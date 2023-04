Dette norske hjemmet vekker oppsikt utenfor landegrensene

– Jeg har en livslang fascinasjon for drivhus og elsker å dyrke, forteller Margit-Kristine Solibakke Klev.

Hun vokste opp på familiegården på Ulland, utenfor Kongsberg. Etter mange år i Trondheim og Oslo, har hun vendt tilbake til barndomstraktene med sin egen familie – mannen Arnstein Norheim (48) og barna Herborg (11) og Velaug (5).

– Farmoren min hadde et lite og «shabby» drivhus i hagen, og jeg glemmer aldri den følelsen av å gå inn i det lille drivhuset og plukke tomater, sier hun og fortsetter:

– Farmor var en stor inspirasjon og en skikkelig kreativ dame som dyrket mye forskjellig og laget vin av alt – til og med blåbær!

Bli med inn i det spektakulære hjemmet:

Det var mens Margit-Kristine fortsatt var arkitektstudent ved NTNU i Trondheim, rundt 2005, at hun arvet en tomt på familiegården hjemme på Ulland i Flesberg kommune.

Tomten ligger ved siden av hovedgården som besteforeldrene drev da Margit-Kristine vokste opp. På tomtene ved siden av har foreldrene sitt hus, og ved siden av der igjen bor broren med familien sin.

Det gjør noe med deg å kunne nyte sola året rundt, være selvberget på grønnsaker i sommersesongen, og å kunne gå rundt barføtt og med t-skjorte i 25-30 grader mens snøen er en meter dyp utenfor. Margit-Kristine Solibakke Klev ARKITEKT OG PLANTEELSKER: Drivhuset har gitt Margit-Kristine muligheten til å tegne og bygge et hus på hjemstedet sitt, som også gir muligheter for en livsstil hun elsker.

Inspirert av Sverige

Mens søsteren overtok selve gården etter besteforeldrene, funderte Margit-Kristine og mannen Arnstein lenge på hvordan de skulle bruke tomten – langt utenfor allfarvei, langs snirklete småveier dypt inne i skogen nord for Kongsberg. Svaret fant hun mens de fortsatt bodde i Oslo i 2015, da hun kom over et spennende prosjekt.

– Jeg hadde lest om Uppgrenna Naturhus i Sverige der de har bygget et hus inni et drivhus og ble nysgjerrig. Så da tok vi turen dit hele familien for å finne ut om det kunne være noe for oss, forteller hun.

– Det var veldig inspirerende.

FRIHET OG LÆRING: Barna Herborg (11) og Velaug (5) har stor plass å boltre seg på. Foto: Nadia Norskott

Uppgrenna Naturhus i Gränna i Jönköpings län er et eventsted for konferanser, med overnattingsmuligheter, en kafé og lokaler for aktiviteter som yogakurs og feiringer. Selve hovedhuset er bygget inni et industrielt drivhus – og er ett av flere lignende prosjekter i Sverige.

For arkitekten, som også er en ivrig hobbygartner, ble dette den perfekte måten å kombinere ønsket om å flytte hjem til Ulland med lidenskapen for hage og hjemmedyrket mat.

STOR PLASS: Familien har 250 kvadratmeter å leve på inne i huset. I tillegg har de uterommet i drivhuset som har et fotavtrykk på 380 kvadratmeter og er elleve og en halv meter høyt. Foto: Camilla Blok / TV 2

God morgen Norge tok turen til Ulland tidlig sist høst, da drivhuset og kjøkkenhagen utenfor var på sitt mest frodige. I drivhuset føles det nesten tropisk med fargerike blomster og vekster som bugner – alt fra aprikos, nektarin, fersken , plommer og vindruer til fikentrær med frukter.

– Fiken hadde vært umulig å dyrke her, men med drivhuset kan vi det. Drivhuset er også kjempebra til å forkultivere grønnsaker som skal ut i hagen senere, som kål og urter, forteller hun.

Vil være selvforsynt med frukt og grønt

Helt siden januar har hun holdt på å forkultivere grønnsaker som skal plantes ut. I fjor klarte familien å være selvberget på grønnsaker fra egen hage hele sommersesongen, som i drivhuset er mye lengre enn sesongen ellers i Norge. Målet er å kunne være selvforsynt med frukt og bær også.

SELVFORSYNT: Margit-Kristine sjekker ut en av mange typer chili som var modne da dette bildet ble tatt i slutten av august. Foto: Camillla Blok / TV 2

Å dyrke selv er bærekraftig og en viktig del av barneoppdragelsen, mener Margit-Kristine og mannen.

– Når man dyrker selv, kaster man mindre, og det som blir til overs går til kompostering. Komposten gir igjen god gjødsel for å dyrke ny mat. Det er fint at barna får en forståelse for syklusen og for hvor energikrevende det er å dyrke mat. I tillegg spiser de ting de ellers ikke ville tatt i, ler hun.

