Fetishas dippbonanza

Fetisha Williams er aktkuell med kokeboken «Fest hos Fetisha». I God morgen Norges kjøkken gir hun oss oppskriften på to lune og en kald dipp - og nederst i artikkelen finner du en klassisk limonade. Oppskriftene er 4-6 porsjoner

Lun spinatdipp - dette trenger du:

• 300 gram frossen spinat

• 1 boks artisjokkhjerter

LUN SPINATDIPP: En dipp med masse deilig ost og hvitløk. Foto: Fetisha Williams

• 1 stor gul løk

• 5 hvitløksfedd

• 200 g Philadelphiaost

• 150 gram Østavind

• 150 gram amerikansk cheddar

• Salt og pepper



Slik gjør du:

1. Tin spinaten i en bolle på benken og ha kremosten i en egen bolle så den kan romtempereres. Da blir den lettere å jobbe med etterpå.

2. Sett ovnen på 200 grader.

3. Klem ut all væsken av den opptinte spinaten. Det er viktig at det ikke er noe vann igjen i den.

4. Hell laken av artisjokkhjertene og skjær dem i små biter.

5. Skjær løken i tynne skiver og finhakk hvitløken. Så skal løken karamelliseres, og her må dere ha tålmodighet, babes! Dette tar litt tid, men er så verdt det! Løken skal ikke brytes helt sammen, men den skal få fin farge og bli ordentlig myk. Stek på middels varme i litt smør og rør jevnt innimellom. Det tar ca. 10–15 minutter før løken har fått riktig brunfarge og myk konsistens. Når løken er nesten ferdig, kan du ha oppi hvitløken og la den steke de siste minuttene sammen med den gule løken.

6. Riv Østavind og cheddar grovt. Spar litt til å drysse over toppen til slutt. Bland mesteparten med den romtempererte kremosten. Tilsett finhakket artisjokk, løk og spinat. Rør godt sammen og smak til med salt og pepper. Ha det over i en liten ildfast form.

7. Strø så ekstra Østavind og cheddar på toppen. Denne skal nå inn i ovnen på 200 grader til ostelokket bobler og er gyllent!



Jalapeño popperdip - dette trenger du:



• 200 g romtemperert Philadelphiaost

• 150 gram Østavindost

JALAPEÑO POPPERDIP: En varm dipp med masse styrke og futt. Foto: Fetisha Williams

• 150 gram cheddar

• 1 ss crème fraîche

• 3 ferske jalapeñoer

• 1 ss paprikapulver

• 1 ss hvitløkspulver

• 1 pakke baconskiver (150 g)

• Salt og pepper

Slik gjør du:

1. Sett ovnen på 200 grader.

2. Ha Philadelphiaosten i en bolle og la den stå på benken til den blir romtemperert.

3. Riv Østavind- og cheddarost.

4. Skjær baconet i små biter og stek det nesten helt ferdig på middels varme. Sett til side.



5. Skjær jalapeñoer i skiver. Hvis du vil ha det mindre hot, fjerner du noen av frøene.

6. Sammen med Philadelphiaosten blander du revet Østavind og cheddar (spar litt til toppen), crème fraîche, jalapeñoer, paprikapulver og hvitløkspulver. Smak til med salt og pepper. Rør godt sammen og ha det over i en ildfast form. Strø ekstra ost og baconbitene på toppen og pynt med noen skiver jalapeñoer.

7. Stek midt i ovnen i 15 minutter til overflaten er gyllen og osten bobler deilig.

8. Dipp med hva du vil, men selv er jeg svak for sprø skiver av fransk bagett eller crostini. Jeg skjærer bagetten i syltynne skiver på skrå, legger skivene på et brett, drizzler over litt olivenolje og steker dem i ovnen på 200 grader i fem minutter.



Lodderogndipp - dette trenger du:

• 1 boks seterrømme

LODDEROGN-DIPP: En dipp som gjerne serveres med chips på siden. Foto: Fetisha Williams

• 1 boks lodderogn

• 1 bunt dill

• 1 sitron

• Salt og pepper

• 1 pose salte Sørlandschips

Slik gjør du:

1. Finhakk dillen og ha den i en bolle.

2. Tilsett finrevet skall og saft fra hele sitronen og rør sammen.

3. La det ligge i bløt i 10 minutter. Når du gjør dette, trekker dillen til seg sitronsaften og dippen holder seg tykk. Vend forsiktig inn rømmen med dillen og smak til med salt og pepper.

4. La det være litt mindre salt enn du foretrekker, for lodderognen kommer også til å tilføre en del salt.

5. Ha dippen over i en serveringsskål og fordel lodderognen over toppen.

6. Server med salte Sørlandschips på siden



Klassisk lemonade (2 liter ferdig lemonade) - dette trenger du:

• 8 sitroner

• 150 g sukker

KLASSISK LEMONADE: Den perfekte kombinasjonen av frisk, sur og full av sukker. Foto: Fetisha Williams

• 1,8 l vann

• Isbiter

Slik gjør du:

1. Riv skallet fint på 6 av sitronene. Pass på at du ikke får med noe av det hvite, for da blir det bittert.

2. Bland sitronskallet veldig godt med sukkeret. Her er det ingen skam å bruke hendene.

3. Press juicen ut av alle sitronene og hell halvparten over sukkerblandingen. Rør rundt til det løses opp og tilsett deretter resten av sitronsaften.

4. Finn frem en karaffel. Fyll den godt med isbiter, hell på sukker- og sitronblandingen og fyll så på med vann.



Tips: Denne er også veldig god med en blank tequila i, hvis du vil ha limonade med alkohol.