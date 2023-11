Dette er reiseekspertens fire anbefalinger

Stadig flere har fått opp øynene for å tilbringe julen utenfor husets fire vegger. Her er fire anbefalinger dersom du drømmer om å feire på hotell.

Kanskje har du drømt om å tilbringe julen i en enorm hotellseng, der du får frokost, lunsj og middag servert uten å måtte tenke ett sekund på stryking av juleduk, pynting av juletre eller fortvilelse over at ribbesvoren ikke spiller på lag i år heller.

Da kan du gjøre som Kevin McCallister i «Hjemme alene 2» (minus delen der du blir skilt fra familien din ufrivillig), og tilbringe julen på et koselig hotell (dog med minimal sjanse for å møte ekspresident Donald Trump i lobbyen).

Torild Moland er ansvarlig redaktør i magasinet Vagabond Reiselyst, og forteller at man fortsatt kan sikre seg et opphold, til tross for at de større høyfjellshotellene begynner å bli fulle i julen.

Hun deler et knippe anbefalinger til hotell du bør vurdere – og hvor julestemning garanteres.

SØRLANDSIDYLL: Man trenger ikke befinne seg til fjells for å få julestemning. Foto: Det Lille Hotel / PRESSEBILDE

Det Lille Hotel, Risør

Dette historiske hotellet har rom og suiter spredd rundt omkring i den idylliske sørlandsbyen, og kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker å feire til fjells med ski på beina, tipser Moland.

– Dette er en veldig hyggelig og idyllisk juleby, med koselige bygninger fra midten av 1800-tallet. Og her finner du ikke en eneste kjedebutikk – kun selvstendige butikker der designerne selv ofte sitter inne i butikken og lager smykker og andre varer.

ULIKE ROM OG SUITER: Det Lille Hotel er ikke et enkeltstående bygg, men består av flere rom og suiter i byens ulike bygninger fra 1800-tallet. Foto: Vagabond Reiselyst / Pressebilde.

Ved havna finner man den velkjente gule bygningen som kalles Tollboden. Dette er et naturlig samlingspunkt i julen, forklarer redaktøren.

– Her er det «full jul» med juletre, og en restaurant hvor man kan nyte frokost, blant annet.

Og om man kunne tenke seg å feire jul nesten som hjemme, så er flere av rommene og suitene av såpass størrelse at familier kan få feire der – i fred og ro.

«SPA-LLELUJA» PÅ SAVALEN: Flott med snø, altså. Kanskje enda flottere er det å beskue den i varmen og tryggheten fra et boblebad som holder 38 varmegrader? Foto: Vagabond Reiselyst / Pressebilde

Savalen Fjellhotell & Spa, Østerdalen

For de som faktisk ønsker seg en jul til fjells med mulighet for vintersport, er dette familiedrevne hotellet i Tynset i Innlandet en god kandidat.

– Savalen er et utrolig koselig tradisjonelt hotell med ett av de beste langrennsområdene i landet. De har i tillegg en liten slalåmbakke.

Hotellet har også ett av landets flotteste spaanlegg, mener redaktøren: Hele 800 kvadratmeter med basseng og hygge kan man oppleve her, forteller Moland, som vil beskrive stedet som en «skjult perle».

– Det er helt magisk å kunne sitte i badeanlegget og titte ut på kulda og snøen. Her er også barn velkomne.

HEI, NISSEN! Hvis ikke det å kjøre hest og slede med selveste julenissen får deg i rette stemning, så … Foto: Savalen Fjellhotell og Spa / Pressebilde

Pleier dere å gå rundt juletreet hjemme? Det får du gjort på Savalen også. Hotellet byr på en julebuffet med lokale råvarer. I tillegg har de en spesiell gjest man ikke finner mange andre steder …

– Her bor også julenissen! Barna kan få kjøre kanefart med ham, og han kommer i slalåmbakken for å stå på ski. Også griller han marshmallows med barna.

Julenissen har i tillegg eget hus, hvor det er full fres med verksted og teater.

NANSEN OG KONGEN: Du drar ikke på Fefor for å leve minimalistisk. Her er det kos og lange brunsjer som er greia. Kongeparet og Fridtjof Nansen har vært blant hotellets gjester. Foto: Fefor Høifjellshotell / Pressebilde

Fefor Høifjellshotell, Vinstra

Et annet hotell som tilbyr hvit jul – hvis man tør å være bastant på slikt i disse klimaendringstider – er Fefor på Vinstra i Gudbrandsdalen.

Ifølge reiselivsredaktøren er dette ett av Norges eldste og mest ærverdige høyfjellshoteller, med interiør fra 1902 og en tilhørende stil som eierne har valgt å beholde under oppussing. Som Moland selv uttrykker det:

– Dette stedet finnes verken stramt, minimalistisk eller skandinavisk.

Hit kom polfareren Fridtjof Nansen for å øve før han skulle på ekspedisjoner. Andre celebre gjester inkluderer vårt eget kongepar. Og kanskje kom gjestene da, som nå, for å bedrive egenpleie:

«I'M DREAMING OF A WH-PINK CHRISTMAS»: Å beholde stilen fra 1900-tallet har vært viktig for eierne. Foto: Vagabond Reiselyst

– Både i og utenfor julesesongen satser Fefor på helse og velvære. Det finnes en egen ro her. Istedenfor «kjapp frokost og ut på ski», så dyrker de at man skal kunne bruke god tid, kose seg og være sammen. Derfor har de blant annet brunsj hver dag mellom kl. 08.00 og 12.00.

Støtt på Helgelandskysten

Støtt er ikke et hotell, men ei øy og et handelssted som ligger ute i det dramatiske havgapet. Hit kommer du med hurtigbåt, og fra Bodø tar det bare én time.

– Dette er et gammelt fiskevær pusset opp til fordums prakt og vel så det, sier Moland om stedet som står høyt oppe på ønskelisten over destinasjoner hun drømmer om.

At Støtt befinner seg et godt stykke unna tett bebyggelse, gjør at man ikke får den lysforurensningen som preger byene. Og vi skjønner alle hva dét betyr … gode kår for nordlyset!

INSTAVENNLIG JUL: Dette er vel ikke det verste motivet for et julebilde …? Foto: Alexander Kühn

– Se for deg hvor magisk det er å få være nord i Norge, og å få oppleve nordlyset der i julen. Her har initiativtakerne også satset mye på jul generelt, forteller Moland.

Ønsker man å være aktiv, kan Helgelandskysten by på spektakulære fot- og toppturer – kanskje med truger på beina? Og om du trenger å få varmen i deg igjen, finnes det vel lite som er så koselig som å søke ly i en lavvo med et bål. Men dette er like fullt et sted man bare kan nyte på rolig vis.

TOPP JUL: Man orker nok dobbelt så mye lutefisk/ribbe på kvelden etter en «rolig» formiddagstur her. Foto: Simon Fossheim

Men hva med prisen? Her mener reiseeksperten at man bør beregne rundt 10.000 til 15.000 kroner om man er en familie på fire som ønsker tre netter på hotell i julen. Må man i tillegg fly, kommer prisen for dette i tillegg.

Til gjengjeld kan du regne med å få alle måltider inkludert på hotellet. Og som Torild Moland poengterer: Det koster jo fort en del penger om man skal holde jul hjemme også.