– De vil ikke ta i kål eller tomater fra butikken, men det er noe helt annet når du har vært med på å så frøene og kan gå ut i din egen hage og høste noe du har dyrket selv.

BLOMSTRER: Margit-Kristine er en ivrig hobbygartner og har en lidenskap for hage og hjemmedyrket mat. Foto: Camilla Blok / TV 2

SELVBERGET: I fjor var familien selvberget på grønnsaker gjennom hele sesongen, som er flere måneder lenger på grunn av drivhuset. Foto: Camilla Blok / TV 2

Stor plass og frihet

Selve huset har Margit-Kristine tegnet selv. Det går over to etasjer og er på til sammen 250 kvadratmeter - en stor familiebolig med moderne linjer. Drivhuset er elleve og en halv meter høyt og har et fotavtrykk på 380 kvadratmeter, så familien har god plass til å bevege seg i ly for elementene utenfor.

Store foldedører fra kjøkkenet åpner huset opp mot det store hagerommet i drivhuset som også har sitt eget kjøkkenområde og sittesoner.

– Barna vokser opp med stor frihet og har mange prosjekter ute i drivhuset der de bygger og tegner og holder på, forteller Margit-Kristine.

LUFT OG LYS. På husets takterrasse kan man ha fest året rundt. Taket har vinduer som åpner seg og slipper inn frisk luft dersom temperaturen i drivhuset overstiger 20 grader. På natten og når det er overskyet vil temperaturen i drivhuset ligge cirka fem grader under utetemperaturen. Foto: Nadia Norskott

Den nordlige og østlige delen av huset er bygget helt ut mot ytterkantene, slik at vinduene i alle rom kan åpnes opp mot den friske luften utenfor. En trapp løper langs utsiden av huset opp mot takterrassen der det er kjøkken og plass til store selskap. Glasstaket i drivhuset har vinduer som åpner seg automatisk når temperaturen overstiger 20 grader. Når solen står på kommer varmen fort.

– I slutten av februar hadde vi temperaturer opp mot 25-30 grader, forteller hun.

OASE: Badet er Margit-Kristines absolutte favorittrom Foto: Nadia Norskott

Internasjonal oppmerksomhet

Mange lurer på hvor mye det koster å bygge et så uvanlig familiehjem. Til det spørsmålet har hun ikke et presist svar.

– Det blir litt som å spørre: «Hvor langt er et tau». Det blir så dyrt som du gjør det til, men prisen på et drivhus kan man jo ta som utgangspunkt. Da vi kjøpte vårt drivhus fra Danmark for flere år siden, koster det rundt to millioner kroner for transport og montering, men uten grunnarbeidet. Så må man da legge til prisen for det huset man ønsker seg oppå prisen på drivhuset. Nå har nok prisen på drivhusene steget siden den gangen vi kjøpte – i likhet med alt annet.

MILLIONER: Det store drivhuset har de kjøpt i Danmark og for fem år siden kostet det rundt to millioner. I tillegg må man legge på grunnarbeider, prisen av huset man ønsker seg og tomten den skal stå på. Foto: Camilla Blok / TV 2

Interessen for huset har vært enorm – også utenfor landegrensene.

– Vi bor jo såpass kronglete til at vi ikke får så mange nysgjerrige forbipasserende, men jeg har fått besøk av en del hagelag som ønsker å komme og titte, og det er jo kjempegøy å møte folk med samme interesse som meg, smiler hun.

Familiens hjem har allerede blitt omtalt i Bo Bedre og D2 og flere lokalaviser. Hjemmet har også fått oppmerksomhet langt utover landegrensene. Et amerikansk tv-team var i høst på Ulland for å gjøre opptak til et helt program om huset. I tillegg har det og har figurert i et tysk og nederlandsk magasin så vel som det prestisjetunge arktiektur- og designmagasinet, Dwell.

NATURLIG INSPIRASJON. Gulvet i første etasje er trukket ut i drivhuset og er pigmentert mikrosement, eller Pastelone. Fargedesigner Dagny Thurmann-Moe sier fargen gir assosiasjoner til jordens farger og føles derfor naturlig på et gulv. Foto: Camilla Blok / TV 2

Ønsket seg et fargerikt hjem

Siden lenge før husdrømmen ble realisert hadde Margit-Kristine bestemt seg for én ting – hun ville ha et fargerikt hjem. Da visste med umiddelbart at hun ville ta kontakt med fargedesigner og kreativ leder i Koi Fargestudio, Dagny Thurmann-Moe som, har gjort seg bemerket for sitt engasjement for fargebruk i arkitektur og byrom.

