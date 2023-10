MAC AND CHEESE: Christer Rødseth lager sin supergode variant av den populære retten. Foto: God morgen Norge

Christer Rødseth lager sin uslåelige variant av mac and cheese - her er det ikke spart på noe.

Mac and cheese - makaroni og ost - her i en helt spesiell variant. Christers blomkål mac and cheese med røkt paprika, sopp og sprø kikerter med hvitløk.

Dette trenger du:

Formen:

400 g makaroni fettucine

30 g smør

20 g hvetemel

6 dl melk

200 g revet ost av den typen du liker best, men comté eller god cheddar er nydelig

½ ts røkt paprikapulver

Litt revet fersk muskatnøtt til smak

Tilbehør:

1 blomkål

250 g sopp, gjerne shiitake

1 pakke kokte kikerter (280 gram)

200 g bacon

1 spisskål

1 fedd hvitløk

½ ts røkt paprikapulver

¼ pt basilikum

Grønne blader du digger Litt olivenolje og flaksalt

Slik lager du blomkål mac and cheese:

1. Kok makaronien du velger etter anvisning på pakken. Ta vare på pastavannet til justering av sausen.

2. Smelt smør og ha i melet, rør godt sammen. Ha i melken litt og litt under omrøring. La det koke i noen minutter slik at melsmaken koker ut. Smak til med litt salt, paprikapulver og revet muskatnøtt. Ha i den kokte makaronien og nesten all den revne osten. Om blandingen nå er litt tykk kan du spe med litt pastavann.

3. Ha hele blandingen i en ildfast form og dryss resten av osten på toppen.

4. Stek på 200 grader i ca. 20 minutter til den er gyllen brun på toppen.

5. Når denne herligheten koser seg i stekovnen kan du gjøre klart de andre ingrediensene.

6. Del blomkålen i buketter. Disse stekes i en stekepanne med smør og olje til de er gylne og gjennomstekte. Smak til med litt salt. Kålen deles i blader og forvelles raskt i lettsaltet vann.

7. Kutt bacon i strimler og riv soppen. Varm en stekepanne og ha bacon og soppen i. Knus hvitløksfeddet og legg det i pannen med soppen. Det skal kun sette smak og kan sløyfes om du ikke er så glad i det. Stek til det er sprøtt. Hell av vannet på kikertene og skyll de kjapt i kaldt vann. Ha kikertene i pannen med sopp og bacon og stek i noen minutter til de blir sprøstekt. Vend så inn kålen og avslutt til slutt med basilikumblader.

Server gjerne kikertblandingen ved siden av. Godt toppet med grønne blader du har marinert kjapt med litt olivenolje og salt.

