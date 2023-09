Eplekake i langpanne

Dette er en klassiskk eplekake tilpasse langpanne. Server kaken lun med krem eller vaniljeis - og topp gjerne med litt salt karamell. Kaken egner seg godt til frysing.

Oppskriften på salt karamell finner du nederst i artikkelen.



Dette trenger du:

200 g smeltet smør/evt margarin uten melk

3 dl melk, evt plantebassert melk

6 egg

6 dl sukker

1 l hvetemel, store egg tilsett 1- 2 ss ekstra med hvetemel

2 ss bakepulver

1 ss vaniljesukker

8-10 epler

Sukker, kanel og evt hakkede mandler/nøtter

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader.

Smelt smøret og tilsett melken i det smeltede smøret. Bland sammen det tørre. Pisk egg sukker hvitt og luftig i en stor bakebolle. Sikt det tørre vekselvis med smør og melkeblandingen i eggedosisen og vend lett om med en slikkepott til den glatt deig.

Hell røren i et bakepapirdekket langpanne. Legg over epler delt i båter. Har eplene tykt skall skrell dem.

Stek midt i stekeovnen ca. 30 minutter. Ingen over er like, sjekk etter 25 minutter. Avkjøl kaken i formen.

Salt karamell (oppskriften kan dobles):

100 g fint hvitt sukker



4 ss vann

45 g smør

1 dl kremfløte

¼-½ flaksalt

Slik gjør du:

Tips: Jeg har best erfaring med å bruke en tykkbunnet kasserolle i stål når jeg skal lage salt karamell. Stål fordi det er lettere å følge med på fargen slik at karamellen ikke blir for mørk, da får den lett en sterk/besk smak.

Ha sukker og vann i kasserollen og rør lett sammen. Sett kasserollen på kokeplaten, skru opp til høyeste varme. Vend på kasserollen en gang imellom. Følg godt med! Ikke i sukkervannet, da får du lett sukkerkrystaller i karamellen.

La vann og sukkerblandingen koke lett til du får en gyllen karamell. Det går ganske raskt, senk temperaturen litt slik at karamellen ikke blir for mørk. Blir karamellen mørk får den en bitter smak.

Trekk kasserollen med den gylne karamellen vekk fra platen. Tilsett smør 1-2 ts av gangen og rør om til alt smøret er tilsatt. Sett kasserollen tilbake på platen på middels varme og hell i fløten litt etter litt. Når all fløten er tilsatt, trekk kasserollen tilbake på platen og kok opp til det kommer en «kokeboble», dvs koke i ca. 1 minutt og 30 sekunder, da får du en fyldig rennende karamell når den er blitt avkjølt.

NB!Karamellen vil tykne når den avkjøles.