De ti beste seriene fra 2022

Dette serieåret har bydd på alt fra steinrike eklinger på luksushotell, en koreansk familie som treffer hjertet, heseblesende og rå kokkekunster i Chicago og ikke minst en vill fantasy-høst, med ildsprutende drager på én strømmetjeneste og ringer smidd av ild på en annen.

Det har vært gjensyn med gamle favoritter og nykommere som har blitt umiddelbare favoritter. Dessuten har det vært gledelig mange norske godbiter på seriefronten.

1. «Pachinko» (Apple TV+)

Denne sør-koreanske serien får førsteplassen fordi det er en serie som treffer hjerte og sjel og blir værende under huden i lang tid.

Den dramatiske historien til et helt folk fortelles gjennom tre generasjoner i én familie, og et glitrende manus tar oss sømløst fram og tilbake i tid.

PACHINKO: Slektsdrama med den vidunderlige Youn Yuh-jung. Foto: Apple TV+

Det er vidunderlige skuespillere og en historie som vokser seg bare større og større. Og aller viktigst: Dette er folk vi blir skikkelig glad i! Som er sammensatte mennesker vi tror på, som tar både rette og feil valg i livet. Alles veier er interessante å følge, om vi er med Sunja i Tokyo på 20-tallet eller Sunjas barnebarn Solomon i Tokyo på 80-tallet. «Pachinko» er en ekstremt medrivende, vakker, gripende og interessant fortelling.

2. «The White Lotus», sesong 2 (HBO Max)

Sesong 1 var steinbra, sesong 2 er enda bedre. Det er fortsatt en serie som hersjer vilt med de rike, og som treffer med sylskarp og smart satire. Vi skal tilbake til luksushotellet «The White Lotus», men denne gangen er det på Sicilia.

THE WHITE LOTUS: Heldigvis er Jennifer Coolidge med videre i sesong 2. Foto: HBO Max

Det er fullt av gode historier og gode rollefigurer, og selv om alt er dratt ut, så er det gjenkjennelige, menneskelige utfordringer. Serien følger flere historier som alle er veldig underholdende, med karikerte og samtidig troverdige rollefigurer.

Usikkerhet, svik, grådighet og moral er temaer, og det er deilig å se hvordan den glossy luksusen, sakte men sikkert rakner helt gjennom sesongen, godt hjulpet av et lydspor som virkelig spiller på lag med handlingen.

3. «The Bear» (Disney+)

En energisk, hektisk og utmattende serie. Likevel steingod. Serien klarer nemlig å plassere oss MIDT i handlingen, vi er tilstede inne på kjøkkenet i sandwich-baren i Chicago.

THE BEAR: Jeremy Allen White er steingod som mesterkokken Carmen. Foto: Disney+

«The Bear» er nok ikke like spiselig for alle, men om man fikser det høye tempoet vil man gjennom serien etter hvert belønnes med varme, sårhet og enorme mengder vilt bra musikk. Utover i episodene roer det seg faktisk også noe på kjøkkenet, og når pausene kommer og vi lander, blir det ekstra nært og rørende.

Man blir skikkelig glad i og irritert på rollefigurene, som er interessante på rekke og rad. Noe av det mest intense jeg har sett og serien oppleves helt vilt autentisk.

4. «Euphoria» (HBO Max)

Det er smertefullt å følge Rue, Cassie, Maddie og de andre ungdommene i dette såre, vonde, voldsomme og troverdige universet.

«Euphoria» er full av gode rollefigurer, som vi i sesong 2 blir enda bedre kjent med gjennom ulike bak-historier, og selv om vi hopper fra den ene til den andre er alles historier medrivende og interessante.

EUPHORIA: Zendaya er fremdeles vond å følge som rusmisbrukeren Rue. Foto: HBO Max

Den suggererende musikken til Labrinth klarer å treffe stemningen perfekt, uten å bli for påtrengende. Skuespillerne overbeviser voldsomt som usikre og harde i det beintøffe high-school-miljøet. Sesong 2 er enda mørkere og mer sjokkerende enn den første sesongen, og nesten like bra.

5. «Severance» (Apple TV+)

«Severance» er en interessant, rar og dypt fascinerende serie.

Hva skjer med personligheten når du blir fratatt hukommelsen? Det får vi et innblikk i når vi blir med til en bedrift der de ansatte har delt opp personligheten, til en jobb-personlighet og en hjem-personlighet, der de ikke aner noenting om den andre.

