Disse seriene må du se i høst!

NYE SERIER: «Poker Face», «Only Murders in the Building», «The Morning Show», «Silo» og «Norsk-ish». Foto: SkyShowtime/Disney+/Apple TV+/NRK

Fra de underholdende krimkomediene «Poker Face» og «Only Murders in the Building», til det stjernespekkede såpedramaet «The Morning Show», til mørke dystopiske «Silo» og den to-kulturelle feelgood-serien «Norsk-ish».

Høsten er den perfekte tiden for å krype ned i sofaen og «binge» serier. Her er tips til fem serier som er virkelig verdt å se.

«Poker Face» (SkyShowtime)

I komikrimserien «Poker Face» møter vi servitøren Charlie (Natasha Lyonne), som er steingod på å se om folk lyver. Serien starter med at hennes venninne blir drept, og som den levende løgndetektoren Charlie er, ser hun raskt sammenhenger som hverken politiet eller andre har mulighet til å få med seg. Dette fører imidlertid til at hun må flykte og hive seg på veien, så hver episode er på et nytt sted rundt i USA.

POKER FACE: Natasha Lyonne er Charlie Cale i komikrimserien på SkyShowtime. Foto: Evans Vestal Ward, Peacock/SkyShowtime

«Poker Face» har en frisk og gøy oppbygging. Hver episode starter med et drap, og gjerne et litt absurd drap. Vi får være med på foranledningen og selve drapet, så vi sitter med kunnskap om både årsak og morder. Det skjønner imidlertid ingen andre før Charlie kommer tumlende, og er rask med å avsløre at ting ikke er helt som det kan se ut som.

Natasha Lyonne er perfekt i rollen som Charlie, med sin avslepne, røffe stil, alltid med et lurt smil og en kvikk kommentar. Det som høyner serien ytterligere et hakk er den stadig nye, gode kjemien hun har med de ulike motspillerne, som for eksempel Adrian Brody, Chloë Sevigny og Ellen Barkin.

Serien har avsluttende episoder, med stadig nye rollefigurer, der Lyonne er den eneste røde tråden. Alle episodene sitter ikke like godt, men «Poker Face» er likevel så fornøyelig og lett-sett at den holder til terningkast 5.

«Poker Face» kommer på SkyShowtime 15. september, men om du er på jakt etter en bingeklar komikrimserie er «Only Murders in the Building» nå ute på Disney+ med sin tredje sesong.

«Only Murders in the Building» (Disney+)

I «Only Murders in the Building» følger vi den umake podcast-trioen, spilt av Martin Short, Steve Martin og Selena Gomez. I hver sesong har et nytt drap skjedd i bygningen de bor i, og hobbyetterforskerne får hendene fulle med podcast og jakten på morderen. Sesong 3 er intet unntak.

Oliver (Martin Short) har fått sitt comeback som produsent på Broadway, og denne gangen er det forestillingens hovedrolle, spilt av Paul Rudd, som blir drept. Oliver (Short) og Charles-Haden (Steve Martin) er mest opptatt av forestillingen, mens Mabel (Selena Gomez) jobber hardt for å få de gamle gutta like mordjakt-interessert som henne.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING: I sesong 3 er Oliver (Martin Short), Mabel (Selena Gomez) og Charles (Steve Martin) på ny mordjakt. Foto: Patrick Harbron, Hulu/Disney+

«Only Murders in the Building»s sesong tre spiller fremdeles på aldersmotsetningene og generasjonsvitsene kommer som perler på en snor. Trioens kjemi er uovertruffen og det er en fryd å følge småkjekling og de absurde situasjonene de dumper bort i.

Høydepunktet denne sesongen er imidlertid seriens nye tilskudd, skuespilleren Loretta, helt nydelig spilt av Meryl Streep. Hun stjeler alle scenene hun er med i, og mens serien generelt byr på mye humring, får Streep fram gaplatter. Seriens andre nykommer, Paul Rudd, er også veldig god som arrogant og selvopptatt stjerne, og etter hvert mordoffer.

I «Only Murders in the Building» er humoren mer sentral enn selve krimgåten, men det er likevel spennende å følge jakten på morderen, der det dukker opp nye mistenkte hele tiden.

Det viktigste med serien er imidlertid at det er utrolig kjekt å henge med denne merkelige trioen og det er feelgood i bøtter og spann.

En annen gjeng det er kjekt å henge med, finner vi i premiereklare «Norsk-ish», som nå er ute med sin andre sesong.

