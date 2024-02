Da hun skjønte at hun ikke hadde råd, tok hun steget: «Dere må faktisk hjelpe meg»

MÅTTE BE OM HJELP: Da fotballmamma Silje Volden innså at hun ikke klarte å betale klubbkontigenten, måtte hun be om hjelp. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Jeg har snudd på hver krone. Januar er en tøff måned. Jeg sliter med å betale alt jeg skal betale. Maten er dyr og man må ut med mye penger. Da er det vanskelig å klare seg på den lønna vi har, forteller Silje Volden (41) til God morgen Norge.



Alenemoren tar ekstravakter på jobben sin for å kunne betale regningene. Likevel opplever hun at det til tider er veldig tøft økonomisk.

– Den siste tiden har vært tøff, forteller hun.



Hun jobber i helsevesenet i kommunen. Der har hun enda ikke fulltidsjobb og derfor jobber hun ekstravakter når hun kan.

– Siden jeg enda ikke har fagbrev er jeg ikke fast ansatt i en hundre prosent stilling. Jeg har tatt utdanning i voksen alder som helsefagarbeider og venter nå på å få fagprøven min. Etter dette håper jeg at jeg får mer jobb.

IDRETT FOR ALLE: Trebarnsmamma Silje Volden ønsker at flere i hennes situasjon får vite at det er hjelp å få. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Frem til da er jeg avhengig av å ta alle ekstravaktene jeg kan få. Jeg har regnet på at jeg må ha minimum fire vakter i uka og helst mer. Det kan være avgjørende for økonomien min, forteller hun.



– Mye penger



41-åringen ser hvor mye idrett betyr for hennes yngste barn.

– Medlemskontingenten er på cirka tre og et halvt tusen kroner. Den regningen må jo betales hvert år. Og så har jeg jo selvfølgelig dugnader, fotballcuper og annet man skal være med på. Dette koster jo en god del totalt, sier hun.

Volden har regnet seg frem til at hun må ut med rundt mellom ti og tolv tusen kroner i året for at barnet hennes skal kunne delta.

– Jeg synes jo det er ganske mye penger.

– Dere må faktisk hjelpe meg



For en stund siden toppet det seg da hun innså at hun ikke klarte å betale medlemskontingenten til barnet sitt på 13 år. Da måtte hun ta et valg fordi hun ønsket at 13-åringen kunne fortsette å spille fotball.

– Det er ganske ubehagelig når du kjenner på at det har gått så langt at du ikke tror du har råd til å betale kontingenten. Hva kan jeg gjøre? Kan jeg få delt det opp?, sier Volden.



På regningen Volden fikk fra klubben står det at det er hjelp å få og at man kan sende en mail hvis man sliter økonomisk.

Trebarnsmoren så nå ingen annen utvei enn å sende en epost. Hun skrev den og sendte den inn. Tida gikk – men svaret uteble.

– Det at man kan be om hjelp var en ordning jeg ikke visste om før jeg så det på giroen. Først fikk jeg ikke noe svar. Det var ubehagelig når jeg følte at jeg hadde åpnet opp om at jeg hadde dårlig råd. Det var jo ikke noe særlig artig å vente, innrømmer hun.

Mens hun ventet på svar, sendte hun flere eposter for å utdype situasjonen:

«Dere må faktisk hjelpe meg. Jeg ser det er muligheter til å få hjelp.»

Skal ikke brette ut om sitt privatliv

Volden håper at flere nå får vite at det finnes hjelp å få der ute.

TA KONTAKT MED KLUBBEN: Sondre Sande Gullord.er 2. visepresident i Norges Idrettsforbund. Han sier at foreldre som trenger hjelp kan ta kontakt med idrettslaget sitt Foto: Camilla Blok, God morgen Norge

Sondre Sande Gullord er 2. visepresident i Norges idrettsforbund. Han berømmer Silje som tør å fortelle sin historie.

– Hvor mye må man skrive for å kunne få hjelp av en klubb?