SEVERANCE: Årest mest fascinerende serie, fra en arbeidsplass der personligheten er delt. Foto: Apple TV+

Det kan ta et par episoder før serien treffer helt, men etter hvert blir den bare mer og mer interessant og spennende. Serieskaperne har klart å lage et miljø som oppleves troverdig i all sin kokkohet, veldig godt hjulpet av glitrende produksjonsdesign.

6. «Andor» (Disney+)

«Andor» er den beste serien fra Star Wars-universet. Cassion Andor sin reise til hvordan han ble opprørshelt, er utrolig gøy å følge, for på den uforutsigbare veien får vi bli med til nye, spennende verdener.

ANDOR: Diego Luna passer perfekt som opprøreren Cassian Andor. Foto: Disney+

Serien tar for seg interessante temaer som hvordan et tyranni fungerer, hvordan det er å leve i et undertrykkende samfunn, og hvordan finne mot til å starte et opprør. I tillegg er det gode mellom-menneskelige relasjoner og bra spion-driv.

Dette er en av de mer «voksne» Star Wars-seriene, som etter hvert er skikkelig medrivende.

7. «Pørni», sesong 2 og 3 (Viaplay)

Serieskaper Henriette Steenstrup treffer igjen og igjen med tenåringsmoren Pørni og alle de hverdagslige utfordringene som dukker opp.

Sesong 1 var en av fjorårets beste serier, og sesong 2 og 3 står ikke langt tilbake.

PØRNI: I sesong 3 blir vi med på julefeiring hos Pørni og familien. Foto: Viaplay

«Pørni» er morsom, sår, medrivende, modig, smart og veldig underholdende. Serien beskriver utrolig godt det å være forelder, for selv om serien smører tjukt på er det hele tiden gjenkjennelig. Gode skuespillere og et smart og treffsikkert manus gjør «Pørni» til den beste norske serien i år.

8. «House of the Dragon» (HBO Max)

Forventningene har vært skyhøye til denne før-historien til Game of Thrones.

Den starter litt seigt, men tar seg virkelig opp når rollefigurene får satt seg og konfliktene tilspisses.

HOUSE OF THE DRAGON: Guffen og glitrende kjemi mellom niese og onkel Targaryen. Foto: HBO Max

Det er en overbevisende verdensbygging, med vilt heftige drager og rollefigurer som er akkurat passe maktsyke, kjipe og drøye. Det politiske spillet står sentralt, der mye er dialogdrevet, men med så godt manus tåler man det, og plutselig så smeller det i vilt heftige actionscener, med drager som blåser deg av banen.

«House of the Dragon» er blitt en medrivende serie som ser virkelig bra ut.

9. «The English» (Prime Video)

Dramawestern-serien «The English» er voldelig og vakker, med en historie som tar vendinger det er umulig å forutse.

Emily Blunt er rå som Lady Cornelia Locke, og hennes utvikling og reise gjennom 1890-tallets Amerika er virkelig spennende å følge.

THE ENGLISH: Emily Blunt er veldig god som steintøff lady i et brutalt landskap. Foto: Prime Video

Det er blodig, brutalt og vilt vakkert, med landskapsmotiver som tar pusten fra en. Det sterkeste i «The English» er imidlertid vennskapet som utvikles mellom Lady Locke og krigsveteranen Eli.

I et særdeles røft miljø opplever de dyp rasisme og kvinneforakt, og serien gir langt fra noe romantisk bilde av hvordan Amerika egentlig ble bygget opp til det det er i dag.

10. «Abbott Elementary» (Disney+)

En lett og underholdende situasjonskomedie fra en barneskole i Philadelphia.



Vi følger jobbhverdagen til Janine og hennes lærerkollegaer, en elskelig og variert gjeng, som alle har ulike tilnærminger til utfordringene de møter. Og utfordringene er mange i en underfinansisert offentlig skole.



ABBOTT ELEMENTARY: En fornøyelig lærergjeng i den liksom-dokumentariske situasjonskomedien. Foto: Disney+

Selv om serien er superlett, så har den brodd i all situasjonskomikken og gir stikk på stikk til utfordringene ved det amerikanske skolesystemet. Dessuten er det en artig lærergjeng å henge med i korte halvtimes episoder.