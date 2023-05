Fra underholdende kostymedrama til medrivende politisk drama og spennende fransk sci-fi-thriller. Her er anbefalinger til tre nye serier som er klare til å binges.

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» (Netflix)

Bridgerton-serien tar med «Queen Charlotte» spennende og interessante veier, og det er en fryd å få vite mer om hva som skjuler seg bak den mystiske dronningen vi har sett i de to første sesongene. Ikke minst får vi historien til den tøffe og munnrappe Lady Danbury (Adjoa Andoh/Arsema Thomas).

SERIE: I «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» blir vi kjent med den unge dronning Charlotte, spilt av India Amarteifio. Foto: © 2023 Netflix, Inc.

«Queen Charlotte: A Bridgerton Story» er den beste sesongen i Bridgerton-serien! Egentlig er dette en prequel, for vi skal tilbake i tid, til 1761, da dronning Charlotte (Golda Rosheuvel/India Amarteifio) blir dronning.

Hun blir giftet bort som motvillig 17-åring til kong George (Corey Mylchreest). Det oppstår en tiltrekning, men det viser seg at ekteskapet byr på store utfordringer. Vi følger først og fremst dronning Charlotte som ung, men vi møter henne også i «nåtid», det vil si 1810-tallet, der hun er på evig jakt etter en kommende tronfølger.

Det er lett, underholdende og såpete, i kjent Shondaland-stil (Produksjonsselskapet Shondaland står også bak serier som «Grey’s Anatomy», «Scandal» og «How to get away with murder»).

Samtidig ligger det en smartness under alle de deilige kostymene og det overdådige produksjonsdesignet. Temaer som rasisme, kvinnekamp, klasseskiller og mental helse er hele tiden sentrale, pakket inn på en særdeles underholdende måte.

SERIE: Golda Rosheuvel er fremdeles glitrende som den eldre dronning Charlotte i «Queen Charlotte: A Bridgerton Story». Foto: © 2023 Netflix, Inc.

Til og med modne kvinners seksualitet tas med her, gjennom lady Violet Bridgerton og hennes «hage» som begynner å våkne til live igjen etter mange år. Det er en serie som er stappfull av humor, og treffende replikker. Samtidig klarer den etter hvert også å bevege. Historien om dronning Charlotte og kong George er skikkelig romantisk. Så mange «kick-ass» damer på én gang i et kostymedrama er sjelden kost, og det er en fryd å følge dem.

Terningkast 5

«Vortex» (NRK)

«Vortex» er en interessant og spennende krim-sci-fi-serie, med godt drama og gode rollefigurer.

SERIE: I «Vortex» forsøker etterforsker Ludovic (Tomer Sisley) å redde sin avdøde kone Melaine (Camille Claris) Foto: Quad Drama, FTV

I «Vortex» følger vi politietterforsker Ludovic (Tomer Sisley) som etterforsker drapet på en kvinne. Hun blir funnet på samme stranden der hans kone Mélanie (Camille Claris) ble drept 27 år tidligere.

Ved hjelp av ny teknologi bruker han VR ved åstedsgranskingen, og på grunn av en systemfeil kan han kommunisere med sin avdøde kone, kun få dager før hun blir drept. De jobber sammen for å forsøke å forhindre drapet og finne morderen, men utfordringene står i kø når fortiden endres.

SERIE: Et drap i 2024 viser seg å ha sammenheng med et drap 27 år tidligere. Foto: Julien Cauvin/FTV

Så lenge man kjøper sci-fi-delen av det, at fortid og fremtid møtes på denne måten, så blir det veldig interessant å se hvordan små endringer i fortiden kan få drastiske følger i fremtiden.

Rollefigurene refererer selv til «Tilbake til fremtiden», og det er en god referanse også for denne serien. Men her blir følgene virkelig hjerteskjærende og det er flere problemstillinger som gjør seg gjeldende. Hvis man kan gripe inn og endre grusomme ting i fortiden, bør man gjøre det eller bør man la det ligge med tanke på hvilke følger disse endringene kan ha. For Ludovic lever i nåtid et lykkelig liv med en kone og sønn, så det står mye på spill.

Det er en spennende krimgåte, der det dukker opp stadig nye mistenkte, og gode rollefigurer som vi blir investert i med én gang. Sisley er overbevisende som Ludovic Béguin, både som ung og sprek, og som eldre og plaget. «Vortex» er en medrivende, original og ikke minst romantisk serie, med en totalt uforutsigbar historie som tar nye retninger hele tiden. «Vortex» er både romantisk drama, krim og fantasy, men den klarer å turnere de ulike genrene på en smart og troverdig nok måte.

Terningkast 5

«The Diplomat» (Netflix)

«The Diplomat» er medrivende politisk drama med et forrykende tempo som aldri blir kjedelig.

SERIE: Keri Russell som diplomat Kate Wyler, mens Rufus Sewell spiller ektemannen Hal Wyler i «The Diplomat» Foto: © 2023 Netflix, Inc.

Vi møter diplomat Kate Wyler som egentlig er på vei til jobb i Kabul, men som overraskende blir sendt til London som ny ambassadør. Årsaken er at noen ønsker å teste om hun kan egne seg som visepresident, uten at hun er klar over det selv. Et britisk hangarskip er nylig blitt bombet og mistanken faller på Iran.

Den erfarne diplomaten Wyler må turnere et storpolitisk spill, i tillegg til drama på det private planet. Ektemannen er nemlig tidligere diplomat og sliter med å gå fra førersetet til å kun være støttespiller. Dessuten ønsker Kate Wyler heller å hjelpe kvinner i krigsrammede områder framfor å ikle seg prinsessekjoler og holder festtaler i London.

SERIE: Keri Russell er glitrende som ambassadør i «The Diplomat» Foto: © 2023 Netflix, Inc.

«The Diplomat» klarer kombinasjonen med storpolitikk og drama på en veldig underholdende måte. Det er politiske og private intriger på høyt nivå og Keri Russell er rå som ambassadør Wyler.

Det er flere relasjoner som er interessante og medrivende å følge. Spesielt relasjonen mellom Kate Wyler og ektemannen Hal Wyler (Rufus Sewell), som sliter med annenfiolin-rollen. Dessuten er det gøy å følge den hemmelige jobb-romansen mellom stabssjef Stuart Heyford (Ato Essandoh) og sjefen for Londons CIA-stasjon, Eidra Park (Ali Ahn).

SERIE: Jobbromanse mellom stabssjefen og CIA-sjefen i «The Diplomat». Foto: © 2023 Netflix, Inc.

Det er langt fra bare drama og romantikk i «The Diplomat», for her er det høyt politisk spill, der brikker plasseres og faller bort i et vilt tempo, og der det er interessant å følge spillet gjennom de offisielle kanalene og ikke minst gjennom de uoffisielle. Konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder brukes på rekke og rad, og om hverandre.

Serien føles dessuten veldig aktuelt i forhold til dagens politiske miljø, med økt polarisering, Russlands invasjon av Ukraina og et noe uoversiktlig fiendebilde. «The Diplomat» er medrivende fra første stund og holder det gode drivet oppe gjennom hele sesongen.

Terningkast 5