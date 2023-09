Dette sier Geir Kåre Nyland om «heller død enn lam»-utspillet i dag

Den tidligere MMA-utøveren har fått mye kritikk for å ha sagt at han heller ville dø enn å være lam, blant annet av TikTok-er Morten Marius Skau. Men ville Nyland sagt det samme i dag?

Geir Kåre Nyland (32) og Morten Marius Skau (33) har to ting til felles: De har fått livene sine brutalt endret etter hver sin ulykke, og de bruker sin tilstedeværelse i sosiale medier til å dokumentere hverdagen i rullestol.

ET ANNET LIV: Et stup en varm maidag i 2021 skulle endre hele Geir Kåre Nylands liv for alltid. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Men hvordan de skal ytre seg om en slik hverdag, enes de ikke om. Da de møttes hos God morgen Norge, hadde de allerede hatt en opphetet diskusjon på sosiale medier over flere dager om livet som rullestolbrukere.

Skjebnesvangert stup

Ulykken hvor Nyland ble lam fikk omfattende dekning i riksmediene, og i juni 2023 slo Oslo tingrett fast at kommunen hadde erstatningsansvar fordi sikringstiltakene på ulykkesstedet ikke var gode nok.

– Jeg stupte uti med hodet først. Så ble alt hvitt, forteller 32-åringen til TV 2.

Nyland gjennomførte et såkalt militærstup (med hodet først og hendene ned langs siden, journ.anm.) og traff betongdelen av et avløpsrør.

– Som i en film

32-åringen, som den gang konkurrerte i kampsporten MMA, ble fraktet til Ullevål sykehus. Etter flere operasjoner våknet han opp til beskjeden om at han ikke kunne gå mer.

En beskjed Nyland ikke klarte å forstå.

– Det føltes som om jeg var med i en film. Jeg tenkte: «Dette skjer ikke». Jeg var på en måte helt tåkete, og forsto ikke beskjeden man har vært mest redd for hele sitt liv.

24. august 2023 ble det klart at Oslo kommune anker dommen til lagmannsretten. De mener tingretten har feilvurdert flere sentrale momenter og at det foreligger feil i bevisbedømmelsen, ifølge NRK.

To uker før ulykken hadde hans daværende kjæreste spurt om hva Nyland ville gjort om han skulle bli lam, hvorpå han svarte at han heller ville dø.

32-åringen ble senere overført til spesialsykehuset Sunnaas for rehabilitering. Der, i et intervju med VG et drøyt halvår etter ulykken, uttalte han at han «heller ville dø enn å være lam».

Dét har skapt reaksjoner, også nå – drøye to år senere. Slik svarer han i dag, på spørsmålet om hvorfor han ordla seg på den måten:

– Fordi det var reellt for meg. Jeg har delt både opp- og nedturer rundt dette, og i starten var jeg veldig traumatisert. Jeg ville ikke leve lenger. Men jeg ville ikke sagt det i dag, sier Nyland.

TikTok-er og rullestolbruker Morten Marius Skau var blant dem som kastet seg inn i en diskusjon med Nyland. For 17 år siden gjorde et mislykket saltoforsøk på trampoline at Skau ble lam fra brystet og ned. Nå lager han humoristisk innhold om hverdagen i rullestol til sine 150.000 følgere.

HUMOR PÅ HJUL: Morten Marius Skau er mest kjent som @mort1rulle i sosiale medier, og deler humoristiske videoer om livet i rullestol. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Skau mener at omveltningen i Nylands liv ikke gjør uttalelsen hans forståelig.

– Nei, ikke for meg. Men folk må få takle ting som de vil. Jeg, for min del, er glad for at jeg overlevde, sier 33-åringen til TV 2.

Skau utdyper med at det ikke er uttalelsen alene han kritiserer, men at Nyland «i ettertid har spredd veldig mye galle om det å ha en funksjonsnedsettelse».

– Jeg tror ikke han skjønner hvor mye det påvirker en allerede sårbar gruppe. «Havner du i rullestol, er livet dritt. Man blir bitter, man blir suicidal og hater livet sitt». Også er ikke det realiteten for de fleste av oss som havner i rullestol. Når man først sitter der og har et valg, så velger de fleste å leve livet.

«Så bra at du er ute på byen»

33-åringen forteller at han ønsker å bli møtt i samfunnet som «et vanlig menneske», og ikke som en som hater livet sitt.

– Hver eneste gang jeg er ute på byen, så får jeg høre at det er så bra at jeg drar på byen. Da blir jeg sånn … «Hvor ellers skulle jeg vært?». Det er en forventning om at jeg sitter hjemme og depper i stedet.

Skau mener at Nyland skaper et bilde av at rullestolen er roten til alt vondt når det er omstendighetene rundt den som kan gjøre livet kjipt.

– Sånn som utenforskapet man kan føle på, eller reelle fysiske barrierer og dårlig universell utforming. Høyt frafall i skole, folk som ønsker å jobbe, men som ikke får det … men han belyser ingen av de tingene. Det er veldig lite nyansert.

Optimistisk til fremtiden

Nyland, på sin side, mener at det ikke stemmer at han sier rullestolen er roten til alt vondt. Han sier også at han har tenkt gjennom hva slags inntrykk andre rullestolbrukere kan sitte igjen med.

– Jeg har tenkt over det, og tenkt at de fleste i min situasjon har forståelse for at jeg sa disse tingene i starten. Men nå har jeg det veldig bra. Jeg har ikke bare vært negativ, det synes jeg blir å overdrive veldig. Jeg har hatt mine «ups and downs», og det er sånn livet er.

– Hvordan ser du på sjansen for å kunne gå igjen?

– Det kommer til å skje, sier 32-åringen bestemt.

– Legene sier det ikke vil skje, men jeg syns det er feil å si det til noen som har et håp om det. Teknologien går så raskt at alt kan skje fremover.

Skau er langt unna å dele samme tankegang.

– Man vil jo ikke ta fra folk drømmen sin. Ingen ønsker å ha en funksjonsnedsettelse – hadde vi kunnet ta en magisk pille mot det, så hadde vi tatt den. For meg har aksept vært viktig for å komme over skaden. Og å prøve å leve livet med kortene jeg har fått tildelt, sier Skau.