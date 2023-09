Eksperter varsler – derfor må du ikke holde igjen fis

Det er gjerne et tema man ikke snakker om med venner og bekjente rundt middagsbordet, men det angår oss alle.

Det har mange navn: «Fjerte», «ventilere», «fise» eller rett og slett å «prompe». Bæsj, promp og tarmens forunderlige liv burde kanskje oppta flere enn småbarna, og mange voksne opplever kanskje temaet som både flaut og tabubelagt.

Men det mange ikke vet – er at det kan oppstå flere problemer dersom du ikke fiser.

Fisen er endeproduktet

Hvorfor man ikke kan leve uten prompen, er et tema som flere eksperter er svært opptatte av.

Trygve Hausken, professor emeritus i fordøyelsessykdommer på Haukeland Universitetssykehus, forteller at tarmgassen i magen er metan – og at det er årsaken til at man promper.

Men hva er hensikten med fisen?

– Den er veldig viktig. Du må være glad for at du har det. Hver gang du svelger kommer det også inn luft, sier Hausken.

Elisabeth K. Steinsvik er lege i spesialisering ved Haukeland Universitetssykehus.

TARM, TARMGASS OG AVFØRING: Professor emeritus Trygve Hausken og lege Elisabeth K. Steinsvik har skrevet boka «Skitt la gå», Foto: Agnes Mostad / God morgen Norge

Hun forklarer hvordan en fjert oppstår:



– Mye av det som kommer ut, er produsert av tarmbakteriene. De matvarene man ikke klarer å suge opp i tynntarmen, blir mat for bakteriene i tykktarmen. Gassen blir endeproduktet av nedbrytingen fra bakteriene. Sammensetningen av bakteriene i tarmen vil påvirke hvordan prompen blir, forklarer legen.

Det er ifølge ekspertene normalt å prompe tre til 21 ganger i løpet av et døgn.

– Hvis du ikke promper, er du alvorlig syk. Man må prompe litt, mener Steinsvik.

– Du hadde dødd om du ikke hadde hatt tarmgass, understreker Hausken.

Sju ulike typer promp

Ifølge Hausken og Steinsvik kan en fis deles inn i sju ulike typer promp.

Dette beskriver de nærmere i boken «Skitt la gå», som de har skrevet sammen med klinisk ernæringsfysiolog Cecilie Hauge Larsen.

Én type promp kalles for en «lydløs gerilja». Den fisen som alle kjenner lukten av, men ingen vil si at de er den skyldige i rommet.

– Den lukter verst, innrømmer Hausken.



– Vi glemte å ta med en til type fjert på denne listen og det er «yogafisen». Den fisen kommer når det passer veldig dårlig. Gjerne når det er stille i rommet, forteller Steinsvik.



En annen type de omtaler i boken er fjerten «snikende ninja». Denne er stille, men dødelig. En tredje har de gitt navnet «knallgass». En fis som kan bråke mye, men som ikke lukter noe spesielt.

– Den med volum lukter minst, sier han.



Kvinner holder fisen inne

Om du noen gang har latt være å slippe fisen fri fordi det ikke passer seg, har ekspertene klare tanker om hva som må gjøres.

– Kvinner har større problemer med å slippe luften ut. Sitter de i et kontorlandskap er det ikke lett å sitte inne hele dagen uten å slippe ut noen ting, sier Hausken.



Men er det forskjeller på kvinner og menn?

– Man tror kanskje at kvinner er litt mer forsiktig, og at menn har lettere for å slippe det ut og ikke bryr seg så mye. At man holder det inne er det største problemet. Man må få det ut, fastslår han.

Pølsevarianten eller suppe?

En ting er fisen. Noe annet er det man etterlater seg i doskåla.

Hausken og Steinsvik forteller at det finnes sju ulike typer avføringer. Ifølge dem har de fleste av oss pølsevarianten når de går på do.

De andre variantene er likevel ikke unormalt – skal vi tro dem.

– Suppe, grøt, grøt med klumper, pølsevarianten med glatt overflate eller knudrete overflate. Den harde avføringen er det vi kaller saueavføring eller perler. Alt dette er normalt hos pasienter med irritabel tarm, forteller professoren.

Når skal man oppsøke lege?

– Tarmen er et organ som har fått litt lite oppmerksomhet i forhold til hvor mye det plager oss. Er du først dårlig i magen er det ikke mye annet du får gjort. Da tenker du på det hele tiden, sier legen Steinsvik.



Tarmen sin hovedoppgave er å fordøye maten. Hun forklarer hva som skjer når matens reise gjennom tarmen.

ULIKE TYPER AVFØRING: En bæsj kan komme i mange type varianter Foto: Cary Gastroenterology/Bristol stool scale

– Maten kommer fra magesekken og over i tynntarmen. Da er den allerede brutt godt ned ved at den er tygd og fordøyd med magesyre. Når den går over i tynntarmen suges alle næringsstoffer opp. Dette er den lengste delen av tarmen som er fire til fem meter lang.

– Der går det ikke sakte, men fort. Det suser gjennom på en til to timer. Når det kommer til tykktarmen skal væsken suges opp og om det går fort der, kommer det gjerne løs avføring. Går det for sakte, har man forstoppelse.

Når det begynner å være plagsomt og hemmer en i dagliglivet, kan man ha en problematisk tarm, og da burde man holde et øye på dette:

– Hvis man har hatt et stabilt avføringsmønster og plutselig opplever en endring. Det gjelder ikke om du har én dag med dårlig mage, men hvis det er en trend over tid er det et varselsignal. Det samme gjelder om du har blod i avføringen og vekttap. Det er signaler man må ta på alvor.