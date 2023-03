Disse dystopiske seriene bør du se

Denne uken kom siste episode av den glimrende post-apokalyptiske serien «The Last of Us», men det finnes heldigvis flere gode, dystopiske serier å hive seg over.

Joel (Pedro Pascal) og Ellie (Bella Ramsey) «The Last of Us»

«The Last of Us»

«The Last of Us» har blitt den mest sette serien på HBO Max, og ikke uten grunn. Vi følger her Joel og Ellie på reise gjennom et dystopisk USA, der soppen cordyceps har infisert de fleste menneskene til zombie-lignende skapninger. Dette er en serie også for de som ikke er så begeistra for zombier, for her er det det mellom-menneskelige dramaet som gjelder.

«The Last of Us»: Joel og Ellie på reise i et post-apokalyptisk USA.

Forholdet mellom 14 år gamle Ellie (Bella Ramsey) og den desillusjonerte Joel (Pedro Pascal) er nydelig beskrevet. Samtidig er det flere mennesker vi treffer på veien som går rett inn i hjertet, deriblant Bill og Frank som vi møter i episode tre. Denne episoden er for øvrig en av de aller beste episodene i serieverdenen og klarer å både engasjere, overraske og ikke minst bevege.

«The Last of Us» kommer med sesong to, men vi må nok smøre oss med tålmodighet før vi kan dykke ned i Joel og Ellies verden igjen.

«The Walking Dead»

«The Walking Dead» har hele 11 bingeklare sesonger! Den populære zombieserien der vi følger en gruppe mennesker i et post-apokalyptisk USA er medrivende, voldsom og rørende. Som i «The Last of Us» er det de mellom-menneskelige relasjonene som er viktige, og som i de fleste dystopiserier er det etter hvert menneskene som er de virkelige monstrene.

«The Walking Dead»: Daryl Dixon (Norman Reedus) og en haug med zombier.

Serien ser på hva det gjør med mennesker å leve i en verden som har gått under. Kampen om overlevelse fører menneskene til ytterkantene av ondskap og medmenneskelighet. Alle sesongene sitter ikke like bra, men om man ser seg gjennom de litt treige sesongene får man senere belønning av sesonger det svinger skikkelig av.

Sorgen over at «The Walking Dead» er ferdig kan stilnes av at det i år kommer flere spin-offs. Vi skal blant annet få bli med Daryl (Norman Reedus) til Frankrike i «The Walking Dead: Daryl Dixon», og med Maggie (Laurel Cohan) og Negan (Jeffrey Dean Morgen) til Manhattan i «The Walking Dead: Dead City». I tillegg ligger severdige «Fear the Walking Dead» ute med hele syv sesonger.

«The Leftovers»

I den glitrende «The Leftovers» er det verken monstre eller zombier, og verden har ikke gått under. Vi møter imidlertid en verden i kaos, når to prosent av befolkningen plutselig forsvinner. Det høres kanskje ikke så mye ut, men av verdens åtte milliarder blir to prosent ganske voldsomt. Vi treffer for eksempel Nora (Carrie Coon) som på en helt vanlig dag ser barna og ektemann bare opphøre å eksistere rundt frokostbordet. Hvordan skal folk fortsette med livene sine når de helt uforklarlig plutselig mister venner og familie?

«The Leftovers»: Justin Theroux som Kevin.

Det er en serie som treffer fra første sekund, og som kryper mer og mer under huden på seeren. Med en veldig god Justin Theroux i spissen som politietterforskeren Kevin, stiller serien spørsmål rundt tro, håp og hva det betyr å være et menneske. Det er ikke en enkel serie som langtfra gir alle svarene, men tematikken, musikken, rollefigurene og skuespillerne gjør det til en medrivende, interessant, mystisk og rørende serie som setter spor – lenge etter at man er ferdig med de tre sesongene.

«Station Eleven»

«Station Eleven» er en post-apokalyptisk serie som faktisk er full av håp. For selv om verden har gått under på grunn av et virus, så handler det ikke mest om overlevelse, men hvordan man ønsker å leve livet videre. Vi møter Kirsten som barn idet katastrofen inntreffer, og 20 år senere er vi med Kirsten (MacKenzie Davis) på reise med teatertruppen «The travelling Symphony».

«Station Eleven»: Kirsten (MacKenzie Davis) på reise med teatertruppen.

Serien har flere historier og skjebner fra ulike plasser, som alle har betydning for hverandre og som etter hvert veves sammen. Dessuten får vi historier om tiden før katastrofen, og sammenligninger på tiden før- og etter. Det er nemlig ikke alt som er mer negativt etter jordens undergang og barna født etter har et helt annet perspektiv på livet og på verden. «Station Eleven» er rar, men samtidig veldig interessant og rørende om relasjoner, kunst og medmenneskelighet.

«Sweet Tooth»

«Sweet Tooth» er en eventyrlig fantasyreise og en litt «snillere» post-apokalyptisk serie. Når et virus tar livet av de fleste på jorda blir det samtidig født flere barn som er blanding av mennesker og dyr, kalt hybrider. Vi følger hovedsakelig Gus («Sweet Tooth») som er halvt hjort og halvt menneske, på hans reise gjennom et post-apokalytisk USA, der farer truer på alle bauger og kanter.

«Sweet Tooth»: Gus (Christian Convery) er en hybrid, blanding mellom hjort og menneske.

Gus er nydelig spilt av unge Christian Convery, og det er flere mellom-menneskelige forhold som er skildra med masse varme og kjærlighet. Dette er en serie som også passer for litt yngre fantasyseere. Selv om det er mye mørke, så er det samtidig lys og glede, og ikke minst skjønnhet, både i den storslåtte naturen og blant menneskene. Sesong to av dette fantasyeventyret kommer 27. april.

«The Handmaid’s Tale»

I «The Handmaid’s Tale» skal vi til den mørke og dystopiske staten Gilead, tidligere USA. Kvinner kan ikke lenger føde barn og de få kvinnene som blir gravide blir satt til å være «handmaids», det vil si fødemaskiner for de velstående mennene som styrer i det ekstremt kvinneundertrykkende Gilead. Vi følger handmaiden June (Elisabeth Moss) som lever under grusom terror, men som klarer å finne styrken i seg selv til etter hvert å yte motstand.

«The Handmaid's Tale»: Elisabeth Moss som June/Offred.

«The Handmaid’s Tale» er en bekmørk og steinbra serie, der stemningen er så påtrengende at man nesten ikke klarer å puste gjennom de ulike episodene. Elisabeth Moss er fremragende som June, og hun er også omgitt av gode skuespillere. Produksjonsdesign, foto og musikk gir oss til sammen et troverdig grusomt univers, og historien kommenterer også vår samtid. Vi blir ikke gitt mye håp, og det oppleves nesten masochistisk å følge Junes reise, men samtidig oppleves det ekstra sterkt og slår ekstra hardt når motstanden kommer. «The Handmaid’s Tale» er både rystende, medrivende og interessant.

«The 100»

I ungdomsserien «The 100» har verden gått under etter et atomangrep. Deler av befolkningen har levd på en romstasjon i påvente av at verden skal bli beboelig igjen. Etter nær hundre år blir hundre ungdommer sendt ned til jorda for å sjekke om den er levelig. Utfordringene ungdommene møter er mange, både i form av naturen og ikke minst i forhold til de menneskene som viser seg å ha overlevd på jorden.

«The 100»: Eliza Taylor-Cotter i en av hovedrollene som Clarke.

Det er en spennende serie, med intriger, kjærlighet, svik og kampen om overlevelse. Det er kommet hele syv sesonger, men det er de første som virkelig treffer.

