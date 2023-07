Delte den vonde hemmeligheten etter 19 år – responsen har vært enorm

HEMMELIGHET: For Per Arvid Håkonsen tok det lang tid før han fortalte noen om overgrepene. Foto: Camilla Blok (Mastiff)

For Per Arvid Håkonsen var julaften årets beste dag. Som barn var han full av tillit til de voksne rundt – kanskje særlig til den snille mannen som spilte nisse for barna på gården på julaften.

Så da mannen fikk seks år gamle Per Arvid til å love å ikke si noe om overgrepene, holdt Per Arvid tett i 19 år.

Men en dag var det ikke lenger mulig å bære på den vonde hemmeligheten.



I seks år har filmskaper, og bestevenn, Anton Ligaarden, fulgt Per Arvid Håkonsen. Det har blitt til filmen «Forglemmegei». Denne historien ble først fortalt i Aftenposten, der filmen også kan sees.



Livet forandret seg da han var seks

Per Arvid vokste opp på en gård i idylliske omgivelser i Snertingdal.

– Jeg kan huske at jeg hadde en lykkelig barndom. Vi spilte fotball og spilte spill. Jeg elsket jula og kan huske at jeg alltid gledet meg veldig til jul, sånn som barn gjør, forteller Per Arvid til God morgen Norge.

Da han var seks år, forandret alt seg for ham.



DA HAN VAR SEKS ÅR: Per Arvid Håkonsen var bare seks år gammel da livet forandret seg. I mange år bar han på den vonde hemmeligheten alene - helt til den dagen det ikke var mulig lenger. Foto: Privat

– Etter at det skjedde, er det mest de vonde tingene som kommer tilbake først. Men hvis jeg prøver hardt å grave bak alt det mørke, så er det fine minner der. Jeg husker at jeg hadde mye besøk av venner. Det er bare det at det andre overskygger de gode minnene.

Han husker sommerdagen i 1997 da livet endret seg.

– Jeg husker det veldig godt. Han ba meg om å ta ham med til en annen gård, der vi skulle renovere et hus som bestemor skulle flytte til. Det jeg husker er at jeg skulle love å ikke si noe, etter at han hadde forgrepet seg på meg, forteller han.

Per Arvid minnes at han ikke skjønte hva han var utsatt for. Han forsto ikke hva som hadde skjedd med ham. Han var seks år og hadde aldri hørt noen snakke om overgrep og hva det var.

– Jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg ikke skulle si noe.

FORTELLER OM DET VONDE: Det tok Per Arvid Håkonsen 19 år å fortelle om det som skjedde med ham. Nå deler han åpent om den vanskelige tiden og håper at han med det også kan hjelpe andre. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– De sier at man skal se etter blåmerker på barn, men jeg hadde jo ingen. Han var jo ikke slem. Jeg forsto ikke at det han gjorde var galt, eller hvorfor han sa at jeg måtte holde det hemmelig, men han sa det – så jeg gjorde det.



Han forteller at han prøvde å fortsette å leve som normalt.

– Så har jeg fått høre fra en gammel barnehagetante, blant annet, at hun så en veldig stor forandring på min oppførsel fra barnehagen til skolen.

Ble vitne til et annet overgrep

Per Arvid var lojal, og fortalte det ikke til noen. Han trodde jo at han hadde det bra. Men han merket at jo eldre han ble, så ble han mer og mer redd.

– Da jeg skulle ut på gården, for å leke litt eller sparke ball, så jeg alltid ut mot det huset han bodde i for å se om døren åpnet seg. Jeg var nok veldig mye mer preget enn det jeg selv trodde.

På overflaten så folk i bygda en annen gutt. Han var glad i å drible med fotballen. Han drømte om å bli fotballstjerne som David Beckham. Han var litt sjenert, men ikke nevneverdig, forteller han.

GÅRDEN: Et gammelt bilde av gården der Per Arvid vokste opp som barn. Foto: Privat

En dag da han var på vei hjem fra skolen, ble han vitne til et overgrep, gjort av samme mann som forgrep seg på ham.

