Da Millehaugen ble pågrepet, hadde han med seg denne listen

LISTEN MILLEHAUGEN TOK MED SEG: Dette er et utdrag fra listen Stig Millehaugen hadde med seg da han ble pågrepet etter at han rømte fra fengsel i juni 2022.

Politiet slo riksalarm da Stig Millehaugen ikke kom tilbake etter permisjon fra Trondheim fengsel i juni 2022. Etter en uke på rømmen ble han pågrepet ved Østmarksetra i Oslo.

Med seg hadde Millehagen noen papirer, der det var listet opp en rekke navn, bilder og personnummer.

PÅ RØMMEN: Et overvåkningbilde av Stig Millehaugen etter at han ikke returnerte til fengselet i Trondheim. Foto: Politiet / NTB Foto: Politiet

De fleste personene på listen har eller hadde en tilknytning til det kriminelle gjengmiljøet Young Guns. Det er det samme kriminelle miljøet som Mohammed «Jeddi» Javed tilhørte. Javed var mannen Millehaugen skjøt og drepte i 2012, som han nå soner straffen for.

Millehaugen har innrømmet at han utførte gjerningen som et bestillingsdrap for 600.000 kroner.

OSLO 2009: Væpnet politi utenfor Oslo tinghus i forbindelse med at drapssiktede Stig Millehaugen ble fremstilt for varetektsfengsling etter drapet på Mohammed Javed (28). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bestillingsdrapet skjedde like før Millehaugen var ferdig med å sone en annen drapsdom fra 1993.

Millehaugen tok i 1992 livet av fengselsbetjent Jon Arild Martinsen, i forbindelse med at han rømte fra Sarpsborg kretsfengsel.

– Er engstelig og redd

TV 2 har vært i kontakt med flere av de som står på listen som Millehaugen hadde med seg. De forteller til TV 2 at de ble svært bekymret da de fant ut om listen og at deres navn var på den.

– Med tanke på hans drapshistorikk blir man både engstelig og redd, sier en av mennene.

Personene TV 2 har snakket med, ønsker å være anonyme. De er enige om at det er skremmende å tenke på at Millehaugen har gått rundt med navn og bilde av folk som har vitnet i straffesaker mot ham.

– Jeg tenker at han er ustabil. Og at han skal likvidere meg, sier en av mennene til TV 2.

Kan slippe ut

I september 2023 avgjorde Oslo tingrett at Millehaugen skal løslates, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen. I tingrettens begrunnelse viser man til at det ikke lenger er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet.

Tingretten viser til at det foreligger god dokumentasjon på at Millehaugen har endret seg.

Stig Millehaugens forsvarer, Morten Furuholmen, skriver til TV 2 at papirene det her vises til, er fra 2014, og er saksdokumenter knyttet til at Millehaugen den gang søkte om gjenopptakelse.

– Millehaugen hadde papirene med seg dels for egen sikkerhet, både for å ha oversikt over hvem han måtte være forsiktig med å ikke treffe på. Og dels som mulig ID for å opprette kontantkort, sier Furuholmen.

Forsvareren påpeker også at Millehaugen ikke har noe motiv for å hevne seg mot en gruppering i Oslo, etter å ha tatt livet av en venn og lederskikkelse i gruppen.

Han understreker at Millehaugen ikke ønsker noen konflikt, og ifølge forsvareren er han rehabilitert og «ikke en bærer av en kriminell identitet».

Hvorvidt Millehaugen faktisk er rehabilitert skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til de kommende ukene, etter at rettsbehandlingen ble avsluttet tidligere denne uken.

Må ta forholdsregler

En annen mann som står på listen, forteller at han kommer til å ta forholdsregler dersom Millehaugen slipper ut. Han stoler ikke på at han er rehabilitert.

Mannen viser til at bestillingsdrapet i 2012, der Millehaugen satt fyr på personen og bilen etterpå, vitner om hvor farlig han kan være.

– Det Millehaugen gjorde den gangen, det er ren ondskap, sier mannen til TV 2.

Sidra Bahtti, som nå bistår et av de sentrale vitnene mot Millehaugen i drapssaken fra 2012, mener det er interessant å vite mer om Millehaugens motiv for å ha en slik liste med seg.



KRITISK: Advokat Sidra Bhatti er interessert i motivet for at Millehaugen har en slik liste med seg. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun mener denne listen bør være relevant med tanke på vurdering av spørsmål om prøveløslatelse.

Tror ikke på Millehaugens forklaring

Stig Millehaugen har forklart til politiet at personnumrene skulle brukes til å opprette mobilabonnement i disse mennenes navn.

De som står på Millehaugens liste, sier til TV 2 at de ikke stoler på denne forklaringen.

– Hva skal han med så mange mobilabonnement uansett, spør en av mennene retorisk.

MØTES I RETTEN: Forsvarer Morten Furuholmen og statsadvokat Kristian Jarland (t.v) en uenige om hvorvidt Stig Millehaugen er rehabilitert og kan prøveløslates. Foto: Ole Berg-Rusten

De påpeker at det er kriminelt å opprette mobilabonnement i andre personers navn. Og at det i seg selv er en selvmotsigelse, dersom Millehaugen nå er rehabilitert og ikke vil begå nye straffbare handlinger.

– Det er ikke i samme liga som drap, men det er fortsatt en forbrytelse, sier mannen til TV 2.

Ubesvarte spørsmål

Også Statsadvokat Kristian Jarland har forståelse for at disse papirene etterlater ubesvarte spørsmål. Han mener også at forklaringen om at personnumrene skulle brukes til å opprette mobilabonnement er uforståelig.

– Det gir ingen mening at Millehaugen skulle bruke deres personnummer, og å koble seg opp mot dette miljøet, sier Jarland til TV 2.

Statsadvokaten har lagt frem denne informasjonen for lagmannsretten, og mener at bevisførselen ikke har endret seg siden saken ble behandlet i tingretten.

Forsvarer Morten Furuholmen sier at Stig Millehaugen er villig til å møte ofrene, inklusiv de som frykter ham, hvis det er et ønske fra deres side. Han understreker at det ikke er noen grunn til å ta forholdsregler dersom hans klient prøveløslates.