Drikke til viltkjøtt – én vin får terningkast 6

DRIKKE TIL VILT: Det er viltsesong! Spesielt én rødvin passer så godt til viltmiddagen at vinkjenner Liora Levi gir den en sekser.

Det er høst og sesong for viltkjøtt. Vinkjenner Liora Levi anbefaler rødvin og alkoholfri drikke som passer til.

Det er høst og sesong for viltkjøtt, men hvilke drikker passer til? Sommelier og vinkjenner Liora Levi deler sine favoritter.

Og én av rødvinene får terningkast seks.

– Det er en vin det er lenge siden jeg har smakt, men når jeg nå nylig smakte den igjen visste jeg med en gang at dette ville bli terningkast seks-vinen til vilt, sier Liora Levi.



Sekservinen finner du nederst i denne saken. Du finner også et alkoholfritt alternativ.

– Veldig viktig

Det er noen ting man bør tenke på når man velger drikke til viltmiddagen.



– Når du har magert kjøtt, så trenger du ikke nødvendigvis ha rødvin med veldig mye tanniner. Generelt sett er det greit å ha rødvin, for du trenger fylde og kraft.

– Balansen mellom mat og drikke er veldig viktig. Har du en rett som er veldig kremet, for eksempel en rømmebasert saus, så er det fint at du har en god smakskonsentrasjon i vinene. Da kan du også ha litt tanniner, som er det som gjør at du blir tørr i munnen – og du kan ha litt høyere alkohol også. Men du trenger ikke å ha de aller, aller kraftigste vinene til viltkjøtt – fordi det er magert.

Her er fem rødviner og en smaksrik alkoholfri eplesider som Liora Levi anbefaler nå.



Langtidsfavoritt Villa Antinori 2020 Toscana, Italia Pris: 214,90 kroner (basisutvalg)

– Den kommer fra et stort vinhus, og familien kommer fra Firenze. Denne har vært en favoritt lenge, og det var da jeg var på besøk hos denne produsenten at jeg bestemte meg for å bli vinkelner.

– De lager masse flotte viner, både i Toscana og andre steder. Denne er fra Toscana i Italia. Det er en saftig og fyldig vin, med mye sangiovese-drue – som er den typiske druen for Toscana. Denne er god på pris og nydelig til vilt i mange former.



Skjult perle Dorli Muhr Prellenkirchen Samt & Seide 2020 Niederösterreich, Østerrike Pris: kr 234,90 (bestillingsutvalg)

– Det er en spennende vin laget av en kul dame. Den er laget på druen Blaufrankish, fra et lite rødvinsdominert område i Østerrike som heter Carnuntum. Det er kanskje ikke en så kjent drue, men typisk for Østerrike. Den har masse smak, frisk syre og avmålte tanniner. Det er fint følge til vilt, som altså er magert og ikke trenger den kraftigste «tannin-punchen».

– Den smaker mye av blåbær og krekling og egner seg til de fleste kjøttretter. Men jeg syns det er veldig godt til vilt, og gjerne da med bærbasert tilbehør – om det er solbærgelé, ripsgelé eller tyttebær.



Innertier Marques de Casa Concha Heritage 2021 Central Valley, Chile Pris: kr 349,90 (bestillingsutvalg)

– Concha Y Toro er den største produsenten i Chile og de lager viner i mange prisklasser og kvalitetsnivåer, og denne synes jeg er suveren.

– Den er laget på Cabernet Sauvignon-druen, som i Chile får en markant og fyldig smak av solbær. Denne druen oppfører seg litt annerledes der enn andre steder i verden. Den smaker veldig mye av nettopp solbær, og når man smaker på den alene så kjenner man det kanskje ikke så tydelig – men hvis du smaker på en rødvin laget av Cabernet Sauvignon fra en annen del av verden, ved siden av – så kjenner du at det smaker solbær.

– Denne til hjort, rådyr eller elg med solbærgelé er en innertier!



Silkemyk Accordini Acinatico Amarone della Valpolicella Classico 2020, Veneto, Italia Pris: kr 415(testutvalget/basisutvalg)

– For alle Amarone-entusiaster så er høsten og jakttid toppsesong. Amarone har en nokså høy alkoholprosent. Minimumskravet til en amarone er 14 prosent alkohol og opp mot 17 prosent. Men denne vinen har ikke så mye tanniner, og det er veldig mye frukt- og bærpreg.

– Det er mye kirsebæraktig smak, og du får den silkemyke følelsen når du drikker vinene. Og det er fordi druene er tørket før man presser dem. Druene ligger og tørker på store tørkeloft, de skal være hele og friske – sånn at det ikke kommer noe råte. Så tørker de som rosiner nesten, og det gjør at vannet i druen fordamper, mens sukkerinnholdet blir veldig konsentrert. Og jo mer sukker du har i en druesaft når du skal gjøre om den til vin, jo høyere alkoholprosent får du.

– Blir vinen også søtere da?

– Nei, for hvis du sørger for at alt sukkeret gjøres om til alkohol, gjæren gjør det, så får du likevel en tørr vin – men med mye fruktsmak.



– Server denne til storvilt med en kremet saus eller stuede poteter, gjerne med følge av innlagte kirsebær fremfor solbærgelé og du vil få en «match made in heaven».



Alkoholfritt gull Gardsbrenneriet Frisider Eple Vestland, Norge Pris: kr 100,20 (basisutvalg)

– Det er så mye god sider i Norge, og det er veldig mange gode alkoholfrie produkter generelt – ikke bare sider.



– Det er en deilig og smaksrik eplesider som har såpass med fylde at den godt kan brukes til vilt. Unngå de kraftigste vilttypene, men den er toppen til elg og rådyr.

– Boblene frisker opp i kremet tilbehør.



Terningkast 6 Des. de J. Palacios Pétalos 2021 Castilla y Leon, Spania Pris: kr 219,90 (bestillingsutvalg)

– Dette er en spansk rødvin fra et lite område som heter Bierzo, forholdsvis langt nordvest i Spania. De lager viner på druen Mencia – som både har en pepret smak, men også delikate toner av røde bær og en god konsentrasjon av frukten med lang og frisk ettersmak.

– Den er herlig til vilt, men er ikke flasken tom etter måltidet går det fint an å nyte resten uten mat.