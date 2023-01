Dette krangler de mest om

I den nye sesongen av TV-programmet «Sofa» får vi være flue på veggen hjemme hos de to, hvor konseptet er å følge kjente personer, som deler opplevelser mens de ser på TV.

Mange kjenner til Espen P.A. Lervaag fra tidligere, både som humorist på sosiale medier og etter hvert som realitydeltaker på Farmen Kjendis og fjorårets Kompani Lauritzen.

Kona, derimot, vil være et nytt TV-ansikt for de fleste:

– Jeg har ikke hatt så behov for sånne ting, men så er det jo litt gøy også da og ta en utfordring, sier Caroline Petrine Andersen Lervaag.

Ønsker seg «P.A.-imperium»

Ekteparet giftet seg i 2009, og kort tid etter oppstod det en liten misunnelse, da kona fikk sitt nye etternavn:

– Jeg heter Caroline Petrine fra før, også fikk jeg Andersen da jeg giftet meg med han. Da ble Espen misunnelig på regningene hvor det stod «Caroline P.A. Lervaag», for det er jo veldig kult, ler hun.

Det bekrefter ektemannen som kastet seg rundt og tok et dypdykk i slektstreet:

– Der fant jeg en «Petrus»! Da ble jeg også P.A. Lervaag, forteller han stolt.

For å videreføre det nyoppståtte familienavnet, fikk ikke barna tilfeldige navn. De fikk også Petrus og Petrine som en del av navnene sine.

– Så vi bygger det «P.A.-imperiet», ler han.

Etterlyser flere «likes» fra kona

De som følger Espen i sosiale medier vet at det er mye humor og skråblikk, men Caroline innrømmer at hun ikke får med seg så mye av det han legger ut.

– Altså, jeg får jo ikke med meg alt. Det må jeg bare innrømme, for det går jo i hundre ofte. Og ikke har jeg tid til det heller, forteller hun.

– Følger du meg egentlig på Instagram?

– Ja jeg gjør det..., sier hun og ler når han etterlyser flere «likes» fra kona si.

– Jeg tror jo du kan bli litt sur hvis jeg ikke gjør det, sier hun.

– Ja, hvis jeg føler at det er morsomt og relevant, svarer han.

Innimellom all humoren og skråblikkene legger han også ut hyllester av kona si i sosiale medier.

FAMILIEN: I sommer delte Espen P. A. Lervaag dette bildet og takket Caroline for ferien. Foto: Skjermbilde Facebook/ Espen P. A. Lervaag

– Da «tagger» jeg henne for at hun skal få det med seg. Og det er jo en baktanke med det, for det er jo ofte inn mot store mesterskap i fotball og sånne ting. Da passer jeg på å gi på litt ekstra.

Det er strategisk lurt, for det blir mye fotball på TV når ektemannen setter seg til rette i sofaen.

Krangler om hva de skal se på tv

I programmet «Sofa» blir de tvunget til å se det samme på tv – det er kanskje bra, for de er sjeldent enige om hva de skal se på.

– Det er kanskje det vi krangler mest om. Caroline er glad i sånne lune og koselige ting, sier Espen og innrømmer at oppussingsprogram er noe han styrer raskt unna:

– For eksempel «Tid for hjem», det vet jeg er en rot til hva jeg skal gjøre hjemme. Hun blir inspirert og jeg vet jo hva som skjer hvis det blir for mye av det, så det er jeg litt skeptisk til.

Caroline derimot, synes det kan bli for mye fotball i hjemmet:

– Under VM nå, så var det ganske slitsomt, syns jeg. For jeg tror du ble litt inspirert, så etter at han hadde sett kampene så skulle han spille FIFA. Så vi så hverandre ikke på...

– På en måneds tid!, skyter Espen inn og bryter ut i latter med kona.

Nå får de altså mer kvalitetstid sammen, når de blir nødt til å se det samme på tv.

«Sofa» har premiere på TV 2 Direkte 19. januar.