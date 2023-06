– Det er krise i norsk skole

ALARM: Rektoren ved Nittedal ungdomsskole er svært bekymret for at det høye fraværet blant elevene på egen skole. Men han mener det er en krise i hele skole-Norge. Foto: Erik Edland / TV 2

Skoler over hele landet melder om et raskt økende skolefravær på grunnskolen. Stadig flere elever kommer seg ikke på skolen i det hele tatt. Ved Nittedal ungdomsskole har 1 av 5 elever bekymringsfullt høyt fravær

Sverre Johannessen har jobbet i norsk skole i snart 20 år.

Siden 2018 har han vært rektor på Nittedal ungdomsskole. Han har alltid trivdes med å jobbe i skolen. Men nå er han b­ekymret.

For noen uker siden sendte rektoren e-post til FAU-lederen ved skolen:

«Vi har hatt en eksplosjon i skolefravær etter pandemien», skrev rektoren og ba om at Foreldrenes arbeidsutvalg også engasjerte seg.

– Kjempealvorlig



Ifølge Nittedal kommunes egen fraværsveileder for skolene karakteriseres det som et problematisk fravær der foreldrene bør involveres når eleven er borte fra skolen mer enn 10 prosent av dagene. Etter jul har gjennomsnittsfraværet ved Nittedal ungdomsskole vært over 10 prosent.

Av de 400 elevene som går på skolen har 80 - altså 1 av 5 - vært borte mer enn 10 dager det siste semesteret.

Rektoren forteller at mellom 15 og 20 elever nesten ikke er på skolen i det hele tatt.

– Det er kjempealvorlig, sier Johannessen.

– Dette har stor betydning for den enkelte elev, men det vil også ha store samfunnsmessig betydning på sikt. Det gjør at jeg er veldig bekymret.

Ny skole

Rektoren viser oss rundt i det nye og moderne skolebygget. Skolen som ligger sentralt i Nittedal sentrum ble tatt i bruk så sent som i 2020. Bygget fremstår som helt nytt.

NY SKOLE: Nittedal ungdomsskole åpnet i 2020 og har både svømmehall, idrettsanlegg og alle fasiliteter. Likevel er fraværet skyhøyt blant elevene. Foto: Erik Edland / TV 2

Her er det god plass, lyse og moderne lokaler, utmerkede tekniske fasiliteter. Bibliotek. Svømmebasseng og idrettshall. Fotballbane og friidrettsarena.

– Vi savner ingenting, skolen skulle ha alle forutsetninger. Likevel lykkes vi ikke, sier han.

– Det er ikke nok å ha et flott skolebygg.

Tomme pulter

Noen kaller det skolevegring. Andre ufrivillig skolefravær. Uansett, rundt omkring i hele Norge kommer det historier om elever som ikke kommer seg på skolen, men som sitter hjemme i uker og måneder mens pulten deres i klasserommet står tom.

TOMME PLASSER: Mange av pultene ved Nittedal ungdomsskole står tomme når skoledagen begynner. Foto: Erik Edland / TV 2

Det finnes ikke nasjonale tall på hvor omfattende problemet er. Men en gruppe på Facebook for foresatte og fagfolk om skolevegring har i dag over 8 000 medlemmer. Og stadig flere kommer til.

Rektor Sverre Johansen har sett at den negative utviklingen – at fraværet har økt blant elevene - siden 2010.

Men etter koronapandemien har det nærmest eksplodert.

Det han karakteriserer som alvorlige fraværssaker, der flere kommunale instanser er involvert, er 3-4-doblet etter at skolene var nedstengt.

PPT merker også økning

I kommunehuset en liten kilometer unna ønsker lederen for kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT), Andrea Kanavin Grythe, skolens såkalte nærværskontakter velkommen til møte.

Nærværskontaktene er skoleansatte som har et spesielt ansvar for å hjelpe sine kolleger i fraværssaker på skolene i kommunen.

På dagens møte skal de gå igjennom en revidert versjon av kommunens fraværsveileder som skolene skal følge dersom de oppdager at en elev har bekymringsfullt høyt fravær.

