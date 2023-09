Derfor kan denne stripa lage norsk historie

TESTER NY TEKNOLOGI: Noen ble kanskje overrasket da en lilla stripe dukket opp langs veien ved Akerselva – men det er nemlig et spesifikt formål bak den. Foto: Erik Manshaus / God morgen Norge

På en gangsti langs Akerselva haster folk forbi en lilla stripe som er festet til asfalten. Her passerer gående, joggende, folk på sparkesykkel og syklister.

Det de ikke vet er at den tynne lilla stripa kan endre hverdagen til blinde og svaksynte i fremtiden, ved hjelp av kunstig intelligens.

Tirsdag ble teknologien testet ut for aller første gang i Norge.

OL-GULL: Salum Kashafali løp inn til gull på 100 meter i Paralympics i 2021. Han er regjerende verdensmester på distansen Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix

Paralympisk utøver, Salum Ageze Kashafali (29), er 98 prosent blind. Han er avhengig av hjelp for å kunne bevege seg trygt rundt. Nå står han ved den lilla streken i Oslo.



– Å løpe med to prosent syn i slike omgivelser er utrolig vanskelig og tilnærmet umulig. Dette er et ukjent område, forteller Kashafali til TV 2.

– Veldig spent

Til vanlig trener 29-åringen på en friidrettsbane i kontrollerte omgivelser.

– Jeg er veldig spent på det å skulle bli navigert uten hjelp av en person som er med meg, men kun ved hjelp av denne teknologien, innrømmer Kashafali.



Norgessjef Tine Austevoll Jensen i Google forklarer nærmere hvordan teknologien fungerer.



– Den lilla stripen skal hjelpe folk med synshemming til å løpe fritt og trygt. De bruker kunstig intelligens og en smarttelefon i et belte rundt midjen, forteller hun.

Videre forklarer hun at ved hjelp av kameraet på telefonen klarer den å «lese» linjen – i tillegg til å sende opp lyd til øret som forteller løperen om du befinner deg til høyre eller venstre for den lilla streken.

– På den måten kan man finjustere retningen, forteller hun.

TELFONEN SER FOR DEG: Kunstig intelligens og en smarttelefon skal hjelpe blinde og svaksynte til å gå eller løpe langs denne lilla streken uten hjelpemidler. Foto: God morgen Norge

Store forventninger

Kashafali har verdensrekorden på 100 meter for parautøvere og er regjerende mester i OL og VM.

– Jeg løper som oftest i trygge omgivelser på en bane. Dette er en helt ny plass for meg, hvor jeg skal få lov å teste ut dette hjelpemiddelet, sier Kashafali.



Toppidrettsutøveren håper teknologien blir så bra at han og andre med synshemming kan bruke dette aktivt.



– Forventningen er at jeg skal se hvor mye dette vil kunne bistå med navigering. På et sted som dette, hvor det ikke er mulig for meg å navigere på egenhånd, sier Kashafali.



Prøveprosjekt

Den digitale løsningen har navnet «Project Guideline» og er et pilotprosjekt.

LILLA LEDELINJE: Google-sjef i Norge, Tine Austvoll Jensen, var til stede når teknologien ble testet for aller første gang. Foto: God morgen Norge.

– Vi har stor tro på at på sikt kan vi rulle det ut i hele verden. Da er vi avhengige av å se disse gode ledelinjene, og der er vi avhengige av et samfunnsløft for å få på plass godt med ledelinjer i Norge, sier Austvoll Jensen.



Ifølge tall fra Norges Blindeforbund er det i dag over 300.000 mennesker som lever med synshemming her til lands. Mange er avhengig av ledsager for å kunne løpe.



– Dette er en teknologi i tidlig fase vi fortsatt tester ut. Den har blitt testet ut i USA og Japan, og nå Norge, sier Google-sjefen.

– Hvordan skal dere sikre en sikker løsning, fordi det kan komme fysiske hindringer i form av ting eller folk som kommer i veien?



– Vi er i en testfase, men ved hjelp av kunstig intelligens kan man fange opp og lese de bevegelsene som foregår i veien, sier hun.

– Var litt redd

Salum står klar ved startstreken med telefonen festet på seg. På øret har han lyd. For første gang på mange år er han klar til å løpe alene i en park med syklende, gående og joggende som suser forbi.

«En, to, tre». Han løper alene bortover den lilla linjen.

– Jeg var litt redd for å stole på teknologien, men jeg klarte overraskende godt å høre etter instruksene jeg fikk. Jeg klarte å komme meg fram og tilbake uten å måtte navigere med synet eller føle meg fram, sier toppidrettsutøveren.

På sidelinjen står en rørt Isabelle Ringnes.

– Dette er jo helt utrolig å se på. Han er superstødig. Jeg må si jeg ble veldig rørt. Jeg synes det så veldig flott ut, og da jeg hørte reaksjonen hans, ble jeg virkelig glad. Det er dette vi utvikler teknologi for.

– Det var veldig rart å bare kunne «slappe av» og la teknologien styre meg. Det var interessant og kult, sier Kashafali.

Roser prosjektet

Teknologi-gründer Ringnes er positiv til pilotprosjektet.

– Jeg syns det er helt fantastisk hvordan store selskaper som utvikler utrolig bra teknologi, bruker sin hjernekraft for å utvikle teknologi som gjør verden til et mer tilgjengelig sted for alle, uansett forutsetninger, sier Ringnes.

POSITIV: Teknologigrunder Isabelle Ringnes syns det er spennende når ny teknologi kan gjøre verden til et mer tilgjengelig sted for alle, uansett forutsetninger. Foto: God morgen Norge

– Her er et fantastisk eksempel på hvordan kunstig intelligens, som nå er på alles lepper, bidrar til å gjøre løping tilgjengelig for dem med synshemming.

Også Norges Blindeforbund er positive til teknologien.

– For oss i forbundet er det et mål at synshemmede skal ha bevegelsesfrihet og kunne leve livet på lik linje med andre. Teknologi kan hjelpe der, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.