– Vi bodde ganske langt inni skogen, så jeg ble kjørt med taxi. Så da gikk jeg opp fra veien, mot denne gården. Og midtveis der så jeg at han drev og holdt på med et annet barn. Det jeg husker da er at jeg løp resten av veien og rett hjem.

En tid etter denne hendelsen ble han en dag hentet av faren sin på skolen. Han husker ikke hvor lang tid etter det var.

– Jeg ble hentet av min far. Da skulle vi til lensmannskontoret. De ville snakke med meg om overgriperen. De lurte på om jeg hadde sett noe på gården, og da fortalte jeg om det jeg hadde sett, sier han og fortsetter:

– De spurte også om dette var noe som hadde skjedd med meg, og da sa jeg nei.

I 2001 ble mannen dømt til ett års fengsel for overgrep mot ett barn. Ni år senere, i 2010, ble han dømt for overgrep mot et annet barn. I 2013 ble han dømt for overgrep mot to barn. Det resulterte i en forvaringsreaksjon på ti år, ifølge mannens forsvarer.

Fortalte for første gang



Det gikk mange år før Per Arvid selv fortalte noe som helst, til noen. Han var på hyttetur med kompiser, og han drakk ingenting på den turen. Kompisene prøvde å få ham med på festen.

– Det ble et drikkepress. Man er ungdom, og alle drikker og har det moro, men så satt jeg der alene med «Football Manager» og gjemte meg litt unna.

– Når jeg lukter alkohol eller røyk, så får jeg automatisk minner tilbake til barndommen, med overgriperen. Det var derfor jeg gjemte meg unna.



Dette ble likevel et vendepunkt for ham. Han fortalte til slutt til en kompis at han ble utsatt for overgrep da han var liten.

– Han jeg fortalte det til var jeg veldig god venn med. Og jeg var sikker på at hvis jeg fortalte det til ham, så ville han ordne resten. Han er bare en sånn type. Og det gjorde han. Jeg vet ikke hvordan, men han fikk en slutt på dette presset, forteller han.

Det tok fortsatt enda noen år før han klarte å fortelle alt som hadde skjedd med ham.

SAMBOERE: Her er Per Arvid Håkonsen sammen med samboeren sin, Anette. Foto: Privat

Etter hvert traff han sin samboer, Anette, og de fikk barn sammen. Gleden ved å få barn, ble avløst av at han gikk på en stor smell.

Han gikk til legen, som stilte ham spørsmål og klarte å få ham til å fortelle. Da fortalte han endelig hva som hadde skjedd med ham.

– Det var veldig surrealistisk. Jeg har jo vokst opp med at disse tankene jeg har i hodet, at det bare er noe jeg selv har sett på film eller drømt. Bare en miks av ting sammen. Det at jeg plutselig skjønte at jeg hadde blitt utsatt for overgrep, og at jeg måtte ta tak i det, har vært en veldig rar reise, men en god reise, og det har nøstet opp i mye.

Under forhørene i forkant og under rettssaken, klarte Per Arvid å gjøre rede for tre tilfeller av overgrep, mens mannen innrømte flere.

I domspapirene fra Gjøvik tingrett i 2018 står det om Per Arvids forklaring:



«Rettens klare inntrykk er uansett at Håkonsen ikke på noen måte har overdrevet beskrivelsene sine av overgrep, snarere tvert om».

Under samme rettssak ble mannen dømt for overgrep mot et annet barn. På dette tidspunktet sonet mannen allerede en fengselsdom for overgrep mot fire andre barn.

Mannen erkjente de fleste tiltalepunktene, og i dommen fra Gjøvik tingrett i 2018 står det at «tiltalte dømmes for et betydelig antall alvorlige seksuallovbrudd i kjerneområdet for forvaring».

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent) Sidetmedord-chat (døgnåpent) Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent) SOS-chat (mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag 14.30-01.30) Kors På Halsen: 800 333 21 (Telefon og chat er åpen hverdager 14-22) Fastlegen din Vold- og overgrepslinjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Kilde: Helsenorge.no

Ba barndomskompisen lage film

Per Arvid Håkonsen og Anton Ligaarden var bestekompiser som barn. De bodde da begge to i bygda. Anton Ligaarden flyttet fra bygda til Oslo og har bodd i hovedstaden i ti år og jobber med film.

