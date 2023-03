Carina Dahl rakk ikke å forberede seg: – Vondt både fysisk og psykisk

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Carina Dahl innrømmer at hun ikke helt visste hva hun gikk til i «Kompani Lauritzen».

AKTUELL: Carina Dahl er for tiden aktuell både på TV-skjermen og med ny musikk. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Sesong 4 av Kompani Lauritzen er i gang og Carina Dahl er en av årets deltakere. Hun forteller at det bød på flere utfordringer.

– Det å være voksen og ligge i køyeseng sammen med fjorten stykker, og dele do og bad, det er jo en situasjon du blir satt i som er litt kjip, sier kompanirekrutt 8, Carina Dahl, til God morgen Norge.

Hun har så langt imponert både seerne og de andre deltakerne med innsatsen sin.

– Jeg har ikke rukket å se episodene selv, men det er så gode tilbakemeldinger. Det er et så fint program, som jeg er kjempeglad for å få være en del av.

Mental utfordring

For å oppsummere tiden inne på Setnesmoen leir sier hun at det var litt av alt:

– Det var masse frykt, tårer, vondt både fysisk og psykisk. Det var mentalt krevende.

Hun beskriver likevel at hun fikk et «kick» i kroppen av å gjennomføre oppgaver som både kroppen og hodet strittet imot.

– Det var også en veldig stor gevinst med den mestringsfølelsen man får når man gjør ting som egentlig sitter veldig langt inne.

37-åringen forteller at hun hadde store planer om å forberede seg før hun reiste inn til leiren, men at hun ikke fikk tid til det.

REKRUTT: Denne våren kan du se Carina Dahl i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

– Jeg skulle øve på armhevninger og gjøre det ene og det andre. Og det gikk jo fint på styrketesten, men det er jo mye annet å bryne seg på inne på «Kompani Lauritzen».

Tidligere har hun sagt til TV 2 at hun var bekymret for både høyder, klaustrofobi og stress.

– Det er ikke bare styrke, det er logikk og samarbeid og masse frykter. Og det å bli snakka til av han strenge fenriken.

Ønske om forbedring

I onsdagens episode skulle rekruttene fortelle hva de ønsket å bli bedre på. Da svarte hun at hun måtte bli mer tålmodig og å gjøre ting skikkelig.

– Jeg kaller meg selv en taktisk tidssparer. Jeg får inn mye på en dag, og det er et evig jag. Da jeg kom inn på «Kompani Lauritzen» merket jeg at jeg startet på oppgaven allerede mens vi fikk «briefing», før de ba oss om å iverksette.

I hverdagen forteller Dahl at hun har mange baller i luften og at hun alltid ligger et steg foran. Det resulterer i mye armer og bein, ifølge henne selv.

Nå prøver hun å senke skuldrene og være litt mer tålmodig.

– Jeg tenker mye på det nå. Jeg dro den parallellen til hvordan jeg er i det vanlige livet også. Jeg lyst til å ta det til meg, den feedbacken jeg fikk der og bruke det til hvordan man er ellers i livet.

En av få kvinner

Om 37-åringen blir best i «Kompani Lauritzen» gjenstår å se, men hun har hvert fall erklært seg selv til best på fest. Nylig slapp hun låten som heter nettopp det, «Best på fest», som kan beskrives som en skikkelig fest-låt.

– Vi har jo Staysman og Hagle, og «gutta boys», men det må gjøres litt plass til noe damer også. Jeg kan ikke komme på noen flere damer i den sjangeren, sier Dahl.

Mange vil kanskje kalle sjangeren for «rølp», noe topplistene viser at nordmenn elsker. Dahl sin nye sang er allerede på 11. plass på Spotify.

FESTLÅT: Låten «Best på fest» ble sluppet forrige uke og klatret raskt opp på topplisten. Foto: Espen Solli, TV 2

I fjor var hun som eneste kvinne nominert til Spellemann i sjangeren «Festmusikk».

Hun har selv sagt at hun ikke er så god på vasking og på å lage mat, men fest – der er hun god.

– Når helga kommer så kan man være best på fest, selv om alt annet kanskje ikke har gått helt på skinner, sier hun og fortsetter:

– Norge er jo et bygde-land, det er ikke bare Oslo-gryta. Folk er jo glad i glad-musikk og festmusikk, og litt humor i tekstene. Så det er det jeg prøver på da!