Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker en midlertidig stans, eller at myndighetene tar kontroll over adopsjoner til Norge. Det får adopsjonsforeningene til å reagere. – Det er Bufdir som ikke har oppfylt sin rolle, sier adopsjonsorganisasjonene.

Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig anbefalt statsråd Kjersti Toppe om en midlertidig stans i adopsjoner til Norge. Dersom ikke det skjer har direktoratet anbefalt at myndighetene tar kontroll over adopsjonene. Et av forslagene er at myndighetene overtar formidlingsoppgavene, og at adopsjonsforeningene legges ned.

KRITISK: Nigel Cantwell har jobbet med internasjonale adopsjoner i snart 50 år. Han er kritisk til adopsjonssystemet. Foto: Maxime Breteau

Også den anerkjente professoren og eksperten på barns rettigheter, Nigel Cantwell, sier til TV 2 at adopsjonsorganisasjonenes oppgaver bør overlates til myndighetene.

Dette får de tre adopsjonsorganisasjonene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonforum til å reagere.

– Dette bidrar til en mistenkeliggjøring av adopsjonsforeningenes rolle og samfunnsoppdrag, skriver de tre organisasjonene i en felles uttalelse til TV 2.

Foreningene mener derimot at det er Bufdir som ikke har fulgt opp sine oppgaver.

– Fra vårt ståsted er det flere ting som tyder på at Bufdir ikke har oppfylt sin rolle som sentralmyndighet og tilsynsansvarlig.



Erkjenner at kontrollen kunne vært bedre

Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Bufdir sier at deres vurdering ikke bare handler om de norske adopsjonsorganisasjonene, men hele samarbeidet om internasjonale adopsjoner.

– Vår anbefaling er basert på en vurdering av risikoene for ulovlige adopsjoner som foreligger på systemnivå.



Bufdir mener det er grunn til å stille spørsmål ved om systemet i for stor grad har vært basert på tillit. Men Henriksen erkjenner også at norske myndigheter kunne skjerpet oppfølgingen tidligere.

– Vi er åpne for at Bufdir på et tidligere tidspunkt kunne skjerpet kontrollen av dokumentene som adopsjonsforeningene skal kontrollere, skriver Anders Henriksen i Bufdir til TV 2.