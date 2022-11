Fant ut av sin egen legning ved å se på porno

I den nye dokumentarserien «Joakims første porno», som hadde premiere på TV 2 Play på fredag, dykker filmskaper og influenser Joakim Kleven (30) inn i pornoens verden.

Gjennomsnittsalderen blant norske barn og unge er elleve år når de har sitt første møte med porno. Kleven ville derfor se nærmere på hvordan porno påvirker oss, og hvorfor dette er noe vi snakker så lite om.

I serien bruker han sine egne erfaringer, for han selv var bare elleve år da han så på porno for første gang.

– Jeg så da pornoen min på YouTube, av alle steder, og der kom jeg tilfeldigvis over en «gay porn»-trailer. Jeg kjente at hjertet mitt banka og jeg ble klam i hendene, og jeg tenkte: «Shit, er det dette jeg tiltrekkes av». Så jeg fant ut av legningen min ved å se på porno, sier han og utdyper:

– Det er positivt. Men det negative er at man får et urealistisk syn på hvordan sex egentlig skal være og jeg har slitt litt med hvordan kroppen min skal se ut. Vi snakker så lite om det, selv om det på mange måter har blitt en del av populærkulturen også, så jeg ville komme så tett som mulig innpå den skambelagte bransjen.

– Hvorfor er det så skambelagt, tror du?

– Det er et godt spørsmål, kanskje fordi det er så nært?

Møtte verdens største pornostjerner

I arbeidet med serien dro Kleven til Las Vegas for å delta på det han omtaler som pornoens Oscar-utdeling; AVN Awards. Der møtte han verdens største pornostjerner.

– Det var veldig spennende. Det var 100-200 jenter på rekke og rad og masse menn i kø for å ta bilde med dem. Jo mer man var på den messa, jo mer skjønte man at ting som fremstår glamorøst er kanskje ikke så glamorøst egentlig.

NY SERIE: Joakim Kleven (30) har debutert med en ny dokumentarserie om porno på TV 2. Foto: Fahil Anweri

Som mennesker flest, hadde alle disse menneskene hver sin skjebne og historie.

– Jeg synes det er viktig å understreke at man kan bli veldig politisk korrekt når man snakker om porno, og de menneskene jeg har møtt har vært så reflekterte, veldig fine og man får mer forståelse for hvorfor folk gjør dette her. Jeg tror nok at folk lett kan dømme folk som gjør porno, men er det en ting jeg virkelig har lært av det er at jeg ikke skal dømme folk hva enn man gjør.

Spesielt ett møte gikk innpå filmskaperen. I episode to ser han nærmere på fenomenet «gay for pay», noe han selv tidligere har sett på. Kleven forteller at dette er heterofile menn som gjør skeiv porno fordi det er mer penger å hente der. Mannen Kleven intervjuet trosset nettopp sin egen legning for å forsørge familien sin.

– Moren hans hadde tre jobber og hadde råd til mat, men hun slet med å betale for bussbilletten hjem. Så han som 18-åring endte opp med å gjøre skeiv porno, og da får man en støkk, for det her er det jeg har sittet og sett på – og dette er hans historie, sier han og fortsetter:

– Det er ikke akkurat slik at du får hans historie som et forspill når du skal se på porno. Jeg føler det er viktig å snakke om dette her og jeg føler vi er innom mange viktige temaer i serien.

Ble tryggere på seg selv

Kleven er opptatt av at han verken vil glorifisere eller fordømme porno. Han tror det viktigste er at man er bevisst – og hans inntrykk er at dagens ungdom reflekterte rundt nettopp dette.

Filmskaperen innrømmer at hans møte med industrien har hjulpet han personlig.

– For min del, så har jeg faktisk blitt tryggere på meg selv når det kommer til det med kropp. Vi vet at porno ikke er realistisk sex, men å se det og vite hvor mye det har med vinkler og positurer å gjøre – det er ikke behagelig sex, sier han og utdyper:

– Så den følelsen å vite at jeg ikke er så verst likevel og at det å ha behagelig og fin sex er egentlig det beste – det er godt å få den bekreftelsen og jeg har lært masse av det.