– Det er viktig for meg å være tydelig på at man ikke skal behøve å brette ut om sitt privatliv eller gi taushetsbelagte opplysninger til idrettslaget. Det skal holde å be om hjelp, og det skal være lav terskel for å be om støtte til å redusere kostnader for å kunne delta i barne- og ungdomsidretten, sier Gullord.

Gullord sier at det finnes hjelp å få for de som kjenner seg veldig igjen i trebarnsmorens situasjon.

– Jeg tror at det er et potensial for å synliggjøre at dette er en mulighet som flere kan benytte seg av. Ordningen er en del av idrettsfellesskapet.

Gullord sier at foreldre som trenger hjelp kan ta kontakt med idrettslaget sitt og be om støtte.

– Det offentlige har også en viktig rolle i dette her, mener Gullord.

– Er det slik at det må koste 5000 kroner her og 5000 kroner der for å spille fotball for barn i Norge?

– Nei, det er det ikke. Det er ikke slik vi ønsker at det skal være. Jeg er veldig glad for at Silje hjelper oss med å øke bevisstheten i idretten, i samfunnet og viktigheten av å redusere på kostnadsnivå slik at vi finner gode løsninger.

«Selvfølgelig skal vi hjelpe deg»

Silje fikk til slutt svar fra klubben. De har nå snakket sammen og 41-åringen slipper å betale de to siste årskontingentene.

– Jeg har fått en veldig hyggelig mail og en melding fra idrettslaget på Vestbyen som har sagt ifra til meg at «selvfølgelig skal vi hjelpe deg». De beklager veldig at dette har skjedd, sier hun.

Det å ha to regninger mindre utgjør ifølge Volden en stor forskjell for henne og de tre barna hennes.

– Da kan yngstemann spille fotball videre og vi kan bruke de pengene til noe ekstra til middag. Jeg kan også betale strømregningene eller den ekstra tannlegeregningen, sier hun.



TV 2 har vært i kontakt med klubben hennes og de skriver følgende i en epost:

– Klubben har stort fokus på inkludering, og bruker mye ressurser på dette arbeidet. Fantastiske frivillige, dugnadsånd og Idrettsrådet i Trondheim gjør at vi kan ha en støtteordning som sørger for at alle kan delta i idretten.

Det skriver Markus Fjærli Hjetland, daglig leder i Vestbyen Fotball. Etter det TV 2 erfarer har alle de andre i klubben frivillige roller. Klubben skriver videre:



– Dessverre gjorde avvik i våre rutiner at veien til økonomisk støtte ble vanskeligere enn den burde vært for Silje. Det skal være enkelt og trygt å be om støtte.

– Vært tøft



Volden håper hennes åpenhet fører til at flere tør å be om hjelp. Hun vet hvor vanskelig det er å føle seg alene i en slik situasjon.

– Det viktigste er at vi begynner å snakke om det, for da kan det skje noe. Det å stille opp på dette har jo vært både tøft for meg, men også bra. Da kan andre der ute se at det er hjelp å få. Fotball kan være for alle, sier hun.

HÅPER ANDRE BER OM HJELP: Fotballmamma Silje Volden håper at foreldre i hennes situasjon snakker med idrettslaget ditt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Hva er ditt råd til foreldre som er i din situasjon?

– Snakk med idrettslaget ditt. Ikke vær redd for å gå inn og si at du trenger hjelp. Det er veldig mange andre som sliter akkurat nå, og det er blitt veldig tøft i samfunnet. Jeg tror at hvis du går og snakker med klubben, så tror jeg du får positive svar og du vil få hjelp. Det virker selv om det tar litt tid, sier hun.

Silje sin mening ble først tatt opp og omtalt av avisen Nidaros. Senere skrev hun et debattinnlegg i Adressa.

– Jeg har fått masse tilbakemeldinger. De aller fleste er positive. Jeg har opplevd mye støtte i klubben og fotballaget er fantastisk, sier hun.