Ble utestengt som barn – slik opplevde hun «indre sirkel»-konkurransen

«ET BANKA KJØR»: Victoria Skau (25) forteller om sin berg- og dalbane av følelser under reality-satsingen «Spillet». Foto: Malin Saue Johansen / God morgen Norge

Under én av oppgavene i «Spillet» ble youtuberen Victoria Skau (25) dratt tilbake til da hun ble mobbet og utestengt i barndommen. – Som å bli valgt sist i gymmen.

Psyken og paranoiaen blir daglig satt på prøve for deltakerne i «Spillet», TV 2s reality-satsing der én og én deltaker skal elimineres hver dag i et sosialt overlevelsesspill.

Tirsdag ble det også kjent at programmet skal få en ny sesong.

Ei som har sittet på den emosjonelle berg- og dalbanen er youtuberen og influenseren Victoria Skau (25). Hun trodde hun var bedre forberedt enn det som var tilfellet:

– Jeg har sett mye på reality-programmer, og alltid når noen begynner å grine første dagen, så er jeg sånn: «Hvordan er det mulig?». Men så gjør jeg det jo selv, sier 25-åringen.

Mentalt hardkjør

Innspillingen foregikk over tolv høstdager i en luksusvilla på Nesøya i Oslofjorden i 2023. De tolv kjendisene ble fraktet dit uten å vite hvor – eller hva – de skulle.

Skau forteller at de ble filmet døgnet rundt, og at det var et «banka kjør» mentalt til enhver tid.

– Men vi hadde det sykt gøy der inne. Når man blir plassert i et hus med en tilfeldig gjeng, er det rart hvor nærme man kommer hverandre på kort tid.

Hun fremhever opplevelsen som veldig morsom, til tross for at hun mange ganger måtte ut av sin egen komfortsone.

– Jeg syns det er ekkelt og ubehagelig med konflikt. Men jeg følte jeg ble en sterkere versjon av meg selv, for jeg møtte på så mange situasjoner som jeg syns er de mest ubehagelige i verden!

Og dét merket også omgangskretsen hennes da hun kom hjem, ifølge Skau:

– «Så tøff du er blitt! Du har fått skikkelig bein i nesa», sa alle da jeg kom hjem.

Ble tatt tilbake til barndommen

Men tross at influenseren ble mange erfaringer og bein i nesa rikere, måtte hun også takle at deltakelsen vekket ubehagelige barndomsminner underveis.

– Jeg ble en del mobbet og var veldig utenfor på barneskolen. Siden «Spillet» er et sosialt spill, handler det blant annet om popularitet og hvor godt likt man er. Og det var jeg aldri som barn, forteller 25-åringen.

Hun tror mange vil kjenne seg igjen i noen av situasjonene i programmet, og mener de representerer samfunnet og verden på noen måter.

– Å bli utestengt og å ikke gå godt inn i ei gruppe, og å være sistevalget. Flere av de tingene skjedde meg i spillet. Det var et lite slag i trynet å oppleve det igjen, sier Skau.

NB! Inneholder skildringer fra «Spillet»:

Skau trekker frem én spesiell oppgave som vekket disse minnene. I tredje episode blir Skau, komiker Henrik Fladseth og skuespiller Ida Elise Broch bedt om å stille seg i hver sin sirkel.

De andre deltakerne skal deretter velge hvem sin indre sirkel de ønsker å være en del av, og stille seg i vedkommendes sirkel. Spilleren med størst oppslutning vinner dagens pengepremie og et immunitetskort.

– Og da var det bare én av deltakerne som kom til meg. Det var litt som å bli valgt sist i gymmen. Jeg ble dratt tilbake til de følelsene jeg hadde som barn med én gang, sier Skau.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dah skriver i en epost at det er trist å høre om Skaus opplevelser.

– Det er leit å høre at Victoria har fått rippet opp i gamle og ubehagelige minner fra barndommen gjennom deltakelsen i «Spillet».

– Vi håper likevel at hun har følt seg godt ivaretatt av produksjonen og samtidig er det godt å høre at hun ser tilbake på den samlede deltakelsen som positiv, sier Jan-Petter Dahl.



Håper serien kan åpne dører

I tillegg til eventyrlig mange seere, er det også et panel med såkalte observatører som kommenterer og vurderer det deltakerne gjør.

Blant dem er programleder Cathrine Fossum, som selv vant «Forræder» i 2022 – et annet reality-program preget av psykologisk spill.

Fossum tror det er parallellene til virkeligheten som har gjort «Spillet» så populært.

– Selv om man ikke selv har vært med på noe så ekstremt, så vil mange likevel kanskje kjenne seg igjen i noe av det som skjer, sier Fossum.

PARALLELLER TIL VIRKELIGHETEN: «Spillet»-observatør Cathrine Fossum tror mange seere kan kjenne seg igjen i noe av det som skjer i serien. Foto: Malin Saue Johansen / God morgen Norge

Hun fortsetter med å si at hun håper at programmet kan skape viktige samtaler om vanskelige tema rundt omkring i norske hjem.

– Jeg håper «Spillet» gjør at noen tar den samtalen, og at for eksempel barn som opplever det samme og som ser på programmet får satt ord på det i en trygg setting, sier programlederen.

Nye episoder av «Spillet» kommer på søndager, og sendes på TV 2 Direkte kl. 20.00.