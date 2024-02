Derfor kan bare én time ekstra søvn gjøre underverker

LITE SØVN: Eksperter opplever at det er flere ting som kan være med på å frarøve deg den viktige nattesøvnen – nok og god søvn er avgjørende for at man fungerer godt. Foto: Emilie Holtet / NTB

Hverdagen er for mange travel, timeplanen er fylt opp både på jobb og privat. Behovet for hviletid kan være enormt, og når kvelden endelig kommer vil man gjerne slappe av etter en lang dag – men mange prioriterer ikke nok søvn likevel.

– Skal man tro generelle data, så sover vi generelt for lite, sier spesialist i klinisk nevropsykologi, Tomas Myklebust, som også er søvnekspert.



Han opplever at mange prioriterer sofa og TV-titting – samtidig som man oppdaterer seg på mobilen.

– Selv om man føler at man hviler, så gjør man egentlig ikke det. Det bidrar bare til å stresse hjernen og kroppen ytterligere.

SOV NOK: Tomas Myklebust er spesialist i klinisk nevropsykologi og mener mange har glemt kunsten å hvile og at folk sover generelt for lite. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Går hardt utover hukommelsen



Myklebust forklarer at det påvirker nattesøvnen vår at vi har så mye å finne på før vi går til sengs, i motsetning til i «gamle dager» da man la seg da det ble mørkt.

Og søvn er essensielt for oss.

– Det er like viktig som mat og luft. Uten søvnen så dør vi. Så enkelt er det. Det er mange grunner til det.

Han forklarer at hjernen og kroppen setter i gang en rekke prosesser når vi sover, som vi ikke praktiserer når vi er våkne.

Han påpeker at de fleste merker det om de har hatt en eller to ruskete netter.

– Da merker man det gjerne på humøret og konsentrasjonsevnen – og det går jo som regel greit, sier han og fortsetter:

– Men i det lange løp vil det gå hardt utover hukommelsen. Man mister evnen til å lære. Søvn er helt avgjørende for å huske ting og lære ting.

Prioriterer nok søvn

Lege Tonje Oord har tidligere jobbet innen psykiatri og jobber nå som terapeut i Samtalelegen, en samtaletjeneste hvor fokuset ofte er å forebygge og behandle stress.

Hun sier at vi får bedre helse av god og nok søvn, og at det også har flere andre fordeler.

FÅR DET BEDRE: Lege og terapeut Tonje Oord sier at vi får bedre helse av god og nok søvn, og at vi også blir flinkere til å regulere følelsene våre. Foto: Privat

– Når vi får nok søvn er vi også bedre på å regulere følelsene våre, vi blir mer kreative, bedre på problemløsning, konsentrasjonsevnen styrkes og vi yter bedre, sier hun.



Oord opplever at mange av de hun samtaler med får for lite søvn.

– Noen setter så veldig pris på den tiden av døgnet hvor de endelig kan ha litt egentid og litt ro og synes det er vanskelig å prioritere søvn. Eller det kan være at de legger seg tidsnok, men strever med å sovne fordi de har så mye tankekjør eller kroppen er anspent og aktivert på grunn av stress og uro, forklarer hun.



Selv prioriterer hun hardt å få nok søvn, fordi hun vet hvordan for lite søvn preger henne.

– Selv om det tidvis kan være fristende å utsette å legge seg, gjør jeg det sjelden. Det er nok også lett for meg fordi jeg er et A-menneske og jeg blir veldig trøtt på kveldstid, men jeg vet også hvor viktig det er for kropp og sinn, sier hun og legger til:

– Jeg er også bevisst på at scrolling på mobilen, alkohol, store måltider og hard fysisk aktivitet sent på kvelden kan påvirke søvnen min negativt.

Én time ekstra søvn

Tomas Myklebust trekker frem at det for ungdom er spesielt viktig å sove nok, men det mener han de færreste gjør.

– Jeg leste nylig en studie som viser at ungdom sover to timer mindre enn det som er anbefalt, hver natt.

Ifølge Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet sover ungdom i gjennomsnitt litt under 6,5 timer på hverdager, og det er omtrent to timer mindre enn anbefalt.

Myklebust sier at ungdom bør sove minst 8,5 timer hver natt, men at de altså får mye mindre søvn enn anbefalt.

– Da er det lett å trekke paralleller til den psykiske helsekrisa vi kanskje ser blant ungdom nå.

Han er aktuell med boka «Hvil deg sterk. Legg hjernen på lading». Han mener at bare én time ekstra søvn kan gjøre underverker for helsa vår.

På spørsmål om hva som er nok søvn for voksne nevner han et konkret antall timer:

– Har du et gjennomsnitt på sju timer hver natt – for av og til sover du mindre og andre ganger sover du mer – så ser det ut til at du ligger bra an, forteller han.

Man blir også i bedre stand til å håndtere tunge ting som skjer i livet.

– For livet sparker jo i blant for oss alle, og man er da bedre rustet til å takle motgang. Man bygger seg sterkere ved å ha mer overskudd og man tar valg som er preget av verdiene sine. De tingene som er viktige i livet.

Tonje Oord understreker at vi også tåler perioder med dårligere søvn.

– Slik som når vi får barn som holder oss våkne på natta eller opplever belastende livshendelser. I slike perioder mener jeg at det er viktig å nedjustere forventningene til oss selv og tenke at vi ikke skal prestere på samme nivå som tidligere, sier legen.



Støvsuging og «powernap»

Myklebust trekker også fram at det ligger mye god hvile i mange av de aktivitetene vi allerede gjør – og som de fleste trolig ikke tenker på som hvile:

– For eksempel å legge sammen klær, å støvsuge … Mange tenker at: «Åh, det er slitsomt», og at dette er ting de gjør uansett.

Men dette er fantastiske former for hvile, mener spesialisten.

– Man kan stå og meditere, man kan reflektere over dagen sin og man kan bruke det for å gi hjernen sin ro. Du får både hvilt hjernen og du får gjort noe nyttig samtidig.

Mange blir også fristet til å legge seg nedpå litt i løpet av dagen, og det kan faktisk gi en stor gevinst – men bare om du ikke sover for lenge.

– Da skal du ikke sove over tjue minutter er grunnregelen, for da går du over i en dypere søvnfase, forklarer han.

Men ifølge søvneksperten er det mye som tyder på at du kan ha både en og to slike «power nap-er» uten at det går på bekostning av nattesøvnen.

– Det kan til og med være positivt for nattesøvnen, for du har et lavere stressnivå når du legger deg for kvelden.