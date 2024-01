– Bruk tid, og bli kjent med foreldrene

I Norge finnes det over 500.000 hunder. Veterinærspesialist Hilde Røssland har vært veterinær i 22 år og møter mange av disse hundene i jobben sin.

Hun er daglig leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, og er opptatt av at hundeeiere skal vite nok om hunden de vil kjøpe.

– Vi har rotet det litt til i genetikken, og derfor må hundekjøper gjøre et grundig forarbeid, forteller Røssland.



Denne uken har «Norge bak fasaden» vist hvordan innavl gjennom mange generasjoner har gjort at hunder kan bli alvorlig syke. Eksperter på området mener at noen hunderaser kan dø ut.

Dette bør du gjøre før du kjøper valp:

Her er veterinærens beste råd.

1. Hils på foreldrene

Røssland mener det er viktig å lese seg grundig opp på ønsket rase.

– Man ønsker seg selvfølgelig en frisk hund. Det finnes syke og friske linjer i alle raser. Sett deg inn i stamtavla til hunden du ønsker deg, sier hun.

Hvis rasen er eksponert for flere og alvorlige sykdommer, desto viktigere er forarbeidet.

– Alle hunder bør få et verdig liv. Skal man ha en rase med et bestemt eller ekstremt utseende, så trenger man å vite mer om opphavet, understreker hun.

Derfor er det viktig å være på besøk hos oppdretter, og å møte foreldrene fysisk.

– Gemytt går i arv. Er det to snille og friske hunder som er foreldrene, er det større sannsynlighet for at etterkommeren deres er av samme sort, sier Røssland.

2. Hva har du råd til?

Man skal være obs på at en del arvelige sykdommer ikke dekkes av forsikring.

Det gjelder blant annet luftveissykdommer hos kortsnutede hunder.

– Man må tenke gjennom dette i forkant. Kjøper man en slik hund, må man ha en bufferkonto på minst 25.000 kroner. Det er minstesum for hva slike operasjoner ligger på, sier Røssland.

– Hvis man ikke kan finansiere disse ekstrakostnadene, risikerer man at hundene får et vanskelig liv, fortsetter hun.

3. Bruk tid

Ifølge Røssland er en av de største feilene man kan gjøre som hundekjøper, å gjøre et forhastet valg.

– Hvis man er utålmodig, og går for det første og beste, kan man fort ende opp med å gjøre et kjøp man senere vil angre på, sier hun.

Veterinæren oppfordrer til å bruke tid, og å søke kunnskap. Man kan gjerne spørre en veterinær eller annen fagperson om råd.

– Når man har kommet frem til en potensiell oppdretter kan man gjerne ringe til noen som har kjøpt hund fra denne kennelen, for å høre om prosessen var ryddig, sier Røssland.

4. Kjøp hund etter formål

Røssland oppfordrer hundekjøper til å tenke nøye gjennom hvorfor man kjøper hunden, og hvordan den skal brukes.

– Kjøp hund etter formål. Trenger du en selskapshund eller brukshund? Bor du midt i byen, eller i nærhet til marka?

Ifølge veterinæren er det flere som overvurderer eget aktivitetsnivå når de kjøper hund.

– En god realitetssjekk er å spørre seg selv følgende: Hvor mye ser jeg for meg å gå tur, og hvor mye kommer jeg til å gå tur, helt realistisk? Ofte er disse svarene ulike, sier Røssland.

– Å kjøpe seg dårlig samvittighet er det siste man vil, understreker hun.

5. Ikke bli blind på utseende



For mange er hundens utseende avgjørende for hvilken rase man går for.

– Mange velger hund basert på utseende. Man bør spørre seg «hvilken hund passer godt hos oss» fremfor «hvilken hund er den søteste», sier Røssland.

Hun utdyper at mange ønsker seg en valp som minner om en baby. Et slik utseende bringer ikke alltid med seg god helse.

Flatsnutete hunder har like mye bein og bløtvev i nesen som andre raser, men alt er samlet på mye mindre plass og derfor blir det ofte for trangt.

– Dette kan være verdens livligste hunder, men mange blir født med en kropp som gjør det vanskelig å puste. Hundene får derfor ikke nok oksygen. Det er viktig at alle er oppmerksomme på at hunder ikke skal lage lyd når de sover eller når de går på tur.

Hun utdyper at dette kan bety at hunden har en blokkering i luftveiene, og bør sjekkes av veterinær.

– Hvis du besøker en oppdretter og hører at valpen puster tungt, vet du at dette er en hund du ikke bør kjøpe, sier hun.

Når hunder har kroniske plager, er det ikke nødvendigvis noe veterinæren kan fikse.

– Denne type kroniske lidelse betyr at vi kan hjelpe, ofte forbedre, men ikke fikse, sier Røssland.

6. Blandingshund eller renraset?



Ifølge Røssland er det en myte at blandingshunder automatisk er mye sunnere enn renrasede hunder.

– Det er ikke nødvendigvis sant. Det kommer an på hva de er en blanding av, og om foreldrene er friske. Mange blandingshunder er friske, men det finnes ingen garanti eller regulering av dette markedet, utdyper hun.

Røssland mener at det viktigste man kan gjøre for at man skal unngå å angre er å treffe foreldrene, og bli kjent med deres sykdomshistorikk og gemytt.

Dette gjelder både blandingshunder og renrasede hunder.

– Man tenker nok at hvis man krysser rase «a» og «b», vil man få det beste av to verdener, men det er like stor sannsynlighet for at det blir motsatt, utdyper hun.