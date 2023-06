Ett år siden terroren: – Skal gå for de som ikke orker

TILBAKE: Pride-leder Dan Bjørke sier til TV 2 at det aldri har vært større engasjement for Pride som det er i år. Foto: Martin Berg Isaksen

Søndag er det ett år siden terrorangrepet utenfor London Pub og Per på hjørnet. Nå planlegger leder for Pride Oslo sammen med politiet å ta Pride tilbake.

– Det har vært et krevende år. Vi har jobbet intenst med å arrangere årets Pride, som skal være motsvaret til i fjor, sier Dan Bjørke, leder for Oslo Pride.

TV 2 møter Bjørke sammen med politiinspektør Martin Strand på Kontraskjæret hvor årets Pride Park åpner den 28. juni.

– Hele Oslo er fylt med av regnbueflagg, og engasjementet for Pride har aldri vært større, sier han.

Det er ett år siden paraden i fjor brått ble avlyst etter at Zaniar Matapour avfyrt skudd utenfor London Pub og Per på hjørnet, hvor to mennesker mistet livet og flere ble alvorlig skadet.

Nå skal Bjørke ha ansvaret for årets parade.

– Vi skal ha den første paraden på fire år, og det kommer til å bli rekordoppslutning, sier han.

PRIDE-PARK: Politiinspektør Martin Strand og Pride-leder Dan Bjørke på Kontraskjæret hvor Pride Park åpner den 28. juni Foto: Martin Berg Isaksen

– Definert som terror med mål mot Pride

TV 2-serien «Politi» følger innsatsleder Nicolay Backe-Henden som hadde ansvaret for sikkerheten rundt paraden i fjor.

Episoden viser Backe-Henden på jobb morgenen etter angrepet og dilemmaet politiet står i når de velger å avlyse det som skulle være den første paraden etter pandemien.

– Situasjonen er at angrepet er definert som terror med mål mot Pride. Alt av Pride-arrangementer er avlyst. Situasjonen er uavklart, sier Backe-Henden.

Basert på informasjonen politiet har på det tidspunktet, utelukker de ikke fare for nye angrep rettet mot det skeive miljøet. Samtidig danner det seg spontane parader utover ettermiddagen den 25. juni.

Innsatsleder Nicolai Backe-Henden i TV2s nye Politi-serie. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå er det tusenvis av mennesker ett sted under regnbueparoler. Hvis noe skjer er det spørsmål om tid før vi får kontroll på situasjonen, Men hva som skjer i det tidsrommet, er min bekymring, sier han.

Mener folk kan føle seg trygge

Politiinspektør Martin Strand bekrefter at sikkerheten er god rundt Pride-arrangementet i år.

– Jeg mener folk kan føle seg trygge i forhold til årets Pride-arrangement. Vi har et godt samarbeid med arrangørene og et godt sikkerhetsopplegg rundt, så jeg mener vi kan trygt gjennomføre dette arrangementet.

GOD SIKKERHET: Politiinspektør Martin Strand sier til TV 2 at sikkerheten er god i forbindelse med årets Pride. Foto: Martin Berg Isaksen

Året som har gått, har gjort inntrykk på Oslo-politiet.

– Det er klart at dette har preget oss. Vi har gått igjennom ting som vi gjorde i fjor, som kunne blitt gjort bedre eller annerledes. Vi kan også være enda tydeligere i budskapet vårt i forbindelse med Pride.

Strand ber de som har spørsmål om sikkerheten rundt et arrangement under Pride-uken kontakte politiet.

– Dersom andre organisasjoner skal ha egne fester i anledning Pride, kan de kontakte politiet for å få veiledning rundt sikkerhet og hvordan det kan gjøres best mulig, sier han.

SAMARBEIDER: Strand og Bjørke håper de sammen skal skape en verdig arrangement året etter terroren. Foto: Martin Berg Isaksen

Skal gå for de som ikke orker

Både Bjørke og Strand forstår at det er en del som føler seg utrygge i år i forbindelse med Pride.

– Det er klart at det er en del som føler på en uro under årets Pride og jeg har stor forståelse for det. Vi som skal gå i paraden, vi skal også gå for dem.

Strand kjenner igjen det Bjørke sier, og understreker at de sammen skal skape trygghet.

– Det er mange som sliter og har det tøft nå. For oss er det kjempeviktig at disse stemmene får komme fram. Jeg håper at vi får til å skape et verdig arrangement, som kan stå igjen som den verdige greia året etter at det ikke gikk bra, sier han og ser mot Pride-ledere.

– Ja, det skal vi få til, svarer Bjørke.