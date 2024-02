Emilies fantastiske supersalat

Emilie Voe Nereng gjør stor suksess med Instagramkontoen @emilienutrition, hvor hun deler sine oppskrifter. Her er Emilies oppskrift på sin supersalat til 2 personer.

– Jeg elsker salater som metter, og dette er en sånn en, sier Emilie.



Dette trenger du:

1 stor søtpotet

1 granateple

200 g strimlet grønnkål

1 syrlig rødt eple

100 g edamamebønner (kan sløyfes)

To–tre never ristede pekannøtter

Vinaigrette:

2 ss olivenolje

1 ss eplesidereddik

2 ts sennep (helst dijon)

2 ts honning

Salt og pepper

En skvis sitron eller lime

Fetakrem:

100 g fetaost

2–3 ss gresk yoghurt

Slik lager du supersalat:

1. Del søtpoteten på langs i 3–4 skiver, smør dem inn med litt olje, legg på et bakepapir og stek i ovnen ved 225 grader i 30–35 minutter.

2. Bland alle ingrediensene til dressingen i et glass med lokk, og rist sammen. Smak til.

3. Rens granateplet for kjerner – det gjør du enklest slik: Fyll en bolle med vann, kutt av topp og bunn, lag et snitt langs siden av granateplet og dra det fra hverandre. Riv ut kjernene under vann. Hell av vannet når du er ferdig.

4. Ha grønnkålen i en bolle, ha over dressingen, og kna den godt inn med hendene dine.

5. Kutt et eple i biter.

6. Fyll en liten kjele med vann, kok opp, tilsett frosne edamamebønner og kok i 1 minutt. Hell av vannet.

7. Ha fetaost i en bolle. Mos med stavmikser. Rør deretter inn 2–3 ss gresk yoghurt, til du har en myk og fyldig konsistens.

8. Ta søtpoteten ut av ovnene og sett ned temperaturen til 200 grader. Ha pekannøttene utover et stekebrett med bakepapir og sett brettet inn i ovnen i ca. 7 minutter. Stek til nøttene er gylne.

9. Del søtpoteten i 2–3 cm store biter og ha dem over i bollen med grønnkål. Tilsett eplebiter, granateplekjerner, edamamebønner og pekannøtter og topp med fetakrem!