De ble kjærester i voksen alder – så fikk Liv diagnosen

Liv Wold og Kristin Valley traff hverandre i godt voksen alder. Det var en av årsakene til at de ønsket å tilbringe mest mulig tid sammen.

Samboerparet planla å pensjonere seg tidlig og dyrke felles interesser, men så tok livet en usving:

I 2019 fikk Liv demensdiagnosen og året etter, 12. mars 2020, fikk hun Alzheimerdiagnosen.

Livet forandret seg

Paret bestemte seg for å være åpen om Livs diagnose fra dag én.

– Kristin, hvordan forandret dette livet deres?

– Det var et sjokk, samtidig var jeg innstilt på at det var slik resultatet ville bli. Å få en demensdiagnose er forferdelig for dem som rammes og for de pårørende. Det finnes ingen kur, sier hun og fortsetter:

– Fremtidsplaner måtte endres, vi laget en «to do»-liste. Det er ingen mening i å vente til i morgen. Det er i dag det skjer.

Kristin legger til at begge to er er opptatt å leve og gjøre det beste ut av hverdagen og situasjonen de står i.

– Liv, hvordan vil du beskrive det å ha Alzheimer?

– For meg fysisk betyr det ikke så mye. Jeg føler meg frisk, det er i hodet endringer skjer. Jeg har alltid likt å kjøre bil, og det verste for meg var at jeg mistet sertifikatet. Da ble jeg både sint og lei meg. En annen ting jeg misliker er at jeg ikke kjenner igjen folk.

– Hvordan bør folk møte deg og andre som har demens?

– Når du møter en med demens, skal de oppføre seg som vanlig. Fordi jeg og andre med demens ofte ikke kjenner dem igjen. Derfor er det fint at de sier hei og forteller hvem de er.

– «Demenskoret» er et eventyr

Liv har alltid vært en aktiv og sosial dame – det er hun fortsatt. Kjæresteparet går mye på tur, hjemme har de høytlesning, driver med kognitiv trening og er med i TV-programmet «Demenskoret» på NRK.

– Hvilke betydning har Demenskoret hatt for dere?

– Å få være med i koret har betydd alt. Det er et eventyr, og jeg kunne vært på øvelse hver dag.

Kristin legger til at tiden med «Demenskoret» er en eneste stor glede, som har betydd utrolig mye for begge to. Hun opplever at Liv er blitt mye tryggere på seg selv, fordi hun opplever mestring og er mye gladere i hverdagen.

– Når Liv er glad og fornøyd, blir dagene mine lettere, forteller Kristin.

Demenskoret eksisterer fortsatt, og de treffes en gang i uken. Korøvelsen er fremdeles et av ukens høydepunkt for både Liv og Kristin.

Tenker ikke på fremtiden

Kristin og Liv har vent seg til sin situasjon og at fremtidsplaner måtte forandres. Demens fører ofte til at livet er i konstant endring.

– Hvor langt fremover tenker dere?

– Jeg tenker ikke på det i det hele tatt, jeg tenker på dagen i dag, er Livs kontante svar.

– Hva med deg Kristin?

– Jeg bekymrer meg nok mer enn det Liv gjør. Det er jo helt klart at det ligger noe der fremme. Vi vet resultatet, og det er trist å tenke på.

– Derfor prøver jeg å bruke et av Livs motto: «Det man ikke kan endre på, trenger vi ikke å bruke tid på».

Ønsker et mer demensvennlig samfunn

Liv er én av de 101.000 som lever med en demensdiagnose i Norge, og Kristin én av de rundt 400.000 pårørende.

Den som har en demensdiagnose, endrer ofte personlighet og mister etter hvert evnen til å ivareta seg selv. Diagnosen vil kreve mye, både av de pårørende og samfunnet.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som arbeider for demenssyke og pårørende, mener det ikke jobbes nok for å ivareta personer med demens.

– Vi er ikke gode nok. Et flertall av demenssyke bor hjemme, og de skal være aktive i sitt nærmiljø. Det er derfor vi jobber med prosjektet «et mer demensvennlig samfunn», forteller hun.

Målet for prosjektet er at flere skal få kunnskap om sykdommen, slik at flere kan hjelpe hvis det oppstår vanskelige situasjoner.

– Det kan være når personen sitter i taxien og ikke husker adressen sin eller får problemer med å betale i butikken. Vi kurser folk i å vite mer, og på den måten bygge et lag rundt den som er rammet, sier Gerhardsen.

Norges beste kommune

Det er ti år siden interesseorganisasjonen startet prosjektet «et mer demensvennlig samfunn», og nå er det tredje året de kårer «årets demensvennlige samfunn».

Prisen for 2022 gikk til Ås kommune. Det er fordi de har gjort en ekstra innsats for de som har demens og deres pårørende.

Liv Wold og Kristin Valley har vært med i prosjektgruppen i hjemkommunen Ås, for å gjøre samfunnet mer demensvennlig.

Så langt er 154 kommuner med på å bli mer demensvennlig, og håpet er at flere skal bli med.

– Vi håper inspirasjonen fra Ås og andre kommuner som er med vil spre seg. Alle kommuner lurer jo på hva de kan gjøre med det antallet som har demens og vi vet tallet skal dobles de neste ti årene, sier generalsekretær Gerhardsen.

Avtale og kursmateriell er gratis, og med enkle grep kan enhver kommune eller bedrift være med.

– Kommunen må jo ruste seg, og da er dette det fineste og enkleste en kan gjøre for at folk skal ha gode hverdager og være aktiv i livet sitt så lenge som mulig. Jeg pleier å si at vi nærmer oss halve kongeriket, vi skal jo ha hele med fordi det trengs, avslutter hun.

