må de lytte til hva den personen sier, sier hun før hun avslutter:



– Og vi som gjester må faktisk sette oss inn i hva veggedyr er. Så da jeg så disse sorte avføringsprikkene på lakenet, så burde det ringt en bjelle hos meg. Og det gjorde det ikke, men det kan jeg love deg – det kommer det til å gjøre i fremtiden.