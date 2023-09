Blomkål med urtesaus

Dette trenger du:

1 stk blomkålhode (stort)

Rensede reker og laks til dryss

Urtesaus:

2 ss smør (evt margarin uten melk)

1 stk finhakket sjalottløk

2 ss hvetemel

4 dl melk (evt melk som tåles)

Salt, pepper og litt karri til smak

Hakket dill, persille eller gressløk

Slik gjør du:

Begynn med å lage sausen. Smelt smør. Rør inn hvetemel og spe med melk (gjerne varm) under omrøring til en fyldig saus. Kok opp og la trekke i ca. 8 minutter. Smak til med salt, pepper og karri. Finhakket persille, dill eller gressløk tilsettes rett før servering.

Lag et snitt (kryss) i blomkålstilken, det gjør at den også koker innenfra. Kok opp lettsaltet vann i en gryte. Hele kålen skal dekkes av vann. Legg blomkålhodet med stilkfestet ned i det kokende vannet. Kok opp og la småkok til blomkålen er så vidt mør, 15-20 minutter, avhengig av størrelse på blomkålhodet. Stikk en spiss kniv inn i stilkfestet, den skal så vidt være mør. Bedre med kål kokt litt for lite enn for mye.

Ta opp blomkålen og la den renne godt av seg. Legg hele blomkålhodet på et fat eller del det opp i buketter. Hell over varm saus og dryss rensede reker, laks og finhakkede urter.

*I samarbeid med Gartner