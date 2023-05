«Den lille havfruen» er lang, men blant de bedre

«Den lille havfruen» er én i rekken av flere nyutgivelser av gamle Disney-klassikere. Det har vært varierende grad av vellykkethet fra de nye live-action-filmene, men «Den lille havfruen» er faktisk blant de bedre.

DEN LILLE HAVFRUEN: Awkwafina er et høydepunkt som havsulen Scuttle, mens både Halle Bailey og Jacob Tremblay er skjønne som Ariel og bestevennen Flounder. Foto: Disney

Vakker undervannsverden

Vi blir introdusert til en vidunderlig verden under vann, som i det ene øyeblikket er fargerik og vakker, men som i det andre kan være mørk og skummel. Halle Bailey er nydelig som Ariel, med en god miks av søthet og styrke, og med en nysgjerrighet og utforskertrang som gjør at vi forstår hvorfor hun handler som hun gjør. Hun er dessuten blitt en noe mer modernisert utgave enn den originale Ariel.

Likevel er det birollene som regjerer her, med Awkwafina i spissen, som stemmen til havsulen Scuttle. Hun er i godt selskap med Daveed Diggs som krabben Sebastian, mens Melissa McCarthy gjør en deilig ond Ursula havheks.

DEN LILLE HAVFRUEN: Melissa McCarthy er deilig ond som havheksa Ursula. Foto: Disney

Søtt par

I «Den lille havfruen» er det ikke sånn at prinsen kommer inn for å redde dagen. Her treffer vi to likeverdige unge mennesker, som begge føler seg plassert i en rolle de ønsker å slippe fri fra.

Historien til «Den lille havfruen» er tidvis fengende, den stikker ikke akkurat så veldig dypt, men har noen gøye dreininger underveis.

DEN LILLE HAVFRUEN: Jonah Hauer-King som prins Eric og Halle Bailey som Ariel. Foto: Giles Keyte/Disney

Filmen bringer ikke fram de store følelsene, og selv om prins Erik og Ariel elsker hverandre som bare rakker’n og er for så vidt søte sammen, klarer ikke deres kjemi å treffe helt ut til kinosetene. Det som faktisk rører mer er far-datter-forholdet mellom Ariel og havkongen Triton (Javier Bardem).

Litt lang, men dryss av magi

Det er imidlertid humoren levert fra de ulike birollene som absolutt trekker opp i «Den lille havfruen». Dessuten er det et deilig gjenhør av de kjente sangene. Komponist Alan Menken, som sto for originalmusikken, har nå sammen med Lin-Manuel Mirandar bidratt med noen nye sanger som virkelig svinger.

Filmen er over to timer lang, og selv om den aldri blir kjedelig, så kan det bli i lengste laget for de minste.

«Den lille havfruen» er blitt både underholdende og eventyrlig, og leverer til og med litt dryss av magi innimellom.

Terningkast 4