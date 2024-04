Carina Dahl (38) om milepælen: – Litt frynsete

Etter å ha vært på pallen flere ganger, kan trønderen endelig kalle seg «Spellemann»-vinner. Gleden var så stor at hun på nachspielet var nær ved å hoppe på et fly.

Det var knyttet mye spenning til årets Spellemann-utdeling, som har vært preget av Israel-kritikk og bråk rundt sponsorer i forkant.

I 2023 var flere kritiske til at ingen kvinner var nominert i kategorien «Årets låt», der publikum stemmer fram favorittene. Kulturredaktør Jens Kihl i Bergens Tidende omtalte situasjonen som flau.

Spellemanns svar til det var at kommersiell suksess var utslagsgivende for «Årets låt»-klassen, og at juryen ikke hadde påvirkning på nominasjonene.

– Rørt og frynsete

I år var det imidlertid god andel kvinner blant Spellemann-vinnerne. To av dem som har vært nominert tidligere, og som nå kan smykke peishylla med den harpeformede prisen er Carina Dahl (38), som vant i kategorien «festmusikk» og Hilde Skaar (25), bedre kjent som «SKAAR», som ble kåret til årets låtskriver.

De ferske vinnerne er klare på hvor godt seieren smaker. Når TV 2 spør om Hilde Skaar skal forære prisen til den lokale puben på hjemstedet, slik enkelte vinnere har gjort før henne, er hun klokkeklar:

STOLT SKAAR: 25-åringen med store poplåter på CV-en kan meddele at den ferske prisen er «drittung – og det er dritkult». Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Absolutt ikke, den skal jeg ha selv! Kanskje om noen år, når jeg tar den for gitt. Men nå skal jeg ha den i mitt nydelige kollektiv – og han jeg bor med skal få holde den opp i lufta som om den er Simba, sier 25-åringen fra Stord.

Vinner Carina Dahl, på sin side, sier at hun «selvfølgelig» skal dele den gjeve harpen med pappaen Morten «Diesel» Dahl, som var med og grunnla rockebandet TNT – Spellemann-vinnerne i rock-kategorien i 1987.

SPELLEMENN: Nå kan to blad Dahl skilte med hver sin gjeve harpe. Her fra Spellemann-utdelingen i 2021. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg er oppvokst med Spellemann, og det er den gjeveste prisen vi har i Norge. Nå ble jeg rørt, men jeg er også litt frynsete i dag, sier 38-åringen til TV 2.

Diskuterte spontantur på nach

Med den populære låta «Best på fest» på CV-en er det en selvfølge at trønderen feiret seieren ut i de sene nattetimer. Og på nachspielet var det veldig nære at 38-åringen forpliktet seg til en utenlandstur senere på dagen.



– Noen fant plutselig ut at det var en god idé at vi dro til London for å feire. Men med 60 konserter i år, og at jeg nå ikke kommer til å ha noen frihelg før vi skal spille hver helg til langt uti september, så kan det være digg å være hjemme, legge opp føttene og se på prisen min.

– Men det var en god tanke i natt, sier Dahl med et smil.



– Jeg er jævlig stolt av at jeg og Hilde sitter her som to kvinnelige låtskrivere og artister som får gjenspeilt vårt harde arbeid i form av en pris, i en bransje hvor det er veldig mange menn, fortsetter Dahl.

«LONDON CALLING» … NOT: Rett etter dette bildet ble tatt, kunne Carina Dahl ha vært på vei til London– hvis hun hadde fulgt impulsene sine på Spellemann-nachspielet. Foto: Bjarte Ragnhildstveit

Også Hilde Skaar var tydelig glad og overrasket da navnet hennes ble ropt opp. Hun åpnet nemlig takketalen slik:

– «What the fuck?!»

– Det betyr jo dritmasse. Det var kategorien jeg var mest stolt av å bli nominert til, sier Hilde Skaar til TV 2 «dagen derpå».

Hun sier videre at det føles som at livet hennes består 99 prosent av musikk og låtskriving.

– Da jeg startet å skrive som liten, brukte jeg det for å uttrykke meg selv. Det er av og til vanskelig å være sårbar. Å kunne bruke musikk til å få utløp er en gave i seg selv, sier 25-åringen.

– Helt ferdig

Carina Dahl måtte også gi etter for følelsene da seieren var et faktum.

– Jeg gråt og var helt ferdig. Jeg pleier ikke å være nervøs, men under middagen så var jeg det. Jeg har vært på pallen flere ganger og aldri vunnet. Og nå vant jeg under den gjeveste prisutdelingen i Norge, sier en tydelig glad 38-åring.

MARKERING: Hilde Skaar var én av flere artister som brukte prisutdelingen til å synliggjøre at hun er på Palestinas side. Skaar bar en «button» på brystet med påskriften «Stopp folkemordet i Gaza». Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hilde Skaar, som står bak sanger som «Quiet», «Higher Ground» og en tolkning av Coldplay-hiten «The Scientist» som har 8,5 millioner avspillinger på Spotify, er åpen om at hun ikke alltid har stått stødig i egen låtskriving.

– Det er noe som har fått meg til å tvile mye på meg selv. Det er dager hvor man ikke klarer å skrive, og hvor man bruker masse tid på å prøve. Å ikke få uttrykt meg som jeg vil har fått meg til å føle at jeg ikke er god nok.

– Så å få et symbol på at man er på riktig vei eller har gjort noe rett, det er veldig stort.