Disse krimseriene bør du se i påsken

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Et gammelt uoppklart drap på 70-tallet preger fremdeles en svensk bygd, mens et gammelt lik som blir funnet i en pipe i London viser seg å ikke være så gammelt likevel. Her er to krimserier man bør få med seg i påsken.

For mange er påsken synonymt med krim, og både tv-kanaler og strømmetjenestene disker opp med drap og mysterier man kan meske seg i. Ofte er det britisk krim som står sterkt hos nordmenn. I år er det imidlertid en svensk dramakrimserie som treffer hardest.

«Hendelser ved vann» (NRK)

I dramakrimserien «Hendelser ved vann» skjer det to brutale drap en midtsommerkveld i 1973. 20 år senere preger fremdeles de uoppklarte drapene den lille bygda. I serien følger vi handlingen i nåtid, samtidig som vi blir satt tilbake til dagene rundt da drapene skjedde.

HENDELSER VED VANN: Asta Kamma August spiller den unge Annie som kommer med datteren til bygda Svartvatnet. Foto: Joe Maples, Apple Tree

Annie (Asta Kamma August/Pernilla August) og datteren Mia (Alva Adermark/Alba August) skal møte Annies kjæreste Dan (Christian Fandango Sundgren), for å starte et nytt liv i kollektivet Stjärnberg. Der er målet å leve naturlig i naturen og kollektivet blir ledet av den karismatiske Petrus (Magnus Krepper). På vei gjennom skogen oppdager imidlertid Annie et blodig telt, med et knivstukket par.

Samtidig blir unge Johan kastet ned i en brønn i nærheten, mens legen Birger (Sven Boräng/Rolf Lassgård) fisker i elva like ved. Disse rollefigurene følger vi videre på snirklete veier gjennom livet.

«Hendelser ved vann» er mer drama enn krim, selv om krimgåten hele tiden ligger under og påvirker de ulike rollefigurene i større eller mindre grad. Serien tegner et troverdig bilde av en svensk småbygd på 70-tallet, og det er veldig gode skuespillere som gestalter sammensatte og gode rollefigurer.

HENDELSER VED VANN: Rolf Lassgård spiller den eldre legen Birger, som også er preget av det uoppklarte dobbeltmordet. Foto: Joe Maples, Apple Tree

«Hendelser ved vann» tar seg god tid, og går ikke fort i svingene, men man får til gjengjeld belønning til slutt, for trådene blir nøstet sammen på forbilledlig vis. De ulike skjebnene er vonde, såre og medrivende og handlingen tar veier som er umulig å forutse.

Det er interessant både om mekanismene i det kult-lignende kollektivet, om mellom-menneskelige forhold og hvordan en katastrofal hendelse kan prege så mange gjennom et helt liv.

Terningkast 5

«Nedgravde hemmeligheter», ses 5 (NRK)

(Om du ikke har sett sesong 1-4 av «Nedgravde hemmeligheter», dropp å lese videre for å unngå spoilere, og gå heller inn på TV 2 Play der de fire første sesongene kan sees).

NEDGRAVDE HEMMELIGHETER: Sunny og hans nye sjef Jess James etterforsker et mord med mange involverte. Foto: Jonathan Ford

I sesong 5 av «Nedgravde hemmeligheter» må Sunny (Sanjeev Bhaskar) forsøke å komme seg videre etter at hans sjef, Cassie (Nicola Walker), døde dramatisk i forrige sesong. Med den nye sjefen Jess James (Sinéad Keenan) på plass finner Sunny og teamet et gammelt lik i en pipe. Det ser først ut som drapet ble begått på 30-tallet, men det viser seg at drapet skjedde i nyere tid og det dukker etter hvert opp flere potensielle mordere.

Sunny savner Cassie, og det gjør vi også. Hennes hjerteskjærende død i forrige sesong preger fremdeles de ulike rollefigurene sterkt, spesielt Sunny. Likevel, ny sjef gir nye muligheter og nye konflikt-tråder. I og med at både Sunny og James sliter på hjemmebane og ikke klarer helt å legge det vekk på jobben, blir det ekstra spenninger. Dessuten, den nye sjefen, Jess James, vokser etter hvert både på Sunny og oss. Det hjemlige dramaet hos de to etterforskerne tar imidlertid ikke så stor plass, bare akkurat passe til at vi blir nær dem.

NEDGRAVDE HEMMELIGHETER: Den nye etterforskerduoen får en dårlig start, men finner etter hvert tonen. Foto: Sam Taylor

Det som er fokus i «Nedgravde hemmeligheter» er krimgåten. Og det er spennende nok. Vi blir introdusert for flere involverte personer, og etter hvert nøstes deres ulike historier opp. Det er gode rollefigurer og vi blir engasjert i både den narkomane småkriminelle Jay (Rhys Yates) som har fått alle de gale kortene utdelt i livet, den tidligere alkoholiserte Ebele (Martina Laird) som forsøker å satse på restaurantdrift, den polske miljøarbeideren Karol (Max Rinehart) som prøver å skape seg et nytt liv i Paris og den tidligere politikeren Lord Tony Humes (Ian McElhinney) som har endret kurs og nå tilsynelatende gjør kun gode samfunnsgjerninger.

Det er interessante problemstillinger i forhold til klasseskille og hvordan kriminalitet går videre i arv og at systemet har for lite ressurser til å fange opp og stoppe arvespiralen.

Sesong 5 av «Nedgravde hemmeligheter» er kvalitetskrim, med godt driv, gode rollefigurer og en spennende historie.

Terningkast 5