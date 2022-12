Eveline Karlsen: – Jeg har så mange ganger måtte sette meg i respekt

Som 13-åring var det fotball som var det viktigste i Eveline Karlsen sitt liv. I garderoben vokste det imidlertid fram en ny interesse. Hun begynte å sminke lagkameratene sine etter kamper og treninger. Eveline elsket det, og følte seg rå.

Deretter ballet det på seg, og med årene fikk hun i oppdrag å dra på kurs, for så å lære det videre til de ansatte i ulike butikker. Tiden strakk ikke til, så Karlsen måtte finne en måte å gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Hun begynte å lage instruksjonsvideoer på YouTube. Den gangen var ikke såkalte «tutorials» vanlig – og det var dette nyskapende grepet som virkelig fikk ballen til å rulle.

MILLIONBEDRIFT: I dag er Eveline Karlsen en av Norges mest suksessfulle influensere - i tillegg til å være den mest omsettende. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Siden den gang har hun gjort det stort på sosiale medier, vært ambassadør for CAIA Cosmetics, vunnet en rekke bransjepriser og har vært med i flere sesonger av Bloggerne på TV 2. Med et overskudd på 13,8 millioner kroner i 2021, er Skien-jenta også Norges mest omsettende influenser.

– Jeg drømte nok mest om å bli fotballproff. Jeg har en svarthvitt-hjerne, hvor det er alt eller ingenting. Når jeg bestemmer meg for en ting, så er det det eneste jeg skal gjøre. Da har jeg ingen andre alternativ. Så først var det fotball, også ble det makeup etter hvert, forteller hun.

Ut mot byggebransjen

I løpet av få år har Karlsen investert stort i boligmarkedet. Nylig kjøpte hun en pendlerleilighet på Majorstua i Oslo, som skal pusses opp over nyttår, og nå står to leiligheter, ett kontor og en tomt i hennes navn.

Sistnevnte har fått stor oppmerksomhet, etter at hun havnet i en boligstrid som strakte seg utover to år. I september kom beskjeden om at hun får bygge drømmehuset på tomta hun kjøpte i 2020. Hun avventer dog å sette i gang med byggeprosessen.

INVESTERER STORT: I løpet av kort tid har Eveline Karlsen gjort fire store eiendomsinvesteringer i Oslo og Skien. Foto: Privat

– Med den tiden vi er i nå, så er det kanskje litt dumt å begynne og sette opp et stort hus der, for nå er det dyrt. Da tok jeg og kjøpte en leilighet i Oslo, for her er markedet heller litt på vei ned. Så jeg gjorde et kupp, føler jeg, og jeg er her hele tiden og da er det bra for meg å ha et sted å være.

Alle prosjektene til Karlsen er oppussingsobjekter, og nylig ferdigstilte hun totalrenoveringen av kontoret i Skien, som hun kjøpte i fjor. Selv om hun ikke tar seg av selve utførelsen av oppussingen, står hun for alle planer og tegninger. Likevel har hun møtt mye motgang i byggebransjen.

– Jeg var nok litt naiv før jeg starta på alle byggeprosessene og trodde at jeg automatisk kunne få hjelp, som alle andre får hjelp når man går inn i en butikk. Men det har vært så tungvint. Jeg har så mange ganger måtte sette meg i respekt, og jeg må jobbe for å få respekten til folk på en sånn type prosjekt når det er så mange menn.

Møter fordommer

Gründeren føler hun blir idiotklarert så fort hun går inn i en byggevarebutikk. Denne frustrasjonen har hun delt med følgerne sine på sosiale medier, og ifølge Karlsen opplever mange kvinner det samme som henne.

– Kommer man inn med faren eller broren din, så snakker de rett forbi deg. Eller hvis jeg kommer inn alene så sier de: «Hva kan jeg hjelpe dere med?». Jeg ser rundt meg og svarer: «Jo, jeg skulle gjerne hatt dette». I tillegg får jeg en helt annen pris enn det faren min ville ha fått. De tror at de lurer meg.

– Hva gjør du da?

– Da sier jeg takk og hei, da går jeg en annen vei.

PLANLEGGER SELV: Alle tegniner og planer er det Karlsen selv som står for. Foto: Privat

I det siste har flere medier omtalt 30-åringen sin store suksess og millionoverskudd. Etter dette har pipa fått en annen lyd i møte med håndverkere og andre i byggebransjen.

– Men det er veldig trist at det er det som skal til for at jeg skal få fugemasse for samme pris som andre. Men det er rart, det der, hvor enkelt folk kan tenke når det kommer til makt og at man har sosiale medier. Da blir man redd for en og da får man lik service. Det er skuffende, for det er fåtallet som har den posisjonen.

Sitt eget forbilde

Men det er ikke bare eiendom Karlsen har investert i det siste året. Hun har også laget sitt eget smykkemerke, Ovela, som ifølge henne selv er en hyllest til følgerne hennes.

– Jeg er så takknemlig. Alle i bransjen, som driver sånn som jeg gjør, bør vite at hvis følgerne mine forlater meg, så har jeg ingenting. Det skal man ha respekt for og det har jeg hatt hele veien, sier hun og fortsetter:

– Jeg kommer aldri til å gjøre noe som skuffer de som ønsker å gi meg muligheten. For det er det de gjør; jeg hadde ikke hatt mulighet til å gjøre det jeg gjør i dag hvis jeg ikke hadde hatt rom, plass og synlighet og det er det følgerne mine som gir meg.

Og når hun får spørsmålet om hvem og hva som inspirerer henne, er hun klar i sin tale.

– Jeg tror det som inspirerer meg er mine egne framtidsplaner – det store bildet av hva jeg ønsker å gjøre motiverer meg hver dag. Jeg har ikke én person som business-messig motiverer meg, det er mer hvor jeg vil, hva jeg ønsker å oppnå og hva ønsker jeg å skape.

– Hva vil du, da?

– Det endrer seg hele tiden. Det spørs hva jeg ønsker å utvikle videre, for det kommer alltid muligheter på veien. Men jeg har et bilde av hva jeg vil gjøre på sikt. Jeg har lyst til å skape mye og utvikle, det er derfor jeg jobber – bare for å skape nye ting, muligheter, merkevarer og kanskje arbeidsplasser. Det er ett av mine store mål, avslutter hun.