«Norsk-ish» (NRK)

Her følger vi tre to-kulturelle unge voksne, Amrit, Fariba og Helin, som forsøker å finne ut av voksenlivet, samtidig som de står i en kulturell spagat mellom det norske og landet foreldrene kommer fra.

Mens sesong 1 fulgte mer familiene og folkene rundt, blir vi nå enda bedre kjent med de tre og følger de gjennom opp- og nedturer i livet.

Amrit sliter som bareier og med å finne sin plass som kjæreste, Helin mister et nært familiemedlem og skjulte hemmeligheter kommer fram, mens Fariba ikke får det helt til hverken med jobb eller kjærlighet.

NORSK-ISH: I sesong 2 følger vi Amrit (Ravdeep Singh Bajwa), Fariba (Nasrin Khusrawi) og Helin (Selda Ekiz). Foto: NRK

Det er flust med interessante problemstillinger, og gøy med skråblikk på både på det norske og det utenlandske. Det er en serie full av humor, men som også tør å bevege seg over i alvoret.

I sesong 2 er det stort fokus på mannsrollen, gjennom Amrit som føler han ikke alltid strekker til.

«Norsk-ish» er dessuten en gjenkjennelig serie, for det handler i bunn og grunn om livet sjøl, med død, kjærlighet, svik og å finne ut av hvem man egentlig er. «Norsk-ish» er en feelgood-serie med innhold som holder til terningkast 5.

Hvis den mørke høsten heller inviterer til dyster dystopi er bingeklare «Silo» et veldig godt alternativ.



«Silo» (Apple TV+)

I serien «Silo» skal vi ned og under jorden, til en enorm silo som huser tusenvis av mennesker fordi verden (tilsynelatende) er gått under.

De fleste finner seg i siloens strenge regler for å overleve, men noen begynner å stille spørsmål rundt verden utenfor og om det er sant hva de blir fortalt av myndighetene. Hva er egentlig utenfor siloen og hvorfor får de ikke vite noenting om den verdenen som en gang var? Når spørsmålene dukker opp begynner samtidig folk å falle fra.

SILO: Rebecca Ferguson er beintøff som Juliette i Apple TV+ sin dystopiske serie. Foto: Apple TV+

«Silo» er mørk dystopi, men har både en spennende krimgåte, konspirasjonsteorier rundt hvert hjørne og ikke minst godt drama.

Vi følger Juliette Nichols i jakten på svarene, tøft spilt av Rebecca Ferguson. Hun får selskap av gode skuespillere i de ulike rollene, og det er fine relasjoner mellom de ulike rollefigurene.

Det som gjør at serien fungerer så bra er blant annet at de har klart å skape et troverdig og klaustrofobisk univers, med hjelp av både glitrende produksjonsdesign og gode historielinjer.

Det dukker opp stadig nye, interessante dilemmaer, spesielt i forhold til at folkene i siloen ikke aner noe om verden som var og at alt liv de kjenner er det som foregår i siloen.

Apple TV+ byr på mer enn mørk dystopi, for nå er de morgenfriske stjernene tilbake, i sesong 3 av «The Morning Show».

«The Morning Show» (Apple TV+)



I forrige sesong var serien både innom MeToo og tiden med covid. Nå dreier det seg om post-covid og økonomisk nedgang, med eventuelt oppkjøp. Dessuten blir et cyberangrep på kanalen sentralt i handlingen, når angrepet avslører store forskjeller og mulig rasediskriminering i selskapet.

Likevel er det fremdeles maktkampen innad i tv-stasjonen som regjerer. Alex (Jennifer Aniston) vil være mer i førersetet, mens Bradley (Reese Witherspoon) jobber for å kontrollere hemmeligheter som er på vei til å avsløres.

THE MORNING SHOW: Alex (Jennifer Aniston) og Bradley (Reese Witherspoon) er tv-stjerner i serien «The Morning Show». Foto: Apple TV+

«The Morning Show» er deilig såpete, med passe troverdige, men underholdende handlingstråder, og der veldig gode skuespillere overbeviser og holder troverdigheten nok innafor.

Både Jennifer Aniston og Reese Witherspoon skinner, og er dessuten omgitt av bra folk på rekke og rad. I sesong 3 blir vi bedre kjent med flere rollefigurer som er spennende å følge, både nye og gamle.

«The Morning Show» tar for seg mange interessante temaer, men holder seg såpass på overflaten at det ikke treffer som noen knyttneve hverken i hodet eller hjertet. Det er likevel fremdeles en underholdende serie som passer perfekt på mørke høstkvelder.