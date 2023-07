– En markering av at han overlevde

Da pandemien stormet som verst i 2020, startet også en indre storm hos komiker og foredragsholder Dora Thorhallsdottir. Hun ble stormforelsket i Jan Tore Borgersen.

Kun tre måneder etter deres første møte fridde han. To måneder senere kjøpte de en hyttetomt. I påvente av hyttebygging bestemte de seg for å flytte til Tønsberg, hvor han kommer fra.

FRIDDE: Tre måneder etter deres første møte fridde Jan Tore Borgersen til Dora Thorhallsdottir. Foto: Instagram, @dorathorhall

– Vi flyttet inn i juli og vi rakk akkurat å bo der i to uker. Vi følte en euforisk lykke over at livet vårt sammen startet – nå begynner det, nå lager vi vår fremtid. Vi bestemte hvordan det skal se ut i vårt fremtidige hjem. Vi var veldig glade, pusset opp, hadde elektrikere og snekkere og hadde fullt kjør, har komikeren tidligere uttalt til TV 2.

Kreft i halsen

Men gleden ble kortvarig, for etter to uker i det nye huset fikk Borgersen beskjeden han fryktet. Syv år tidligere hadde han overlevd kreft i halsen med spredning. Nå var den tilbake – en svulst på seks centimeter. Hvis den ikke ble operert bort, var løpet kjørt. ­Men operasjonen var avansert og ikke uten risiko.

I påvente av operasjonen begynte det nyforelskede paret å planlegge bryllupet, men også begravelsen og et hastebryllup.

– Ettersom vi ikke visste om han ville overleve, planla vi et hastebryllup som skulle finne sted i vår egen hage med våre nærmeste. I forkant av operasjonen hadde han bare noen uker igjen, og han var bestemt på at han ville være gift med meg hvis han døde. Derfor måtte jeg også vite hva slags begravelse han ønsket seg, så jeg visste hvor den skulle være og hvilken musikk han ville ha.



I GODE OG ONDE DAGER: Selv om de ikke har vært gift, har Dora Thorhallsdottir og Jan Tore Borgersen virkelig fått kjenne på livet sammen i gode og onde dager. Foto: Instagram, @dorathorhall

Heldigvis ble operasjonen vellykket, men ikke uten konsekvenser. Halsen til Borgersen måtte rekonstrueres med hans egen tynntarm, og han fikk et hull i halsen han nå puster gjennom. Strupehodet og stemmebåndet måtte fjernes, og Borgersen mistet derfor stemmen.



– Selv om vi er veldig takknemlige, så har tapet av stemmen vært en sorgprosess. Det har vært en tøff tilvenning til et nytt liv, hvor Jan Tore ofte blir behandlet av fremmede som at han er dum og ikke forstår.

Den sosiale mannen på nesten to meter sliter nå med å bli hørt med hans nye ruskete stemme. Dermed utgår mye av det sosiale livet. Også det å spise og svelge er trøblete, og for eksempel det å svømme er umulig. Likevel er paret optimistiske. De håper og tror at det med tiden kommer bedre alternativer enn et åpent hullet i halsen.

Skal gifte seg

Bryllupsdagen, 8. juli 2023, ble fort et symbol og en viktig motivasjon for å komme seg gjennom den tøffe tiden. Etter å ha levd i gode og onde dager som samboere, skal de på lørdag endelig gi hverandre hvert deres etterlengtet «ja».

– Vi har hatt nedtelling på telefonen i over ett år. Det betyr ekstra mye når det ikke var sikkert at det ikke skulle bli noe bryllup. Jeg tror det er først og fremst en følelse av «endelig». Vi bare vært sammen i to og et halvt år, men vi har vært veldig klare i lang tid, sier Thorhallsdottir og fortsetter:

– Jeg trodde jeg skulle gifte meg i fjor med gråten i halsen og bli enke tre uker etterpå. Jeg gruet meg, og det var så mange lag. Nå er det bare glede knyttet til det. Letteste og begeistring. Å fryde seg er et veldig beskrivende ord.

Feirer i én måned

På Engø gård på Tjøme skal de på lørdag feire kjærligheten og livet sammen med 35 gjester. I vakre omgivelser starter de dagen med bobler og lunsj, før selve vielsen starter klokken 17. TV-personlighet og Thorhallsdottirs gode venn, Tore Petterson, står for sminke og hår og har i tillegg fått den ærefulle oppgaven å vie paret.

HYTTEIERE: Hytta de kjøpte sammen før kreften ble oppdaget, står nå endelig ferdig. Foto: Privat

– Vi har valgt å dele opp bryllupet i to, så på lørdag er det et familiebryllup. Det blir veldig nært, for alle de som kommer var så involvert i fjor sommer, så dette blir pur lykke og en markering av at han overlevde. 4. august blir jeg 50 år, og da har vi invitert 125 venner til bryllupsfest og feiring. Det blir liveband og full fest!

Før den tid går bryllupsreisen til Firenze i Italia i én uke, før deres til sammen fem barn, svigersønn og barnebarn kommer nedover for å fortsette feiringen.

– Altså, juli 2023 blir tidenes måned! I tillegg er hytta klar midt oppi alt sammen, så jeg tror ikke at jeg kommer til å ha en så bra og innholdsrik måned noensinne igjen, avslutter hun.