Entrecôte med béarnaise

Entrecôte serveres med béarnaisesaus, karamellisert løk og bakte poteter.

Dette trenger du:

600 g entrecôte

4 ss nøytral olje til steking

Salt og pepper til smak

1 hvitløksfedd

4 timianstilker

2 ss smør til steking

1 liten sellerirot

2 ss smør

Salt til smak

Sausen

2 eggeplommer

1 sjalottløk

1 dl hvitvin

0,5 dl hvitvinseddik

200 g meierismør

1 ss hakket estragon, eller 1 ts tørket estragon

Vann til justering av tykkelse

Sitronsaft og salt til smak

Karamellisert løk

3 løk

1 ss olje

1 ss smør

½ ts sukker

1-2 ts sherryeddik

Salt til smak

Slik lager du retten:

Poteter lager du ved å ha de i en ildfast form med litt olivenolje, salt og pepper. Stek på 200 grader i ca. 35 minutter til de er møre.

Dette gjør du:

1. Del entrecoten i 2 skiver. La den bli romtemperert.

2. Løken skjæres i tynne skiver og has i en vid panne med olje og smør. Sett på nokså høy temperatur slik at løken får farge. Ha over salt og sukker og skru ned temperaturen. La løken karamelliseres. Smak til slutt med sherryeddik og evt salt ved behov.

3. Varm en stekepanne og salte og pepre kjøttet på begge sider. Legg kjøttet i pannen og stek i ca 2 minutter på hver side før du har i smør, knust hvitløksfedd og timian. Øs godt med smør over kjøttet og ta det ut for å hvile i 5-6 minutter, gi det et minutt i pannen igjen og hvil ytterligere 5 minutter før servering.

4. Sellerien skrelles og kuttes i båter. Stek de i smør på medium varme til de er gyldne og gjennomstekt. Smak til med salt.

5. Béarnaise lages ved at du finhakket sjalottløk og koker opp med hvitvin og hvitvinseddik. La det redusere litt ned til du ser at løken får en rosa farge. La den kjøle seg litt ned før du har i eggeplommene. Bland sammen. Smelt smør. Pisk nå eggenmiksen over medium varme til du ser at eggene begynner å skumme, rør konstant. Ta kjelen litt til side og fortsett røringen. Ettervarmen i kjelen bør være nok til at eggene nå tykner helt og blir en tykk masse, om ikke, varmer du de litt til. Trekk til side og pisk så inn smøret ved å helle en tynn stråle i kjelen. Om den blir litt tykk kan du justere med litt vann. Dette vil også stabilisere sausen. Fortsett til alt smøret er i og smak til med evt litt mer salt og sitron før du tilslutt har i hakket estragon.