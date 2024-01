Da Roar ble stående igjen alene, visste han ikke at det fantes hjelp

En sen fredagskveld for fire år siden var Roar Roda på vei hjem fra et jobbkurs, og plutselig havnet han midt i en dramatisk situasjon.

Han var en av de første på stedet etter en trafikkulykke.

Han ble ansvarlig for å utføre livreddende førstehjelp på en døende mann.

Da ambulansen etter hvert kjørte av gårde, sto han igjen. Alene. Og med veldig mange spørsmål.

Hadde han gjort nok? Kunne han gjort noe annerledes? Hvordan hadde det gått? Hva sa han egentlig til AMK?

Ifølge tall fra Stavanger universitetssykehus vil én av 20 mennesker i løpet av livet havne i en førstehjelpssituasjon. Det kan være en tøff påkjenning for de som plutselig kommer opp i en slik situasjon, spesielt om man ikke har helsefaglig bakgrunn.

«Hva møter jeg nå?»

Roda kjørte bil på vei hjemover, da det smalt foran ham.

– Det var tre-fire biler framfor meg, og så skjedde det en ulykke. Men jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde, for vi måtte jo bremse.

Bilistene stoppet naturligvis. Roda og personen i bilen foran gikk fram.

– Vi så at det lå en mann der. Det var mørkt.

– Jeg husker jeg tenkte: «Hva møter jeg nå?». Jeg gikk rundt og så at han bare lå der. Jeg hadde allerede ringt 113. De sa at jeg måtte sjekke pust. Det gjorde jeg. Jeg la han på ryggen. Det var ikke pust og ikke liv og vi begynte med hjerte- og lungeredning.

SATT IGJEN MED TANKENE: Roar Roda forteller at han hadde behov for å bearbeide alle spørsmålene han satt igjen med i etterkant av situasjon der han måtte utføre hjerte- og lungeredning. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

De holdt på en stund. Da politiet og ambulansen kom, tok de over med førstehjelp. Før de dro av gårde snakket han litt med politiet, forteller han, og så kjørte han hjem.

Der ble han sittende igjen med tankene sine. I ettertid har han fått vite at mannen som ble påkjørt hadde demens – og trolig hadde gått ut i veien.

Roda ringte til søsteren sin, som er sykepleier, samme kveld som ulykken.

– Jeg hadde en del spørsmål. Men dette var sent på kvelden, sier han og fortsetter:

– Jeg lurte på hvordan og hva? Eller jeg forsto jo at han var død, men jeg lurte jo litt på … Jeg har jo aldri gjort dette før, så jeg var litt usikker på om vi hadde gjort det riktig eller galt og sånt … forteller han.

Søsteren hans, Kristina Roda Reilstad, husker alle spørsmålene han sto igjen med.

– Det er jo dette, som han beskriver, som er virkeligheten til mange av de som utfører førstehjelp, sier hun og fortsetter:

– Du hadde jo mange spørsmål. Du lurte på: «Har jeg gjort rett? Skulle jeg gjort noe annerledes? Kunne jeg gjort noe mer?». Og da alt var avsluttet og ambulansen hadde kjørt, så husker jeg at du var sånn: «Hva gjør jeg nå? Skal jeg kjøre hjem? Hva er planen videre?»

Landsdekkende tilbud

For hva skjer med de som er nødt til å stille opp og hjelpe i en kritisk situasjon? De som ikke er profesjonelle leger eller sykepleiere?

Ved Stavanger universitetssykehus ble det for noen år siden startet opp et helt spesielt tilbud til de som trenger hjelp etter en slik situasjon.

Tilbudet er landsdekkende og heter «Oppfølging av førstehjelpere».

Det er et lavterskel, gratis tilbud for de som har utført førstehjelp. De får en samtale med helsepersonell ved å ringe 02415.

Reilstad undersøkte om det fantes noe hjelp broren kunne få i etterkant. Da fikk hun vite at de den gangen akkurat hadde startet dette prosjektet.

SMS FRA MEDISINSK NØDTELEFON 113: Oppfølging av førstehjelpere er et landsdekkende tilbud. Foto: Faksimile / SMS fra AMK

De tok kontakt med Roda og ga ham en oppfølgingssamtale.

– Jeg fikk svar på det jeg trengte, og jeg ville jo bare vite at situasjonen hadde blitt sånn enten eller, på en måte, sier han.

Roda forteller at han også senere har vært i kontakt med kona til mannen som ble påkjørt – og med vedkommende som kjørte på ham.

– Det var jo litt greit for meg, og jeg tenkte at det var greit for dem å vite om også. De visste heller ikke om dette tilbudet, forklarer han.

– Viktig å ta bort skyldfølelsen



For snart ett år siden, på våren i 2023, begynte Kristina Roda Reilstad å jobbe i dette teamet som følger opp førstehjelpere.

– De får tilbud om en Teams-samtale, en telefonsamtale eller de får komme innom vårt kontor. Da får de rett og slett en samtale og en gjennomgang av hendelsen, hvor de får fortelle fritt. Og vi har fokus på det som førstehjelperen har opplevd, sier Reilstad.

SØSTER OG BROR: Kristina Roda Reilstad er sykepleier og jobber i dag for teamet som følger opp førstehjelpere. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Hun forteller at de som trenger samtalen må ta kontakt selv.

– Det som er viktig er jo å fremme mestring for det de har gjort. For det er en enormt god innsats som folk har gjort, en kjempegod innsats i førstehjelpen, sier hun.

Hun opplever at mange sitter igjen med en skyldfølelse, blant annet.

– Det er målet med den samtalen. Det å ta bort den skyldfølelsen eller skammen som mange kjenner på. Vi har jo lært på førstehjelpskurs at gjør du god førstehjelp så overlever pasienten. Men ofte er det dessverre sånn at det ikke er tilfellet.

– Og da tenker folk at de har gjort en dårlig jobb, så det er jo å få vekk det og ha fokus på alt som har vært bra. Og fokusere på fakta, for fantasien er ofte en dårlig venn i sånne sammenhenger, forklarer hun.

Roar Roda forteller at han fortsatt tenker tilbake på det som skjedde.

– Men jeg tror jeg fikk svar på de spørsmålene jeg trengte – og så har jeg på en måte slått meg til ro med det.