Derfor ble Martine Lunde satt ut av kjærestens oppførsel på gården

Under innspillingen av sesong syv av Farmen kjendis utrykte 27-åringen tidlig sitt store savn.

Et bilde fra kjæresten hjemme fikk tårene til å renne.

– Jeg hadde jo så lyst på pølser. Det var det eneste jeg tenkte på og snakket om der inne. Så det var tungt å ikke få i seg noe pølser, forteller han til God morgen Norge.

I onsdagens episode fikk deltakerne brev fra sine kjente og kjære hjemmefra. Fra kjæresten Martine Lunde (26) fikk Sæterstøl blant annet et bilde av favorittretten hans. Ostepølse.

SAVNET ÉN TING: Aleksander Sæterstøl savnet ostepølse inne på Farmen kjendis. Og kjæresten, da. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Da jeg fikk de bildene så jeg ikke på baksiden. Der hadde jo Martine skrevet noe som jeg ikke så før jeg stod fremfor kamera og skulle vise bildet. Og da begynte jeg jo å grine.

Kjæresten bryter raskt inn:

– Nå får du det til å virke som at jeg hadde skrevet noe dypt på det bildet og det hadde jeg ikke. Det stod bare: «Hilser fra livet i pølseboden».

Ble satt ut

Kjæresteparet hadde ikke sett hverandre på flere uker da Sæterstøl mottok brevet.

– Hva tenkte du da, Martine? Du hadde skrevet brev og sendt inn, også var det ostepølse som var det store savnet?

– Jeg ble litt satt ut altså. Jeg hadde skrevet et så fint brev og til og med sendt bilde av meg selv i bikini for å vise hva han hadde hjemme. Også er det pølsene som gjør han mest rørt.

En hektisk sommer hvor mye av tiden ble tilbragt ute, er dette forklaringen til 27-åringen på hvordan kjærligheten for ostepølser ble til.

– Før jeg dro inn på Farmen kjendis så var jeg mye ute og spilte frisbeegolf. Da dro jeg mye innom denne pølseboden. Derfor ble det mange rett før jeg dro inn på gården, og jeg savnet det veldig.

SAVNET PØLSA: En hektisk sommer var grunnen til kjærligheten for pølser. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Savnet du pølsa eller Martine mest?

– Det vil jeg ikke vite engang, ler Lunde.

– Jeg savnet jo Martine, men jeg savnet pølsene også, innrømmer han.

Våknet til trist beskjed

Selv om innspillingen er ferdig for lenge siden og Sæterstøl er tilbake til en normal hverdag, fortsetter savnet etter pølseboden. Søndag morgen våknet han til en trist beskjed.

– Da jeg våknet hadde jeg fått en haug med meldinger om at pølseboden var brent ned. Så den er lagt ned enn så lenge.

– Jeg har mange fine minner derfra, siden jeg har vært der så mye. Jeg har jo blitt kjent med de som jobber der.

Det var ikke bare pølsene 27-åringen lengtet etter inne på gården. Han prøvde å snike med seg snus ved hjelp av forskjellige smuglingsmetoder.

Han forteller at han tok matpapiret fra hotellfrokosten før de skulle inn på gården og pakket snusen inn i det.

– Jeg la det i skrittet, men det svei veldig, så jeg la det under sålen i skoen istedet. Det fungerte dårlig, de ble bare våte og ødelagt.

– Jeg tenker: «Å nei, hva skal han si nå?»

I 2019 var Lunde selv med på Farmen kjendis og legger ikke skjul på at hun også smuglet forskjellige ting inn på gården. Det resulterte i at hennes sesong ble kalt «pizza-sesongen».

– Vi fikk inn 12 pizza, pluss Pepsi Max. Det var jo noe spennende med det, siden det ikke var lov. Det er ikke noe man er stolt av den dag i dag. Man mister jo litt av opplevelsen ved å leve 100 år tilbake i tid.

Hun forteller videre at det er veldig gøy å se kjæresten inne på gården og hun skjønte at han kom til å trives.

– Når vi gjør TV sammen føler jeg at jeg sitter på sidelinjen og sier hva han skal gjøre og ikke gjøre. Det er fint å se han snakke og gjøre ting på egenhånd uten at jeg er på siden.

Til tross for at hun synes kjæresten gjør en veldig god figur, innrømmer hun at hun blir stresset når han blir intervjuet.

– Jeg tenker: «Å nei hva, skal han si nå?», men jeg er glad for at folk blir ordentlig kjent med Aleksander. Dette er den fyren jeg har vært sammen med i seks år og det er fint å se at folk digger han like mye som meg.

