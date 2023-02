Derfor ville ikke Gaute Ormåsen (39) opptre på TV

– Det er det mest grusomme som finnes. Det er så skummelt å synge på direktesendt TV. Det låter sjelden bra, og jeg har ikke nerver til det lenger, sier Gaute Ormåsen (39) til God morgen Norge.

Likevel gikk han og Ben Adams (41) helt til topps i Melodi Grand Prix i fjor som ulvene Keith og Jim.

På lørdag kastet de maskene.

– Det er deilig endelig å kunne snakke om prosjektet. Det har vært det rareste året i livet mitt, forteller Adams.

Ville ikke være med

Planen var i utgangspunktet at Ormåsen skulle bidra til MGP som låtskriver. Han ble invitert til NRK sin låtskriver-camp på Rena sammen med låtskrivere fra hele Europa, blant dem Ben Adams.

– Jeg hadde ingen planer om å være med i MGP. Jeg dro dit for å få tilgang til artister som faktisk har lyst til å være med. Og så endte vi da opp i gruppe, forteller Ormåsen.

AVSLØRT: Under MGP-finalen på lørdag kastet Subwoolfer maskene. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

Sammen med Ben Adams og Carl Henrik Wahl, som også har fungert som talsperson for de maskerte ulvene, begynte ballen å rulle.

– Vi er verdens mest usannsynlige boy band. Vi er rundt 40 år alle tre, vi trengte å ha det litt gøy, og da ble det «Give That Wolf a Banana», sier Wahl.

– Vi ville ikke fremføre sangen selv. Det ville vi aldri gjort mot NRK, sier Adams med et smil.

Redd for å ødelegge karrieren

Men det å finne en annen artist som ville stå på scenen og synge om gule ulver fra verdensrommet, viste seg å være vanskelig.

Ben Adams og Gaute Ormåsen bestemte seg til slutt for å gjøre det selv, dog uten å avsløre sin identitet.

– Vi hadde jo karrierer utenom som kunne blitt ødelagt hvis dette ikke ble vellykket. Så løsningen ble å bruke masker, forklarer Adams.

Målet har hele tiden vært å ha det gøy i prosessen.

GIR SEG IKKE: Subwoolfer skal ha flere konserter rundt i Europa denne våren. Foto: Camilla Sagen/God morgen Norge

– Humoren min er litt rar og ganske mørk, så det har vært gøy å bruke det i musikken. Det er fint å ha et prosjekt hvor du kan gjøre hva du vil, et prosjekt uten grenser.

Gruppa var innom flere forslag før de valgte navn, deriblant «Chihuahua Hunters», «A Wolf» og «Night Howlers».

– Det var veldig tung EDM- og elektronikamusikk med mye bass, og da ble det Subwoolfer – et ordspill på subwoofer, sier Carl Henrik Wahl.

– Vår 40-årskrise

Til tross for at ulvenes identitet nå er avslørt, har ikke Subwoolfer tenkt til å legge opp. Fremover venter konserter på Island, i Barcelona, Storbritannia og Norge. Mest sannsynlig vil de også være til stede under Eurovision Song Contest i Liverpool 13. mai.

Ben Adams kan også avsløre at ulvemaskene vil være på når de opptrer.

– Det er «business as usual».

ALT ER LOV: Ben Adams synes det har vært gøy å jobbe med et prosjekt helt uten grenser. Foto: Rodrigo Freitas/NTB

I tillegg har kompisene bak Subwoolfer nå debutert som barnebokforfattere.

– Vi har laget vårt egne, rare univers. Det er fantastisk å se all støtten vi har fått og hvordan vårt tullete prosjekt har inspirert andre, sier Adams og fortsetter:

– Når vi spiller konserter har folk kledd seg ut som oss. Det kan være 50 ulike Subwoolfer-kostymer blant publikum. Det er fortsatt så mye gøy som skjer, og det er morsomt for en gjeng karer i 40-årene.

Gaute Ormåsen tror trioen har gått inn i en slags midtlivskrise.

– 40-årskrisa kommer på mange forskjellige vis. Dette er vår 40-årskrise.