FIKK EN TELEFON: En dag fikk Anton Ligaarden en telefon fra barndomskompisen, som lurte på om han kunne lage en film om konsekvensene av overgrep. Det har blitt til filmen «Forglemmegei». Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

En dag får han en telefon fra barndomskompisen sin. Det var Per Arvid som ringte og som lurte på om han kunne lage en film – en film om konsekvensene av overgrep. Da hadde de ikke hatt noe særlig kontakt på nesten ti år.

Han opplevde at han fikk en uventet tillit fra barndomskompisen.

– På en måte kunne jeg ikke skjønne at han stolte på meg, at han tenkte at jeg var … at han ga meg den tilliten, da. Tematikken er tung, og jeg hadde ikke lyst til å lage en historie om det. Selv om jeg jo kanskje følte at jeg skyldte deg det, fordi vi var venner, sier Anton Ligaarden og ser over på Per Arvid, før han fortsetter:

– Og jeg hadde jo vært på gården, og jeg hadde også blitt ringt opp av politiet for å høre om det hadde skjedd med meg. Så jeg var jo på en måte dratt inn i saken. Men jeg tror jeg bare følte at jeg måtte gjøre det for din skyld, forteller Anton.

Anton Ligaarden dro derfor tilbake til hjembygda og fulgte Per Arvid og familien i lang tid, over seks år.

– Det har jo blitt en film om to barndomsvenner som ikke kjenner hverandre, som plutselig får mye med hverandre å gjøre. Samtidig som Per Arvid må ta oppgjør med noe veldig tungt, forteller filmskaperen og fortsetter:

– Han vitner i rettssaken mot overgriperen og blir innlagt på psykiatrisk fordi, unnskyld uttrykket, det var et helvete å leve gjennom. Så jeg har vært med på veldig mange nedturer og noen oppturer som har vært helt fantastiske. Nettopp fordi han har vært så langt nede.

– Det er så viktig at man viser hva slags liv man prøver å leve, til tross for den bagasjen man bærer på da, sier Ligaarden.

BARNDOMSKOMPISER: Per Arvid Håkonsen sammen med filmskaper, og barndomskompis, Anton Ligaarden. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Det tok Per Arvid 19 år å fortelle om det han opplevde. Nå håper han at hans åpenhet kan hjelpe andre.

– I tiden etter at jeg hadde åpnet meg så begynte jeg å få et brennende ønske om at folk må få vite om at sånne ting skjer. Jeg har jo vokst opp med at ingen snakker om overgrep. Jeg visste jo ikke hva det var.

Per Arvid har fått familie, og han bor sammen med samboeren sin og deres tre barn.

– Nå har jeg det veldig bra. Jeg har blitt trygg på tankene, at det har skjedd. Jeg har tre nydelige små barn. Jeg har fått kontakt med Anton igjen, og så har jeg en veldig flott samboer. Livet er faktisk godt.

Enorm respons

Etter at 32-åringen valgte å fortelle sin historie i april, har responsen vært storm.

– Jeg har fått utrolig gode tilbakemeldinger – at det er sterkt og modig å være så åpen om et så tabubelagt tema. Folk lurer på hvordan jeg tør, sier han til God morgen Norge i juli.

Etter premieren på Aftenposten-filmen kom en kvinne bort til Per Arvid.

– Hun var på gråten og ville takke meg for at jeg turte å være så åpen. Har også fått meldinger av folk som har sett filmen, og som nå vurderer å være åpne om sin historie.



Det er nettopp denne åpenheten han håper kan hjelpe andre i samme situasjon.

– Dette er et utbredt problem som mange opplever. Men mange føler seg alene, usikre og ikke minst skamfulle. Dette ødelegger dessverre mange liv. Så jeg håper at jeg, med min åpenhet, kan hjelpe andre med å tørre å fortelle sin historie også. Alle trenger ikke å gjøre som meg, men det holder lenge å snakke med dine nærmeste.

Mannen som er dømt for overgrepene er kjent med at vi omtaler denne saken og sier via sin forsvarer at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.