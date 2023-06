Derfor mener forfatterne det har blitt mer fravær i skolen

«Skolevegringsmysteriet» ble tittelen på boken da redaktøren og arkitekten Gaute Brochmann og psykologen Ole Jacob Madsen ville finne ut hvorfor stadig flere elever som skulle vært på skolen i stedet sitter hjemme.



Men er det egentlig et mysterium?

Sammensatt problem

Egentlig ikke. Men etter at forfatternes hadde gravd seg ned i alt av tall og forskning rundt problemet, er deres konklusjon at årsakene til ufrivillig skolefravær og skolevegring i alle fall er svært sammensatt.

FORFATTERNE: Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen som har skrevet boken om skolevegring.

De mener forklaringene er å finne i forandringene som har skjedd både i skolen, hos foreldrene og i samfunnet.

– Skolen har endret seg, familiene og relasjonen mellom foreldre og barn har endret seg og samfunnet har endret seg, sier Brochmann.

De peker på tre ting:

Skolen er blitt mer teoretisk, den er blitt mer prestasjonsorientert og barna bruker mer tid på skolen enn tidligere.

av i dag er mer venner med barna sine, de tilrettelegger mer og skjermer i større grad barna for ubehageligheter. I tillegg har foreldrene har inntatt en forbrukerrolle til skolen, mener forfatterne. Samfunnet har endret seg i form av at en god utdannelse er viktigere enn før - og det er dukket opp teknologiske løsninger som gir muligheter for sosial kontakt utenfor skolen.

– I Ungdata-undersøkelsene sier tre av fire elever at de kjeder seg på skolen, to av fire sier at de blir stresset på skolen og en av fire uttrykker at de gruer seg til å gå på skolen, forteller Madsen.

– Med det i mente kan man se skolefravær som en naturlig respons, at flere barn og unge føler at de må beskytte seg mot skolesituasjonen, sier han.

GRUER SEG TIL SKOLEN: Ifølge Ole Jacob Madsen viser undersøkelser at 1 av 4 elever gruer seg til å gå skolen.

Dette er barna som er utsatt

TV 2 har i en rekke artikler i den seneste tiden vist at flere titusenvis av barn i Norge nå har et fravær som er så høyt at de står i fare for å falle fra skolen. Det er ikke uvanlig at barn ikke har vært på skolen på fire-fem år, og enkelte rektorer kaller situasjonen en krise.

Etter å ha snakket med både foreldre, barn, lærere og andre fagfolk kom, forfatterne Brochmann og Madsen fram til at gruppen av såkalte skolevegrere kan deles inn i tre kategorier:



Nevrodivergente barn som kan ha diagnoser som ADHD, Tourettes og autisme.

Barn som sliter med angst eller depresjoner.

Barn som opplever mobbing, dårlig skolemiljø eller utfordrende forhold hjemme.

Dette var utfordringer som barn også opplevde for en generasjon siden, uten at det fikk den konsekvens at så mange holdt seg hjemme fra skolen.

Derfor må dette også handle om noe annet, mener forfatterne.

SAMMENSATT: Endringer i skolen, hos foreldrene og i samfunnet er alle forklaringer på det økende fraværet i norsk skole, ifølge forfatterne.

Her peker de på endringene i skolen, hos foreldrene og i samfunnet for å finne en forklaring.

Skolen

Endringene i skolen de siste 25 årene har en betydning for at flere og flere elever nå ikke kommer seg på skolen i dag, mener de.

*Barn er mer på skolen enn tidligere

Mange barn helt ned i seks-årsalderen tilbringer gjerne opp mot ni-ti timer hver dag på skole og SFO. Det å være i et miljø der de skal prestere så lenge hver eneste dag kan gjøre barna helt utslitt - og at de derfor isolerer seg.

*Skolen er blitt mer teoretisk og mindre praktisk

Reform 97 sørget for at seksåringene kom inn i skolen, og selv om utgangspunktet var at det første året skulle være preget av lek, har erfaringene vist at også førsteklasse er blitt mer teoretisk med et tydelig faglig fokus. Dette mener forfatterne blir spesielt utfordrende for elever som er umodne og dermed får en dårlig opplevelse av skolen allerede fra starten.

TEORI: Dagens skolehverdag er mer teoretisk enn tidligere.

*Skolen er blitt mer prestasjonsorientert

Kunnskapsløftet fra 2006 sørget i tillegg for at pedagogikken i større grad blir styrt av læringsmål. I dagens skole er det mer prosjektoppgaver, gruppearbeid og presentasjoner foran hele klassen.

Den eksponerende undervisningsformen, som tidligere var unntaket er langt på vei blitt normen.

Forfatterne mener at dette nok oppleves som vanskelig spesielt for de elevene som i utgangspunktet er introverte.

