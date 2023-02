De ukrainske Eurovision-stjernene lever tett på krigen: – Vet aldri hvor neste missil vil treffe

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ukrainske Tvorchi vant Eurovision-finalen i hjemlandet. Finalen ble holdt i et tilfluktsrom under bakken på en metrostasjon i Kyiv.

VANT: I desember vant Tvorchi «Vidbit», som gjorde at de ble sendt videre til Eurovision. Torsdag kveld landet de i Norge for å gjeste God morgen Norge. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Elektronika-duoen Andrii Hutsuliak og Jimoh Augustus Kehinde, bedre kjent som Tvorchi, landet i Norge torsdag kveld.

Natt til torsdag tok de toget fra Kyiv, ut av Ukraina og til Polen – for så å fly videre til Norge.

– Reisen var lang. Vi hadde en 13-timers togtur fra Kyiv til Polen. Så var det fly videre. Om det ikke hadde vært krig, så hadde det bare tatt et par timer med fly – men nå var reisen mye lenger.

EUROVISION: Duoen Tvorchi skal representere Ukraina i Eurovision 2023. Foto: Privat

Fredag morgen gjester de to God morgen Norge – på det som er årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina.

– Folk dør hver dag. Det er umulig å bli vant til. Vi kommer aldri til å glemme lyden av flyalarmene. Alle ukrainere lever i stress. Vi vet aldri hvor neste missil vil treffe, forteller duoen til God morgen Norge.

GJESTER GOD MORGEN NORGE: Tvorchi er en ukrainsk elektronika-duo fra Ternopil. Vokalist Jimoh Augustus Kehinde også kjent som Jeffery Kenny (t.v.) og Andrii Hutsuliak Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Har dere blitt vant til å bo i et land i krig?

– Det er ikke mulig. For i denne situasjonen er alt veldig uforutsigbart, forteller de videre.

Hutsuliak og Kehinde forteller at musikken deres har forandret seg etter at krigen startet.

– Den har blitt dypere og sterkere.

Spilte for soldatene ved fronten

I tillegg til å støtte militæret med donasjoner, har Tvorchi holdt konserter for de ukrainske styrkene ved fronten.

De synes det var spesielt å spille for soldatene som kjemper for deres felles fedreland:

– Vi vil motivere dem til å kjempe. Etter konsertene snakket vi med soldatene og så hvor sterke og modige de er.

– Det var en gang vi hadde en scene bak på en truck, helt improvisert, og vi delte følelser og prøvde å forstå hvordan de føler det når de kjemper. Men det er egentlig umulig, men vi prøver å gjøre det vi kan for å hjelpe, sier de og fortsetter:

– Vi kan bare prøve å støtte hverandre og gi hverandre mot og styrke.

– Har dere fortsatt håp?

– Absolutt. Det er derfor vi gjør det vi gjør, vi tror på at vi til slutt vil seire. Vi står sammen, vi er sterke og vi legger inn alle krefter for å vinne fortest mulig.

Finale i et bomberom

Under den ukrainske Eurovision-finalen, kalt «Vidbit», i desember i fjor, spilte Tvorchi i et tilfluktsrom under bakken på en metrostasjon i Kyiv.

– Det var uvanlig. Forholdene var helt ekstraordinære. Til tross for det, ble det et show med høy kvalitet. Utlendinger blir ofte overrasket over at konkurransen ble holdt i et tilfluktsrom, fordi kvaliteten var så god.

De forteller videre at de spilte på plattformen, der folk til vanlig står og venter på togene.

– Vi måtte spille der på grunn av sikkerheten. Alle prøvde å gjøre det de kunne for å få det til å fungere, og alle gjorde en fantastisk jobb. Vi var noen hundre meter under bakken. Det var liten plass, men de klarte å lage en ordentlig scene.

Nå er de altså i Norge fram til søndag. De skal synge foran Stortinget fredag og de skal møte den norske vinneren Alessandra Mele i helgen.

– Tror dere at dere vil vinne over henne i finalen i mai?

– Vi tenker ikke på det på den måten. Vi er veldig glade for å representere Ukraina, å vise en annen side – i fjor var det folkemusikk, og nå er det noe folk kanskje ikke forventer fra Ukraina, elektronika.

Kalush Orchestra vant fjorårets Eurovision-finale i Torino, noe som vanligvis ville betydd at årets finale skulle vært holdt i Ukraina.

Men på grunn av krigen, skal den i stedet arrangeres i Liverpool den 13. mai.

Øverst på listene

PÅ TOPP: Det ukrainske bidraget topper listen, foran Sverige og så Norge. Foto: Skjermdump

Hvert år blir det opprettet bettinglister for de konkurrerende landene, og i årets Eurovision er duoen allerede spådd til å vinne.

Sangen deres heter «Heart of Steel» og ligger på topp på bettinglistene, foran Sverige og så Norge.

– «Heart of Steel» handler om motet som kreves for å være seg selv. Å fortsette fremover selv om du er skadet eller utslitt. Den handler om å tro på seg selv. Dette er en sang om alle de med hjerter av stål, forklarer gruppa.