Margit-Kristine hadde fulgt henne i sosiale medier lenge og ønsket å koble Dagny på helt fra planleggingsfasen av huset. Dagny ble helt over seg dag telefonen fra Margit-Kristine kom.

– Jeg tenkte: «Herregud, dette er et helt sinnsykt prosjekt», ler hun.

– Det er ikke så mange som er så visjonære som Margit-Kristine, og som vil lage noe så sprøtt, men som også har det fine, bærekraftige aspektet ved seg, sier Dagny entusiastisk.

– Jeg har elsket å jobbe med det.

FIKK FRIE TØYLER: Margit-Kristine hadde stor tillit til fargedesigner Dagny Thurmann-Moes kompetanse og har omfavnet farge- og materialforslagene hennes. Foto: Nadia Norskott

– Ikke A4-folk

Prosessen startet med innledende samtaler der Dagny kartlegger hva slags personer som skal i hjemmet og hvordan de ville at hjemmet skulle oppleves og føles.

– Dette er ikke A4-folk. De oser av livsglede, er ikke redd for mønster og farger og de vil leve i pakt med naturen, men med all komfort som moderne arkitektur og teknologi kan gi. Jeg fikk veldig frie tøyler, sier hun.

ELSKER LIVSSTILEN. For fargedesigner Dagny Thurmann-Moe var det en fest å velge farger og materialer til dette hjemmet. Gulvet av pigmentert mikrosement er både vakkert og tåler å bli spylt ned.

Et viktig ønske fra familien, som i tillegg til å være stress- og tidsbesparende, også er bærekraftig, var at de ikke ville ha noe som måtte pusses opp innen kort tid.

For Dagny, som alltid jobber ut ifra et minimumsperspektiv på ti år, altså at farge- og materialvalg skal kunne tåle tidens tann – var dette helt i tråd med fargedesignerens filosofi.

– Vi jobber ikke bare med fargene på veggene, her har det kanskje vært enda mer arbeid med å velge de riktige materialene og pigmenteringen av dem. Vi har jobbet med farget betong, mikrosement, valg og behandling av treverket og flisene.

ROSA: Fargen rosa er en jordfarge, og derfor et naturlig valg å bruke på gulvet i følge fargedesigneren. Foto: Nadia Norskott

Assosiasjoner til norske låver og varme jordfarger

Dagny la ekstra omtanke i valg av gulv i første etasje. Her har både huset inne og drivhuset samme overflate av patelone – en type farget mikrosement.

– Jeg var veldig opptatt av å få til det rosa gulvet, forteller Dagny. Det er faktisk en naturlig farge å ha på et gulv. Det minner om de varme jordfargene og det var viktig å velge noe som kunne trekkes ut i drivhuset fra inne i huset og at den kunne spyles og tåle hardfør behandling. De dyrker jo mye i drivhuset, forteller hun.

Da hun så huset som arkitekten Margit-Kristine hadde tegnet selv, fikk hun med en gang assosiasjoner til norske låver.

– Jeg ville gjerne referere til det historisk norske, derfor har selve huset fått en rødfarge som gir et nikk til den norske låven, men med en moderne nyanse.

FARGERIKT: Før prosessen startet hadde Margit-Kristine allerede bestemt seg for at hun ville ha et fargerikt hjem. Foto: Camilla Blok / TV 2

Nye ideer og muligheter for byliv

Selv om akkurat dette prosjektet krever en stor tomt og god plass rundt, har det inspirert fargedesigneren til å tenke nytt om fremtidens boliger også i mer urbane strøk.

– Jeg elsker livsstilen deres og kunne lett levd slik selv. Tenke å kunne gå rundt i sin egen hage og stelle. Det er forskning som viser at det reduserer stress og er bra for folks psykiske helse, sier hun entusiastisk og fortsetter.

– Dette prosjektet har inspirert meg til å tenke muligheter for denne type arkitektur i hovedstaden og andre byer der man for eksempel kunne hatt drivhus på taket av bygårder. Jeg har virkelig elsket å jobbe med dette prosjektet, avslutter hun.

REDUSERER STRESS: Dagny Thurmann-Moe forteller om forskning som viser at livsstilen til familien er bra for den psykiske helsen. Foto: Camilla Blok / TV 2

Og huseieren selv elsker å bo der.

– Det har blitt bedre enn jeg hadde trodd, sier hun entusiastisk og forklarer:

– Det gjør jo noe med deg å kunne nyte sola året rundt og være selvberget på grønnsaker- i hvert fall i sommersesongen. Når du er skjermet for vind og alt av nedbør gir det mange store muligheter, i tillegg til et rom for å dyrke, så har vi ikke minst et fantastisk rom å bevege oss i. Og det er noe eget å kunne gå rundt barføtt og med t-skjorte i 25-30 grader mens snøen er en meter dyp utenfor, ler hun.