– Det er i utgangspunktet gode intensjoner bak at elevene skal lære å takle å stå foran klassen og presentere et skolearbeid, men for noen blir det uutholdelig. Så jeg mener man kan si at en mer prestasjons- og eksponeringsfokusert skole nok er et sterkt bidrag til at en større del av elevene ikke klarer å finne seg til rette på skolen i dag, sier Brochmann.

PRESTASJONSORIENTERT: Skolen har et større fokus på prestasjon i dag.

Foreldrene

Foreldrenes holdning til skolen og at relasjonen mellom barn og voksne er annerledes i dag enn for en generasjon siden, tror forfatterne også har betydning for at flere barn i dag holder seg hjemme fra skolen.

*Foreldrestilen er endret



Vi har blitt venner med barna våre. Ifølge forfatterne gjør dette at barnas medbestemmelse og autoritet har økt - også når det gjelder skolen. Det åpnes opp et rom der det å velge bort skolen er en mulighet.

*Curlingforeldre

Forfatterne refererer til en foreldrestil der mor og far blir omtalt som «curlingforeldre» der de frenetisk koster foran barnets vei slik at de mest mulig friksjonsfritt kan skli gjennom livet. Dette er selvsagt gjort med gode intensjoner, men det kan ifølge forfatterne også gjøre at barna blir dårligere rustet til å stå i ubehageligheter og livets utfordringer.

*Foreldrene har inntatt en forbrukerrolle til skolen

Forfatterne mener at foreldre i dag i større grad ser seg som forbrukere med valgfrihet og rett til å stille krav til de tjenestene som leveres på skolen. De påpeker i denne sammenheng at barn fra kulturelt og økonomisk ressurssterke hjem, ser ut til å være overrepresentert på statistikkene over barn som sliter med å komme seg på skolen. Mens problemet nesten ikke finnes blant barn med etnisk minoritetsbakgrunn.

Forfatterne er imidlertid tydelig på at de ikke vil gi skylden for oppblomstringen av skolevegrere og ufrivillig skolefravær til foreldrene.

– Jeg tror vi foreldre lytter mer til barna og deres opplevelser enn tidligere, og det mener jeg det er en del bra med. Men det gjør jo også at det er litt større forhandlingsrom enn det var tidligere for ikke å gå på skolen hvis barna mistrives med ting, sier Madsen.

Samfunnet

Til slutt peker forfatterne på endringer i samfunnet som de mener kan være mulige forklaringer på det økende fraværet i norsk skole.

*Uten utdannelse er du ingen

Utdannelse er blitt viktigere enn noen gang. Der hvor man før kunne klare seg med å dra til sjøs eller stå i butikk, kommer man nå ingen steder uten formell kompetanse, skriver forfatterne. De mener presset på barn og unge for å lykkes på skolen kan oppleves mye større enn tidligere – og at dette presset får enkelte til å gi opp helt dersom de ikke føler at de mestrer skolen.

UTDANNELSE VIKTIG: Uten utdannelse har du små muligheter i dagens samfunn.

*Teknologien gir muligheter for sosial kontakt utenfor skolen

Madsen og Brochmann mener det det som trolig gjør skolevegring til et enda større problem i nyere tid er fremveksten av alternative fellesskap som ikke fantes før. Den sosiale kontakten du tidligere kun fikk på skolen kan du i dag få via sosiale medier eller dataspill.

– Denne teknologiske biten har blitt en kjepphest for meg. Før i tiden var du helt avskåret fra alt dersom du ikke var på skolen en dag. Da var det eneste du kunne gjøre å se på «Trim for eldre» på NRK eller lese gamle Donald-blader. Nå kan du ha kontakt med hele verden fra gutterommet, sier Gaute Brochmann.

Løsningen i skolen

I tillegg mener forfatterne at nedstengningen av skolene under koronapandemien har gjort problemet større ettersom det åpnet opp et rom som viste at en skole uten å være fysisk i et klasserom er en mulighet.



Hvordan skal man så snu utviklingen?

HÅP: Forfatterne tror det er mulig å snu utviklingen - men da må skolen endres.

Brochmann og Madsen er tydelig på at selv om ikke skolen skal ha hele «skylda» for problemet, er tiltak i skolen det mest hensiktsmessige i arbeidet mot en løsning på det stadig økende fraværet ved norske barne- og ungdomsskoler.

Ikke ved å bruke mer ressurser på spesialpedagoger, kartlegginger eller handlingsplaner for å takle barn med ulike diagnoser, men ved å skape en enhetsskole der spesialtiltak i liten grad er nødvendig.

LØSNINGEN: En skole tilpasset de svakeste elevene tror forfatterene Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen er løsningen på «Skolevegringsmysteriet».

– Hvis vi klarer å utvikle en skole som er tilpasset de mest utsatte gruppene, vil den være bedre for alle - også de sterkere elevene, avslutter Gaute Brochmann.