– Det er jo helt merkelig å ville ha sex seks uker etter fødselen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Da Therese Alvseike (36) gikk gravid for annen gang, opplevde hun at alt ble svart. Nå vitser hun om mammalivet på godt og vondt fra scenen.

MAMMA PÅ GODT OG VONDT: Sørlendingen Therese Alvseike er ikke redd for å snakke om slitsomme barn, depresjon eller hemoroider. Foto: TV 2

Når sørlendingen Therese Alvseike skal si hvor mange barn hun har, så pleier hun å si: – Jeg har en på 18 måneder og en på 12 år. Eller en på 18 måneder og en på 148 måneder da, for å være litt irriterende.

Som seksåring slukte Therese pappas VHS-er med Dizzie Tunes og Hege Schøyen, og lærte vitsene utenat. Den indre stemmen hennes sa: «Dette skal du også drive med».

30 år senere har hun sagt opp jobben som vernepleier for å følge humordrømmen. Og det var nettopp hennes siste graviditet, i 2020 og 2021, som fikk sparket henne i gang til å gjøre helomvending i livet.

BARNDOMSDRØMMEN OPPFYLT: Her gjør Therese Alvseike noe hun har drømt om siden grytidlig nittitall: nemlig å stå på en scene og få fremmede mennesker til å gapskratte. Foto: Privat

Da alt ble svart

– Under min siste graviditet fikk jeg svangerskapsdepresjon. Det er ganske tøffe greier når du er vant til å være gledessprederen i rommet. Alt ble helt svart, forteller den åpenhjertige 36-åringen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er fødselsdepresjon, svangerskapsdepresjon eller barseldepresjon ulike betegnelser på depresjon under eller etter svangerskap. Nedstemthet, gråt, mangel på evne til å glede seg over ting og tilbakevendende tanker om død er eksempler på noen av symptomene.

Den tidligere blide vitsemakeren isolerte seg fra andre.

En gang Therese var høygravid, var hun i telefonen med venninne og bransjekollega Trine Lise Olsen (46). Og det var lett å skjønne at noe var på gang:

– Jeg merket at Therese ikke var seg selv. Jeg husker at hun sa noe helt mørkt og forferdelig som vi begynte å le av. «Det her må du jo lage show om», sa jeg. Og da sa Therese: «Nei, depresjon er jo ikke gøy» og «jeg har det jo helt jævlig», og da var jeg sånn «ja – det er jo fantastisk!», sier den erfarne komikeren med glimt i øyet.

SHOWDAMER: For flere år siden gikk Therese bort til Trine Lise og sa: «Eehmm, jeg syns du er så kul». Siden ble de venninner, og nå har Trine Lise regien på Thereses standup-show. Foto: God morgen Norge

Sex etter fødsel

Og slik endte Therese opp på scenen i Arendal kulturhus, nær hjemtraktene, med Trine Lise på regi. Thereses ektemann og bauta Trond er ivrig heiagjeng og passer barn og hus mens mamma følger komikerdrømmen.

Nå planlegges det norgesturné med showet – passende nok kalt «Mor Therese» – hvor Therese skal fortsette å spøke om alt fra egen svangerskapsdepresjon til vaginalprolaps, hemoroider og sex etter fødsel.

THERESE + TROND: Mens Therese følger en 30 år lang drøm, heier mannen Trond fra sidelinjen og tar seg av kidsa og huset. Men *litt* får han gjennomgå i Thereses show likevel. Foto: Hege Zaar

For er det noe som kan gjøre nedtrykte kommende mødre enda mer nedtrykte, så er det glossy Instagram-idyll av smellvakre mødre og søte, føyelige barn. Therese ønsker å vise den andre og mer upolerte siden av graviditet – og ikke «lykkelig og smilende med hendene formet som et hjerte foran struttemagen»-malen.

– Når andre skrur kameraet av i sosiale medier, da skrur jeg mitt på. Folk syns det er veldig deilig at jeg er så ærlig.

Det samme gjelder publikum i salen: Therese har et mål om at de skal reise hjem og føle seg bedre om ting de ikke tør å si høyt i hverdagen:

– Vi må huske at mange av oss tenker nøyaktig de samme tankene: Det er jo merkelig å skulle ha sex seks uker etter fødsel, for eksempel. Fy! Æsj! sier 36-åringen og ler.

– Ja, det er som du sa i showet: «Det har jo nettopp vært sykurs der nede!», skyter Trine Lise inn.

Etterlengtet alenetid

Den erfarne komikeren er ikke i tvil om at publikum vil le – selv de som er barnløse som henne selv.

– For oss som ikke har barn, og som ofte får høre at livet ikke er verdt noe uten barn, så er det deilig og forfriskende å høre Therese fortelle at man ikke alltid er så lykkelig selv om man er mamma eller pappa heller.

Se Thereses elleville skråblikk på mammalivet

Dét kan Therese skrive under på:

– Man elsker jo ungene sine. Men det er dritslitsomt å være mamma.

Hun gleder seg allerede til to ting når hun skal ut på veien:

– Sitte i bil og sove på hotell. Alene!