Dramatisk hendelse formet oppveksten og karriereveien

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Forbrukerøkonomen har for lengst blitt et kjent ansikt for nordmenn som ønsker pengeråd. Nå forteller hun om hvordan hun selv har merket trang økonomi på kroppen.

KJENT ANSIKT: For mange har forbrukerøkonomen Cecilie Tvetenstrand blitt et kjent ansikt. Nå forteller hun om hvordan hun selv opplevde å ha trang økonomi under oppveksten. Foto: Privat/Frode Sunde, TV 2

Vi kjenner Cecilie Tvetenstrand (43) som et av Storebrands mest kjente ansikter utad, og fra seersuksessen «Luksusfellen». Nå velger hun å dele en annen og mer personlig side ved «Forbrukerøkonom-Cecilie»:

Tidlig på åttitallet ble nemlig Tvetenstrand-familien rammet av en hendelse som har satt langvarige spor på Cecilies forhold til penger:

ULYKKE: Cecilies pappa havnet i rullestol som 22-åring etter en ulykke på jobb. Foto: Privat

Da hun var to år, havnet nemlig faren i en arbeidsulykke på jobben: han falt ned fra en heisekran, og ble lam fra nakken og ned. Da var han og Cecilies mamma bare 22 år gamle.

Cecilies historie ble nylig omtalt av KK, hvor Cecilie skal være økonomiekspert fremover.

Levde på én redusert inntekt

– Jeg gikk fra å ha å ha to foreldre som jobbet fulltid til at pappa ble delvis ufør som følge av at han satt i rullestol. Mamma ble da hjemmeværende med meg, og de gikk fra å ha to fulle inntekter til å dele én redusert inntekt.

TIDLIG INVOLVERT: Cecilie ble tidlig involvert i familiens økonomi, takket være moren. Foto: Privat

De første årene var det ikke så merkbart at Tvetenstrand-familien hadde lite penger, ifølge Cecilie. Da hun var 11, ble hun storesøster til tvillinger. Hun skryter av foreldrene, som var flinke til å gjøre det beste ut av hva familien på fem hadde å rutte med.

– Det var alltid hjemmelaget mat og bakst. Fryseren var full av mammas godsaker. Og de gjorde stas på småturene vi gikk i nærområdet.

ÅPNER OPP: Den profilerte forbrukerøkonomen åpner opp om en annerledes oppvekst. Foto: God morgen Norge

Det var ikke før 43-åringen ble litt eldre at hun la merke til at hennes jevnaldrende hjemme i Porsgrunn hadde tilgang på flere ting og muligheter enn henne.

– Om det var sårt? Nei … alternativet var jo på en måte ikke der, sier Cecilie i dag.

Men noe hun fikk mye av, var foreldrenes tilstedeværelse:

– Du kan jo tenke deg. Pappa kunne ikke jobbe masse overtid, male huset eller ordne og styre med slike ting. Men han var alltid til stede – og veldig nær. Han var en ressursperson, selv om han satt i rullestol.

Cecilies pappa døde i 2019. Til KK har 43-åringen fortalt at det fortsatt føles sårt, og at hun mistet en veldig god samtalepartner den dagen han døde.

Da Cecilies pappa døde i 2019, mistet hun en viktig støttespiller og samtalepartner. Foto: Privat

Ble tidlig selvstendig

Cecilie mener hun satte pris på opplevelser fra barndommen i større grad nettopp fordi de ikke var dagligdagse for henne. I dag har hun blitt god på å foreslå aktiviteter som ikke skal koste mye for andre.

– Jeg vil gjerne hjelpe andre der jeg kan.

Hjemme var det moren som var familiens «finansminister». Cecilie ble involvert tidlig, og lærte å ta ukomfortable samtaler: For eksempel gangene moren høflig takket ja til alskens dørselgere som ville selge bøker og ukeblader. Da måtte unge Cecilie ringe dem opp i ettertid for å avslutte abonnementene.

Eller om pappaen trengte hjelp med å komme seg forbi fysiske barrierer på grunn av rullestolen. Da gikk Cecilie i forveien for å prøve å ordne opp.

– Jeg ble fort selvstendig, kan du si. Jeg havnet i «ubehagelige» situasjoner som mange ikke støter på før de blir voksne.

De erfaringene har imidlertid gjort 43-åringen løsningsorientert, mener hun:

– Man lærer å møte folk med et smil. Det verste man kan få er «nei».

– Har fått stor respekt for penger

De siste årene har flere kjente forbrukerøkonomer valgt å fortelle at de vokste opp under trange kår – ja, til og med i fattigdom. Kan dét ha hatt noe å si for deres yrkesvei senere i livet?

Forbrukerøkonomen vokste opp i fattigdom: – Livredd

Cecilie Tvetenstrand har også merket seg dette, men mener at det er nokså tilfeldig at hun selv endte opp i banksektoren. Men hun utelukker ikke at en oppvekst med mindre penger kan ha styrt henne i noen grad.

– Jeg begynte å jobbe som vaskehjelp for Hydro nede på kaia da jeg var 13 år. Jeg syklet ditt halv seks om morgenen og vasket etter arbeiderne som kom med båtene, forteller forbrukerøkonomen.

– Man får en bevissthet av å ha en begrenset økonomi. Man blir vant til å skape hyggelige opplevelser for en billig penge. Det har jeg tatt med meg videre.

STARTET TIDLIG: Her er Cecilie 13 år, og i full gang med arbeidslivet i form av vaskejobb på Hydro. Foto: Privat

Cecilie forteller også at hun har fått stor respekt for penger, og at hun har lært hvor fort tilværelsen kan snu.

Hun erkjenner at det kan være vanskelig å sette seg inn i viktigheten av forsikringer og sparing dersom man ikke har vært «tett på» situasjoner hvor dette kunne gjort livet enklere.

Derfor er forbrukerøkonomen opptatt av at særlig kvinner skal ta større eierskap til det som har med penger å gjøre. Selv om vi skriver 2023, er det nemlig fortsatt slik at kvinner taper mest ved samlivsbrudd, har minst pensjon oppspart og investerer minst.

– Hvorfor skal det være sånn? Det har uten tvil skjedd en god utvikling her, men vi må snakke om disse tingene helt til kjønnene blir helt økonomisk likestilte.

– Man må «kle på» kunnskapen sin, avslutter Cecilie Tvetenstrand.