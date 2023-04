Ekspertens beste tips til rimeligere ferieland i Europa

Mange har sikkert begynt å planlegge årets sommerferie, men med høye strømpriser, høy rente og svak kronekurs kan årets ferie bli svært dyr om man drar til kjente steder som Spania og Hellas.

REISE: Torild Moland er ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst og har plukket ut noen tips til rimeligere Europa-ferie i sommer. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

Det finnes flere land der man fremdeles får mye for pengene, og muligens ikke treffer på naboen.

Toril Moland er ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst og har plukket ut noen reisetips, dersom du ønsker å feriere i Europa i sommer.

Romania

Romania er et av Molands favorittsteder, hvor hun har vært flere ganger.

– București er nok en undervurdert hovedstad. Det har skjedd mye i București, du har blandingen av store, gigantiske og vakre gamle bygninger, med det moderne.

UTELIV: – Her har vi en kul takterrase, det er både hipt og trendy, forteller Torild Moland. Foto: Vagabond Reiselyst

– Veldig mange av de gamle ruinene er bygget om til det de kaller for ruin-barer, med koselige utelykter og planter og trær. Det er en god blanding av gammelt og nytt.

BLANDING: I Romania er det et blanding av gammelt og nytt. Foto: Vagabond Reiselyst

Fjellene i Romania er et annet høydepunkt.

– Det er jo sånn at halvparten av Europas største fjellkjede, Karpatene, ligger i Romania. Så det er også for de som elsker fotturer. Det er mye merkede fotturer, samme som i Norge. Du kan gå fra hytte til hytte. Det er veldig variert.

FJELL OG FOTTURER: Halvparten av Europas største fjellkjede, Karpatene, ligger i Romania, forteller reiseekspert Torild Moland. Foto: Vagabond Reiselyst

Moland liker det autentiske med Romania.

– Det er veldig ekte, det er opprinnelig. Du har det trendy og hippe, og du har disse gamle slottene. Så har du den gamle, opprinnelige kulturen, som de har vært veldig flinke til å ta vare på, sier hun og fortsetter:

– De bor på sine gamle gårder og fletter fortsatt sine gamle tepper, samtidig som de går rundt med mobiltelefoner og alt er moderne. Så det er kanskje noe av det vi har mistet i Norge, følte jeg at jeg fortsatt hadde i Romania.

BADEFERIE: – Og det er også en kyst, så man kan ha badeferie hvis man vil. Foto: Vagabond Reiselyst

Litauen

Litauen er et annet land hun vil anbefale, blant annet hovedstaden Vilnius.

– Det er gamle byer, du har den gamle middelalderstrukturen, koselige gater, det er veldig fine hus. Det er god mat, gode restauranter. Utelivet er veldig koselig. Vilnius er nok litt mer populært, men det er kort vei, under halvannen time å fly.

KOSELIGE GATER: I Litauens hovedstad Vilnius finnes mange gode restauranter ifølge Torild Moland. Foto: Vagabond Reiselyst

– Det blir veldig varmt i Middelhavet, det har jo vært 40 grader de siste somrene. Men vi har mange rivieraer i Østersjøen her oppe, vi har den tyske rivieraen, den danske rivieraen, den polske rivieraen og Baltikum har sin riviera. Det har Litauen også.

Hun forteller at man kan fly til Palanga og Klaipeda.

– Som er kystbyene i Litauen. De har veldig mange av de samme kvalitetene, sier hun og fortsetter:

– Palanga er litt Charter-Litauen, og sikkert morsomt for de unge, og Klaipeda er litt roligere.

Nord-Makedonia

Hovedstaden i Nord-Makedonia, Skopje, er en annerledes storby og byr ifølge Moland på masse spennende.

– Nord-Makedonia er et land uten kystlinje, og derfor er det ikke automatisk et land vi nordmenn tenker på som et ferieland – men det har alle kvaliteter, sier hun og forteller at hun selv planlegger å besøke landet i mai.

HOVEDSTADEN SKOPJE: – Dette er sentrum av Skopje og veldig klassisk med en utrolig stor statue. Det er Aleksander den store, forteller Torild Moland. Foto: iStock.com / cemagraphics

Moland forteller at det går direktefly fra Norge, med Wizz Air fra Torp i dag, og det kommer en ny med Norwegian i sommer.

– Dette er en del av det tidligere Jugoslavia, og har hatt litt mangel på turister. I 2014 gjorde de et prosjekt der de ønsket å gjøre hovedstaden spesiell. Så de har bygget nærmere 300 enorme statuer rundt omkring i byen. Så det er en litt sånn spesiell følelse å gå rundt der.

Reiseeksperten forteller videre at det er en Osmansk gammel by, og at byen er delt av en elv.

– På den ene siden har du den gamle basaren og gamle koselig hus, så har du den mer moderne nye delen med spesiell arkitektur. De har noe de kaller brutalist-bygninger, fra 50-60-tallet – som er utrolig kule betongbygninger, sier hun og fortsetter:

– De har i tillegg masse koselige kafeer og restauranter langs den elven. Og de har en egen bydel som minner litt om Grünerløkka i Oslo. Det er veldig variert og det er en annerledes storby.

– Jeg har faktisk ikke vært i Nord-Makedonia, og jeg snakker varmt om det nå, men jeg har bestilt en tur i mai.

Og da er det besøk på vingårder og andre ting som står på planen.

OHRIDSJØEN: – Dette er et bilde fra Ohridsjøen, som ligger helt syd i landet. Det minner kanskje litt om Gardasjøen i Italia, forteller Torild Moland. Foto: iStock.com/ zm_photo

– Det er strender, det er mye historie, gamle kloster og vakker og fin arkitektur. Og det er dette vannet. Det er veldig fine fjell. Det er mange små fotturer, men det går en lang fottur som henger sammen med Via Dinarica, som går oppover hele Balkan – så man kan faktisk hvis man vil gå fottur fra Ohridsjøen og opp til Skopje.

STRANDLIV: – Det er kanskje dette her som vil trekke nordmenn flest. Det er ferskvann, forteller Torild Moland. Foto: iStock.com / redstallion

Når det kommer til pris, så forteller hun at Nord-Makedonia er det billigste landet i hele Europa.

– Og hvis folk vil sjekke selv, så finnes det noe som heter Forex landindeks. Hvor Forex måler prisen på hotell, restauranter, taxi og sånne ting og så lager de en skala på hvor dyrt landet er. På listen har Norge en indeks på 100, mens Nord-Makedonia har 25.