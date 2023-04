Derfor måtte Else Kåss Furuseth ta grep etter legebesøket

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Komikeren og programlederen har lenge brukt kroppen sin som et verktøy for humor – men så fikk hun et ultimatum av legen.

Bak den glade, fine fasaden har Else Kåss Furuseth (41) slitt med helsen. Så bestemte hun seg for å ta grep.

Åpenhjertig inviterer hun hele Norges befolkning med på reisen i den nye NRK-serien «Helsekost Furuseth».



– Jeg har prøvd en million ganger. Hver eneste gang går jeg på en smell, forteller hun i første episode av programmet.

BESKJEDEN FRA LEGEN: Else Kåss Furuseth forteller i NRK-serien at hun fikk beskjed fra legen om at hun måtte ta grep, hvis ikke måtte hun sove med pustemaske. Foto: NRK

Det gikk til slutt så langt at hun fikk beskjed fra legen sin om at hun måtte sove med pustemaske om hun ikke tok grep.

– For en singel kvinne på 41 år, føles jo dette faktisk litt som å dø, sier hun i serien.

– Kuren blir ofte en del av problemet

For mange har Else vært et godt forbilde som har valgt å ikke fokusere på kropp og vekt. Det ble derfor reaksjoner da hun skulle lage et TV-program om akkurat dette.

– Jeg bruker meg selv som et eksempel her. Jeg tenker at dette er et problem som mange sliter med, og meg selv. Og så tror jeg det å være åpen er litt avvæpnende: At jeg rekker opp hånda og sier: «Sånn har jeg det, har du det sånn også?», forteller hun til God morgen Norge.

Hun håper serien kan være med på å minne folk på om at en slik prosess ikke er en kamparena.

– Jeg har vært irritert over at det har vært så veldig enten – eller, og det blir en aggressiv tone mot hverandre. Det store personer i hvert fall vet noe om, er at når folk mener ting om deg, så kan det være ganske vanskelig.

For henne handler denne prosessen om å finne ut hvorfor hun stadig går litt og litt opp i vekt, fremfor å finne en kur.

– Kuren blir ofte en del av problemet. Man går inn med kjempehøye forventninger og så får du enda en bekreftelse på at man ikke klarer det. Da melder man seg av det hysteriet der.

Selv tror hun mye av det handler om hva slags spisemønster hun har hatt. Hun forteller at hun bruker mange av kveldene sine i sofaen, med mat fremfor TV-en.

– For meg er dette blitt de mørke timene. Det er blitt en hemmelig del av livet. Jeg har spist meg til slik jeg ser ut, fordi jeg ofte er lei meg på kvelden, sier hun i serien.

MAT: Else Kåss Furuseth vil vise at folk ikke er alene, og hun åpner opp om hvordan hun har brukt mat for å kompensere for følelsene sine. Foto: NRK

Else er sikker på at hun har brukt mat for å kompensere for følelsene sine. Likevel påpeker hun at hun ikke er diagnostisert med overspisingslidelse.

Hun trekker frem hvordan man kan bruke mat til å døyve følelser, finne ro og en måte å tenke på noe annet.



– Jeg føler hvert fall at vi minner folk på at vi er ganske like hverandre, selv om vi har ulikt utgangspunkt, sier hun.

– Det handler om å ta det på alvor

Hun understreker at det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

– Det går an å både være glad og akseptere seg selv, og samtidig kjenne på at jeg må gjøre noe. For meg handler det veldig mye om hvilke spisemønstre jeg har hatt, sier hun.



Hun forteller at hun skjønte at hun brukte mat feil. For å få kontroll på dette har hun prøvd å finne ut hva hun kan erstatte maten med.

– Det handler om å ta det litt på alvor. Både det å kunne sykle naken gjennom Oslo, altså prøve å være litt fri, men også se på hvilke situasjoner som gjør at jeg havner i det mønsteret, sier hun.

Hun samlet en liten gjeng med fremmede, som hun gjorde prosjektet sammen med. Det har vært avgjørende.



– Ofte blir det å være tykk presentert som et problem som skal fikses. Alle vi er mennesker og alle «dealer» med forskjellige ting.

– Ikke et før- og etterbilde

De har funnet et trygt rom hvor de kan være direkte med hverandre, og ha en forståelse av at dette ikke er en start og et mål, men et prosjekt som skal vare livet ut. Det å ha noen å snakke med har vært en viktig faktor.



GJENGEN: Else Kåss Furuseth samlet en gjeng med fremmede, som hun gjorde prosjektet sammen med. Det har vært avgjørende. – Ofte blir det å være tykk presentert som et problem som skal fikses. Alle vi er mennesker og alle dealer med forskjellige ting, sier hun. Foto: Jørgen Bull / NRK

– Én ting er at vi holder på med dette prosjektet nå, men den gjengen som er sammen, de blir ikke kvitt meg hvert fall.

Else forteller at hun gjennom det siste året har tatt det på alvor.

– For min del handler det ganske mye om rutiner. Å få inn et mønster og prøve å bli mer bevisst. Rett og slett gå litt tilbake til «basics», og prøve å gi meg selv den omsorgen jeg selvfølgelig ville gitt andre.

Else påpeker at hun fremdeles er den samme personen som for ett år siden, selv om hun har møtt på mange opp og nedturer.

– Jeg har et hovedmål, og det er å ikke slutte. Så dette er ikke et før- og etterbilde, for jeg er den samme personen. Men samtidig litt annerledes, for jeg vet at når jeg går på en smell så skal jeg ikke gi opp.