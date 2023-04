Én spesiell person har latt seg imponere av Agnete Husebye

Influenser og «Kompani Lauritzen»-deltaker, Agnete Husebye (27), har imponert med en råskap som har fått henne hele veien til finalen i reality-programmet – og med det har hun også fått den oransje bereten.

Hun har klatret i fjellvegger, overlevd alene i naturen, kastet seg ut i elleville oppdrag og trosset sine verste frykter – alt for å ende opp som én av oberstens siste kompanijegere.

TROSSET FRYKTER: Agnete Husebye er en av finalistene i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Nå forteller hun om hva som skjedde da hun fikk panikk under en av øvelsene. Det var en redsel som også overrasket henne selv.

«Herregud, hva er det vi er med på nå?»



Da Husebye skulle svømme i iskaldt vann, dykke og komme opp igjen i små bokser underveis i løypa, sa det stopp. I episoden forteller hun nemlig at hun ble ordentlig redd, og tårene presset på.

– Det som man kanskje ikke skjønner når man ser det på TV er at vi faktisk har vært der inne i over tre uker. Vi er utslitt og vi får aldri fred. Det er noe nytt hele tiden, og det er nye øvelser, forklarer hun til God morgen Norge og fortsetter:

ØVELSEN: Agnete Husebye ble ordentlig redd under denne øvelsen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– På et punkt ble jeg skikkelig redd og jeg visste ikke hvor det kom fra. Da ble jeg enda reddere. For jeg kunne ikke plassere redselen.

27-åringen forteller at de akkurat hadde fått en ordentlig sikkerhetsbrief.

– Akkurat på den øvelsen her var det kaldt i rommet og alle befalene var kjempealvorlige i bakgrunnen. Han ene sersjanten sa at det var veldig viktig at dere puster ut under ditten og datten, hvis ikke kan lungene deres sprenge. Vi fikk den sikkerhetsbriefen og alle tenkte: «Herregud, hva er det vi er med på nå?»

– Det føltes som om det var en liten sjanse for at det kunne gå gærent, da, sier hun.

I etterkant har hun gjort seg noen tanker om hva hun lærte om seg selv da panikken tok henne.

– Jeg lærte at jeg kan gå dit jeg også. Jeg lærte meg selv å kjenne litt bedre. Når man blir så sliten klarer jeg ikke å tenke klart og jeg ble satt ut. I ettertid var det interessant, men der og da var det helt forferdelig, forteller hun.

– Dritstolt



På lørdag skal det hele avgjøres og vi får vite hvem som stikker av med seieren. Agnete Husebye er altså en av de fire gjenværende, sammen med Didrik Solli-Tangen (35), Grunde Myhrer (27) og Tete Lidbom (37).

– Jeg føler jo egentlig at jeg har vunnet allerede. Men jeg er jo keen på å gruse de gutta da, når man er eneste jenta igjen, smiler hun.

STOLT STOREBROR: Her er Agnete Husebye sammen med broren sin, Jonatan Husebye. Foto: Mona Annegretesdatter/ Privat

Hun forteller at familien er stolte av henne og at det er spesielt én person som er litt ekstra stolt. Broren hennes jobber i Forsvaret og har nemlig latt seg imponere stort over lillesøsteren sin.

– Jeg har jo ikke hatt lyst til å fortelle han noe om hvordan det gikk. Da han så første episode så var det ikke sånn at han hadde kjempetroa på at jeg skulle få den bereten, men han er jo veldig stolt av meg nå da.

Hun forteller at de så forrige episode sammen.

– Det var da jeg fikk den bereten og han var jo dritstolt da. så det er veldig kult. Det er veldig gøy å kunne gjøre han stolt da, avslutter hun.