Hvis en elev har hatt mer enn 10 dager fravær i løpet av et semester skal skolen sette inn tiltak.

PRIS: PP-tjenesten i Nittedal har jobbet målbevisst med å redusere skolefraværet siden 2010 - i 2014 fikk de pris for arbeidet sitt. Nå er antallet saker de er inne i høyere enn noen gang. Foto: Erik Edland / TV 2

Nittedal kommune og Grythe var tidlig ute med å utarbeide en slik veileder da de rundt 2010 la merke til at fraværet i grunnskolen økte, og at enkelte elever ikke kom på skolen i det hele tatt.

I dag har de fleste kommuner en slik veileder – og mange av dem har søkt hjelp hos Grythe og Nittedal kommune i dette arbeidet.

KLARER IKKE Å TA UNNA: Sakene PPT er involvert i er flere og mer komplekse enn tidligere ifølge leder Andrea Kanavin Grythe. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi har sett en økning over tid i antall elever som er hjemme fra skolen, sier PPT-lederen.

Sprengt kapasitet

Etter at det har vært en jevn økning fra rundt 2010 har det skjedd noe dramatisk etter pandemien, der antallet henvisninger til PPT har skutt i været.

– Det er både en økning i antall og en økning i kompleksiteten, sier hun.

– Vi ser at når elevene først faller utenfor så faller de ordentlig ut.

PPT-lederen forteller at flere elever som opplevde å ha det bedre med hjemmeskole og undervisning i små kohorter på skolen under pandemien, fikk det vanskelig da man gikk tilbake til ordinær undervisning i fulle skoleklasser.

Resultatet ser de nå, mange sluttet å komme på skolen og ble hjemme. Og elevene som sliter med problematisk skolefravær blir stadig yngre.

I dag har PP-tjenesten i kommunen et sted mellom 90 og 100 aktive saker der skolefravær er hovedutfordringen. Men behovet er enda større.

– Vi ser at det er veldig mange som burde hatt mer hjelp av oss og andre tjenester, som vi ikke har kapasitet til å hjelpe. Det er sårt, sier PPT-leder Andrea Kanavin Grythe.

– Det som skjer da er at skolene sitter igjen helt alene.

Utfordrende for foreldrene

Tilbake på Nittedal ungdomsskole kjenner rektor Sverre Johannesen seg igjen i beskrivelsen i at kapasiteten til de kommunale tjenestene som PPT og BUP (barne- og ungdomspsykiatri) er sprengt.

Han forteller om gode lærere som brenner for jobben sin. Lærere som strekker seg langt, men som likevel ikke føler at det de gjør er godt nok.

HJEMME: Når skolefraværet har blitt problematisk er det vanskelig å få elevene tilbake på skolen igjen. Foto: Erik Edland / TV 2

Disse elevene skulle hatt mer oppfølging og med støtte.

– Vi gir aldri opp. Men det er vanskelig for meg å se hvordan vi skal klare å snu dette.

Rektor Sverre Johannessen forteller at skolen jobber hardt for å ha en god dialog og et godt samarbeid med foreldrene i alle fraværssakene. Men han innrømmer det ved enkelte tilfeller kan være utfordrende.

Han forstår at foreldre kan bli frustrerte.

– For familien er dette forferdelig å stå i. Å ha et barn som ikke kommer seg på skolen, det er kjempevanskelig for foreldrene.

Fortvilet

Både rektoren og lederen i PPT-tjenesten i Nittedal mener problemet med økende fravær i grunnskolen er noe som krever et større nasjonalt fokus. For hvis vi ikke gjør noe med det vil det få enorme samfunnsmessige konsekvenser.

ALVORLIG: Rektor Sverre Johannessen mener at hele samfunnet må våkne opp å se hva som er i ferd med å skje i skolene landet rundt. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi trenger at samfunnet rundt våkner opp og se hvor alvorlig dette er. Og at dette kommer til å ha store kostnader både på individnivå og på samfunnsnivå i tiden som kommer, sier rektor Sverre Johannessen.

– Jeg er fortvilet. Dette er en krise.