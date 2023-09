Blomkålsuppe a la Christer

Dette trenger du til 4 personer:

2 blomkål (1/2 skal brukes til buketter)

3 fedd hvitløk

2 ss olje til steking

5 dl melk

2 dl kremfløte

1 dl kyllingkraft (kan sløyfes, eller du kan bruke ½ kraftterning)

Salt og sitron til smak

2 ss smør til servering

1 ss olivenolje til servering

Vinaigrette:

1 vårløk

1 sjalottløk

2 ss olivenolje

1 liten klype salt

Slik gjør du:

Rens blomkålen, ta vare på stilkene sånn at du kan lage kraft av de til senere.

Kutt 1 ½ blomkål fint. Rens hvitløksfeddene og kutt de i tynne skiver. Varm en kjele med litt olje og ha i hvitløken, la de frese til de er gylden brune. Ha så i blomkålen og dekk med melk, fløte og eventuelt kraft. La det koke til blomkålen er mør.

Kjør så suppen opp med en mikser til suppen er helt glatt. Er suppen litt tykk, kan du spe med litt ekstra melk eller kraft. Smak til med salt og sitron. Før servering kan du ha i et par spiseskjeer smør og litt olivenolje og skumme opp suppen.

Bukettene stekes i olje og smør til de er møre, og has i tallerken med suppen.

Vinaigretten lages ved at vårløk og sjalottløk finhakkes, bland med olivenolje og smakes til med salt. Vinaigretten has over suppen rett før servering.

*I samarbeid med Gartner