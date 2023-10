Etterlyste bedre kontroll – tok 50 år før gransking

I 1976 fikk et offentlig utvalg i oppgave å se på regelverket for adopsjon.

Konklusjonen i en egen NOU var nedslående: Utvalget mente at adopsjonsformidlingen var overlatt til tilfeldighetene og etterlyste derfor bedre offentlig styring og kontroll.

Av hensyn til barnet, barnets hjemland og adoptivforeldrene.

Starter gransking

Men først 47 år senere, i 2023, bestemte regjeringen seg for å granske adopsjoner.

Utredningen fra 1976 var kritisk til at norske myndigheter ikke var mer involvert i adopsjoner fra utlandet.

Leter etter svar

TV 2 har nylig fortalt historien om Elisabeth Fjalsett fra Arendal. Den nå 48 år gamle kvinnen vil ha svar på hva som skjedde da hun ble adoptert fra Bangladesh i 1975.

Det finnes ingen mappe i adopsjonsarkivene og norske myndigheter vet derfor svært lite om foreldrenes bakgrunn.

Som voksen har hun fått vite at frivillige privatpersoner i foreningen Adopsjonsforum organiserte adopsjonen hennes.

Fjalsett er ikke den eneste som leter etter sine biologiske foreldre. Fortvilte mødre i Bangladesh har gjennom flere tiår lett etter barn som ble adoptert til Vesten uten deres samtykke, skriver The Guardian.

Ifølge utredningen fra 1976 anså ikke norske myndigheter det som sin oppgave å bli involvert i adopsjonsprosessen før barnet var på norsk jord.

Fjalsett er kritisk til at norske myndigheter den gang overlot adopsjonsvirksomheten til frivillige privatpersoner.



– Jeg tenker at dette var veldig naivt. Norske myndigheter har lukket øynene og ikke tatt ansvar, sier hun til TV 2.



HAR VÆRT NAIVE: Elisabeth Fjalsett mener norsk adosjonspraksis har vært naiv. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Advarte mot overtramp i 1976

Utvalget som gransket adopsjoner for 47 år siden foreslo en rekke tiltak for å forhindre at det skjedde overtramp fra Norges side.

Noen av tiltakene ble også etter hvert innført. Blant annet myndighetenes kontroll av adopsjonsforeningene.

Likevel er det mye som tyder på at det ikke er gjort nok.

I siste sesong av TV 2 serien «Norge bak fasaden» fortalte adopterte i Norge sjokkerende historier om uetisk press mot foreldre, kidnapping og forfalskning av dokumenter.

Døve ører



Leder av adopsjonsorganisasjonen UTAD, Angelica Bråthen, sier at utredningen fra 1976 bidro til en nødvendig forbedring av regelverk.

At man fikk laget en NOU den gangen tror hun henger sammen med at myndighetene fikk høre om ulovlige adopsjoner. Derfor er hun provosert over at man i snart 50 år ikke har tatt de adopterte mer på alvor.

– Norske myndigheter har hele tiden hevdet at det ikke er grunnlag for å mistenke ulovlige adopsjoner. Til tross for at flere adopterte over lengre tid har varslet, sier Bråthen.

REAGERER: Styreleder i organisasjonen UTAD, ulovlige adopsjoner. Foto: Martin Berg Isaksen /Tv2

Ifølge Bråthen er også adopsjonsskandalen i Ecuador i 1989 et eksempel som viser at norske myndigheter ikke tok ulovlige adopsjoner på alvor.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan barn i Ecuador ble kidnappet, og at flere av barna endte opp i Norge.

– Det sier noe om de døve ørene vi har måtte jobbe med, avslutter Bråthen.

Provosert

Silje Hjemdal (Frp) sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun har vært en pådriver for den norske granskingen som nå er satt i gang.

– Det har vært advarsler både på 70-tallet og mange ganger etter det, sier Hjemdal.

Hun sier hun blir både trist og lei seg over det hun nå leser.



ENGASJERT: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, har vært en pådriver for en norsk gransking. Hun mener alle kort må på bordet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Frp-politikeren sier at selv om man har gjort mye, så viser den gamle offentlige utredningen at det kunne ha vært gjort mer for å sikre at utenlandsadopsjoner ble gjort på en forsvarlig måte.

Se episoden om adopsjon i dokumentarserien «Norge bak fasaden».