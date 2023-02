Derfor var et forhold helt uaktuelt etter første date for Tonje: – Ikke interessert

BLIKKENE MØTTES: Da Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud møttes for første gang var det «spenning ved første blikk», beskriver de to. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

De husker godt det første møtet. Det første blikket.

– Det lyser utfordring og spenning fra blikket hennes. Så jeg fant veldig tidlig ut da jeg møtte blikket hennes at jeg måtte prate med henne, forteller Tonje Frøystad Garvik til God morgen Norge.

Hun hadde vært i et langt forhold. Så møttes hun og Lene, helt tilfeldig. De to så hverandre for første gang i Pride Park i Oslo i 2016.

KJÆRESTER: Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud møttes for første gang i 2016. Nå er de foreldre til to gutter. Foto: Privat

– Det første jeg la merke til var hvor vakker hun var, altså hun er jo helt nydelig, forteller Lene Sleperud og fortsetter:

– Det flørtende blikket. Vi fikk øyekontakt med en gang og klarte ikke å slippe blikket noen av oss. Det var kjærlighet ved første blikk, sier Lene før Tonje skyter inn:

– Spenning ved første blikk.

Den avgjørende samtalen på daten

Men så tok det litt tid før det kom ordentlig i gang. Etter det første møtet i Pride Park møttes de til en joggetur.

Men de er fortsatt litt uenige den dag i dag om det faktisk var en date eller ikke.

– Jeg gikk med på å være med på en joggetur for å bli kjent, så kommer Lene og putter «headphones» i ørene og begynner å løpe, forteller Tonje.

– Det er jo helt vanlig å løpe med «headphones», du vil jo høre på musikk mens du løper, sier Lene.

– Ikke hvis du er interessert i den du skal løpe med, parerer Tonje.

Lene forteller at hun ikke så på det som en date.

– Jeg forventet middag på restaurant med et glass vin – ikke en løpetur, sier Lene.

Men så ble det til at de dro på en «ordentlig» date. Det ble et restaurantbesøk.

Og på den daten ble det raskt noen store spørsmål som måtte avklares:

– Lene sa: «Jeg skal ikke ha barn». Og da sa jeg: «Jeg skal ha fem», forteller Tonje.

Lene forteller videre at hun mente det, på det tidspunktet.

– Jeg hadde ikke funnet noen jeg virkelig hadde forelsket meg i før, eller som jeg kunne sett for meg at jeg ville ha barn med. Så for meg var det helt naturlig å kaste ut det på det tidspunktet, forteller hun.

Og da ble det ikke fullt så interessant for Tonje.

– Jeg var ikke interessert i å ha en romantisk relasjon med noen som ikke ville ha barn, når jeg ville ha barn selv, forklarer hun.

Hun forteller at hun trakk seg unna og at det tok en ganske lang stund før de hadde noe kontakt. Men så ringte Lene henne rundt juletider.

– Da hadde jeg tenkt på dette. Det var en modningsprosess for meg. Jeg ringte og så sa jeg: «Tonje, er det en jeg har lyst på barn med eller kunne tenke meg barn med – så er det deg».

BLIKKET: Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud deler sin kjærlighetshistorie. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Nå har de vært kjærester i mange år. De har fått to sønner.

Max som er halvannet år og Leo som er syv måneder.

Graver i kjærlighetshistorier

Journalist Karen Marie Berg sier hun er ekstremt opptatt av kjærlighet, og Tonje og Lene er et av parene som deler sin kjærlighetshistorie i hennes nye podkastserie «Hvordan møttes dere?».

– Jeg har alltid vært glad i snakke om kjærligheten og gjerne også det å «matche» folk. Jeg syns jo at kjærligheten er et nydelig tema å snakke om, det er et utømmelig tema, forklarer Berg.

Karen Marie Berg vet bedre enn de fleste at kjærligheten har sin pris, at kjærligheten kan komme når du minst venter det og at den dessverre kan forsvinne like brått.

FORTELLER HISTORIER: Karen Marie Berg er journalist og programleder i podkasten «Hvordan møttes dere?» Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Selv møtte hun den store kjærligheten i Hans Kristian Amundsen. Den tidligere Ap-statssekretæren var 20 år eldre enn henne. Sammen fikk de to barn.

– Det var en kjærlighet man ikke klarte å komme bort ifra, så da måtte man rett og slett bare gi seg hen og la kjærligheten ta over. Og det er jeg veldig glad for at vi tillot. For vi brukte lang tid på å prøve og jobbe imot, nettopp fordi han var så mye eldre enn meg, forteller hun.

Han døde brått på løpetur for fire og et halvt år siden.

KJÆRLIGHET: Karen Marie Berg og Hans Kristian Amundsen. Foto: Privat

– Er det mulig å finne noen som slår deg i bakken slik han gjorde?

– Foreløpig ikke. Det er veldig vanskelig å gå videre, men jeg har det veldig bra som jeg har det. Trives med å være ungene og meg, og vi har endelig funnet roen i å være oss tre. Jeg er ikke på leting etter noen ny kjærlighet, men hvis det skulle komme så må det bare blåse meg overende - for jeg gidder ikke å lete etter det, sier hun.

– Enten så må vi i parterapi eller så må vi prate

I podkastserien snakker Karen Marie Berg også med parene om at kjærlighet rommer mer enn forelskelse og at livet sammen med en partner ikke alltid er rosenrødt.

Tonje og Lene forteller at de har blitt veldig oppmerksomme på hvor viktig det er å faktisk snakke sammen.

– Etter at vi fikk barn så har vi merket hvor viktig kommunikasjon er. Og da spesielt etter at vi fikk to. For nå har vi hendene fulle og styrer med noe begge to konstant, forteller Tonje og fortsetter:

FORELDRE: Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud er foreldre til to gutter. Foto: Trine-Lise Henriksen

– Det krever et nytt nivå av kommunikasjon. Så det var litt sånn: «Enten så må vi i parterapi eller så må vi prate». Og det tok vi første uka etter vi at kom hjem fra sykehuset, nå må vi gå dypere i kommunikasjonen mellom oss, forklarer Tonje.

– Jeg kaster ut ting, så krangler vi litt eller diskuterer litt og så er vi ferdige med det, sier Lene.

– Det er ikke alltid du vet hva Lene er sint for, men du merker det og da må du bare begynne å grave litt i hva som foregår, sier Tonje.

Nå har de altså vært sammen i snart syv år og de har det de kaller for «parterapikvelder».

– Vi bare prater ut om ting. Og så har vi det morsomt i hverdagen sammen med gutta. Vi ler med hverandre og av hverandre, og når ting er tøft så vi klarer på en eller annen måte å le litt av det også, å komme oss gjennom.

– Og vi vet jo at de første årene kan være tøffe, så vi har egentlig vært forberedt på det hele veien og det har nok hatt litt betydning det også, avslutter Lene.