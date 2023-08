Derfor ble de overrasket etter «Skal vi danse»-premieren

Nå avslører «Skal vi danse»-dommeren at hun aldri trodde at dette skulle skje i første program.

Lørdag kveld svingte deltakerne seg på parketten for aller første gang i årets «Skal vi danse».

Tolv kjendiser skal lære seg å danse og forhåpentligvis imponere TV-seerne og dommerne: Trine Dehli Cleve (62), Merete Mørk Lingjærde (61) og Morten Hegseth (37).

Dommerne røper at de også kjente på nerver før premieren.

– Det er fantastisk å være ferdig med premieren. Det ligger jo litt nerver for oss også, så er vi innmari spent på å se nivået på deltakerne. Og jeg gleder meg masse til elleve lørdager til med disse folkene her, forteller Merete Mørk Lingjærde til TV 2 mandag formiddag.

Men det er én spesiell ting som overrasket dommerne.

– Det var første gang

Trine Dehli Cleve avslører at dommerne ikke hadde sett noen av dansenumrene før kjendisene entret parketten på H3 Arena.

– Ingenting. Det var første gang vi så dem, og vi har ikke vært på noen treninger. Jeg hadde ikke hilst på mange av dem heller før, så det var første møte på lørdag, forteller dommeren.

Trine Dehli Cleve har vært med som dommer i hele 19 sesonger av «Skal vi danse».

GOD FØLELSE: Morten Hegseth forteller at dommerne sitter igjen med en god følelse etter «Skal vi danse»-premieren. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Jeg må si at de imponerte veldig på parketten. Etter fjoråret hvor vi hadde «Skal vi danse: all stars», så er man jo spent fordi det kommer helt nye igjen. Men da må jeg si at de klarte seg kjempebra, altså.

Morten Hegseth har også en veldig god følelse etter premieren. Han har vært dommer i tre år, men har fulgt programmet i alle sesongene.

– Noen ganger syns jeg det kjedeligste er i starten, for det kan være litt halvdårlig dans med halvkjente personer – men nå er det ikke det. Det er veldig bra fra starten av. Og når det er så bra som det er allerede nå, så kan jeg bare se for meg hvordan det er i november når det er finale. Så dette tror jeg blir en god sesong.

Kjendisene skal trene masse, øve og lære seg nye danser hver uke.

Ble overrasket

Mørk Lingjærde er overrasket over nivået på årets deltakere. Hun har vært dommer i «Skal vi danse» i ni sesonger.

– Det var overraskende høyt nivå, entusiasme og en sånn varmhet. Vi er alltid veldig spente vi dommerne, vi er jo avhengig av noe bra materiale å jobbe med – både i personligheter og nivå. Dette lover generelt sett veldig bra, sa «Skal vi danse»-dommeren til TV 2 rett etter premieren på lørdag, og fortsetter:

HØYT NIVÅ: «Skal vi danse»-dommer Merete Mørk Lingjærde forteller at det var overraskende høyt nivå blant deltakerne på parketten. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

– Vi hadde «all stars» i fjor, og vi tenkte at det blir jo litt sånn å dumpe litt, sier hun og referer til nivået på deltakerne.

– Dette er jo den niende sesongen jeg er med og jeg har jo sett en del, litt mindre gode dansere opp gjennom årene – og dette er et høyt nivå.

– Må levere



Mørk Lingjærde endte opp med å gi karakteren ni til Alexandra Joner og dansepartneren Ole Thomas Hansen (24), etter at de imponerte dommerne med en leken jive.

Nå kan hun avsløre at hun egentlig ikke hadde planlagt å gi en nier allerede i premieren:

– Jeg tenkte at jeg ikke kunne gi fra meg den i første program. Men det er klart at når jeg hadde gitt tre andre par åtte, så fant jeg ut at Alexandra ligger hakket over der på nivå og da kunne jeg ikke la være. Så må jeg samtidig si at både Alexandra og alle de andre må levere etter høyere forventninger, sa hun videre på parketten.



Hun trekker frem flere høydepunkt fra kvelden, og at det var flere av deltakerne som imponerte stort – og nevner blant andre TV-profilen Aslak Maurstad (31), bryteren Stig-André Berge (40), TV-personlighet Trude Vasstrand (59) og kokken Christer Rødseth (33).

Det er dog én deltaker som hun gjerne vil se forandringer hos:

– Jeg ble veldig glad i alle, til og med Fritz Aanes – som jeg ga litt slakt, og syns var altfor tøff og sånt. Men tenk om han kunne bli litt pusekatt, for eksempel? Det er det som er gøy med «Skal vi danse», utviklingen disse folkene gjør.



Det var ingen som måtte ut i duell under lørdagens sending, men det var tre par som ble utnevnt som usikre inn i neste sending.

Disse var Vasstrand, politiker Hadia Tajik (40) og tidligere svømmer Lavrans Solli (31).

Svarer på kritikk

Det er mange som har snakket om artist Alexandra Joner (33) som én med et favorittstempel. Og noen mener det er urettferdig at noen som har danset før kommer inn.

Men denne debatten er ikke ny i «Skal vi danse»-universet. Da skuespiller Cengiz Al (25) stakk av med seieren i fjorårets «all stars»-sesong, var det mange som reagerte på at han hadde tidligere danseerfaring.

Se hva Cengiz Al svarte på kritikken den gang i videoen under.

Likevel mener dommerne at tidligere erfaring ikke vil si at du har noen fortrinn i konkurransen:

– Alexandra har jo sagt det selv. Selv om man kan være best i slalåm, så vil det ikke dermed si at du er best på langrenn eller skiskyting. Og dans er dans, men dans er ikke bare dans likevel. Det er veldig, veldig ulike tilnærminger i teknikk.

Morten Hegseth avfeier også kritikken.

– Jeg syns det er så gøy med de som kritiserer de som har danset litt fra før. Det er sånn som barn holder på: «Det er urettferdig», men det er jo ikke det, sier Morten Hegseth og fortsetter:

– Selv om du har holdt på med litt dans som ungdom, om det er diskodans eller annen type dans, så skal du ikke straffes for det. Selvfølgelig ikke, for det er to forskjellige måter å danse på. Og det at noen har litt erfaring gjør ikke at de har noen enorm fordel, det tenker hvert fall jeg, avslutter han.

Se «Skal vi danse» klokken 19:30 hver lørdag på TV 2 Play og TV 2 Direkte.